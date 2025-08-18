Как обжаловать действия арбитражного управляющего: инструкция с примерами

Процедура банкротства невозможна без арбитражного (финансового) управляющего. Он должен быть независимым арбитром, следить за соблюдением закона и балансировать интересы должника и кредиторов. Но на практике бывает иначе. Я часто сталкиваюсь в своей практике с управляющими, которые действуют в интересах только одной стороны (чаще себя), бездействует или просто допускает ошибки, последствия которых влияют на моих доверителей.

В таких случаях закон даёт право пожаловаться. И жаловаться - не плохо. Особенно, когда речь идет о защите собственных прав и законных интересов. Если вы не защитите себя, то никто другой этого не сделает. Разберёмся, когда, куда и как жаловаться на арбитражного.