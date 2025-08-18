Как обжаловать действия арбитражного управляющего: инструкция с примерами
Процедура банкротства невозможна без арбитражного (финансового) управляющего. Он должен быть независимым арбитром, следить за соблюдением закона и балансировать интересы должника и кредиторов. Но на практике бывает иначе. Я часто сталкиваюсь в своей практике с управляющими, которые действуют в интересах только одной стороны (чаще себя), бездействует или просто допускает ошибки, последствия которых влияют на моих доверителей.
В таких случаях закон даёт право пожаловаться. И жаловаться - не плохо. Особенно, когда речь идет о защите собственных прав и законных интересов. Если вы не защитите себя, то никто другой этого не сделает. Разберёмся, когда, куда и как жаловаться на арбитражного.
Основания для жалобы
🔹 Незаконные действия
Например, управляющий нарушает порядок погашения долгов: сначала должен идти платёж по алиментам и только потом — банкам, но на деле выходит наоборот. Или имущество должника хранится на «левой» площадке без договора, и оно теряет свою стоимость. За такие ошибки управляющий несёт ответственность по ст. 20.3 закона о банкротстве.
🔹 Неправомерные решения
Когда управляющий превышает полномочия:
направляет выручку от продажи имущества только одному кредитору или вообще себе;
выставляет имущество на торги по завышенной цене, затягивая процесс;
организует аукцион с нарушениями.
🔹 Бездействие
Самая частая жалоба. Например, должнику не выплатили средства (зарплату или другие долги), которых хватило бы на покрытие долгов, но управляющий ничего не предпринимает для взыскания. Или игнорирует обязанность проводить собрание кредиторов и предоставлять отчётность (ст. 213.9 и ст. 143 закона о банкротстве).
Куда жаловаться
В арбитражный суд
Самый действенный вариант. Жалобу подают в тот суд, где рассматривается дело о банкротстве. Суд проверяет доводы. Если не помогло — есть апелляция, кассация и даже Верховный суд.
В СРО (саморегулируемую организацию)
Каждый управляющий обязан в ней состоять. На практике СРО редко строго наказывают «своих», но жалобу подать всё равно стоит — это дополнительный аргумент.
В Росреестр
Рабочий инструмент: именно это ведомство контролирует СРО. Жалобы рассматриваются в течение 30 дней, управляющего могут привлечь к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ — от штрафа до дисквалификации.
В прокуратуру
В прокуратуру обычно пишут, чтобы больше запугать арбитражного, но по факту это его не пугает. Прокуратура надзорный орган и такими вопросами занимается в исключительных случаях, поэтому просто так писать не стоит. В противном случае жалобу перенаправят в уполномоченный орган - Росреестр
Почему жалоба должна быть обоснованной и документированной
Просто написать «арбитражный ошибся» или «процесс нарушен» недостаточно. Верховный суд обращает внимание на то, что жалоба должна содержать не только доводы, но и подтверждения: документы, процессуальные акты, материалы дела, фиксацию нарушений.
Чтобы добиться результата:
внимательно следите за сроками процедур
фиксируйте каждое нарушение процессуальных норм;
собирайте доказательства объективно, без эмоций и «воды»;
указывайте конкретные нормы закона, которые были нарушены.
Только так жалоба будет иметь вес в суде или в уполномоченном органе. Если ваши доводы не подтверждены доказательствами, велика вероятность, что их просто оставят без внимания.
Как составить жалобу
Форма свободная, но обязательно указываются:
суд или ведомство, куда подаётся жалоба;
ФИО заявителя и его статус (должник, кредитор, участник торгов);
данные управляющего (ФИО, ИНН, СРО);
номер дела;
конкретные действия/бездействие управляющего с указанием нарушенных статей закона;
требования: отменить решение, отстранить, привлечь к ответственности.
Обязательно прикладываются доказательства: договоры, копии документов, скриншоты с площадок, судебные акты.
Чем это грозит управляющему
штраф от 25 000 до 50 000 руб.;
дисквалификация и исключение из СРО;
уголовная ответственность;
замена управляющего в деле о банкротстве.
Причём дисквалификация фактически означает конец карьеры: восстановить статус управляющего можно только через три года, заново сдав экзамены и оплатив вступительные взносы в СРО
Арбитражный управляющий — ключевая фигура банкротства. И если он действует недобросовестно, страдают и должник, и кредиторы. Поэтому жалобы это не формальность, а реальный инструмент контроля.
Главное: не бояться фиксировать нарушения и отстаивать свои права в суде и контролирующих органах.
Если вам нужна помощь в банкротных делах или корпоративных спорах, то смело пишите мне. В том числе, в моем ТГ можно найти образцы всех нужных документов.
