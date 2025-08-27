Ответственность руководителей

ВС РФ выпустил потрясающий обзор по судебной практике о привлечении к ответственности руководителей компаний. Там свыше 40 страниц текста, так что я собрал все основные мысли в этот пост, чтобы вы не тратили свое драгоценное время.
Самое основное: если ты директор, то отвечаешь за все. Поэтому, будь добр, работай добросовестно и постарайся везде подстелить солому на всякий случай.
Не рассказал о конфликте интересов — готовься к убыткам
Если директор не уведомил участников/совет директоров, что сделка совершена с аффилированными лицами, считается, что убытки из-за него.
Даже если это его друг, а не формально связанная компания. Суды теперь смотрят и на личные связи, а не только на бумажки.
Сам себе назначил премию? Готовься её вернуть
Если директор без согласования увеличил себе зарплату или премию, то это убытки, которые можно с него взыскать.
Действуй разумно и в интересах компании
Если действия директора были в рамках разумного делового риска, или он предотвратил больший ущерб, или он действовал разумно, но ресурсов не хватило, то ответственности может не наступить.
Если руководитель использует активы общества (имущество, товарные знаки и т.п.) для своих целей или в интересах аффилированных лиц, это считается недобросовестным поведением. Руководитель обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду.
Учитывается и плюс, и минус
Если фирма что-то потеряла, но и что-то получила, то суд обязан зачесть и выгоду, и убытки. Если руководитель совершает взаимосвязанные сделки, их экономический результат должен оцениваться в совокупности.
Плохой контрагент = твоя проблема
Если компания понесла убытки из-за контрагента, а директор не обеспечил систему проверки и осмотрительности, то можно остаться крайним.
Не всё можно повесить на директора
Если бизнес страдал от внешних факторов (кризис, отсутствие имущества, недофинансирование), то это не всегда вина управленца. Убытки нельзя списать на директора, если он объективно ничего не мог сделать.
При этом ВС РФ подчеркивает, что не все убытки по административной и/или налоговой ответственности можно повесить автоматически на директора. Только если руководитель мог предотвратить совершение такого нарушения или уменьшить размер ответственности.
Отказ в уголовке не спасает от ответственности
Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя не исключает возможность взыскать с него убытки, если они были вызваны его неразумными действиями или самоустранением от контроля за бизнесом.
Одобрение сделки может спасти директора
Новый собственник не может требовать от директора возмещения убытков за сделки, которые предыдущими участниками одобрялись либо фактически принимались как часть сложившейся модели бизнеса
НО: если при этом он что-то скрыл, исказил или не сообщил важные риски — одобрение не спасёт.
Неофициальный «шеф» тоже в ответе
Управлял фирмой по факту, не по документам? Тогда отвечаешь наравне с директором. Ответственность можно взыскать и с «теневых» управляющих.
Когда могут привлечь
Если директор скрыл сделку с конфликтом интересов, отсчёт идёт с момента, когда участники могли узнать о ней. При этом смена участников/акционеров не сбрасывает таймер.
