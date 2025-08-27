Ответственность руководителей

ВС РФ выпустил потрясающий обзор по судебной практике о привлечении к ответственности руководителей компаний. Там свыше 40 страниц текста, так что я собрал все основные мысли в этот пост, чтобы вы не тратили свое драгоценное время.

Самое основное: если ты директор, то отвечаешь за все. Поэтому, будь добр, работай добросовестно и постарайся везде подстелить солому на всякий случай.