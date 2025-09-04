ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
Жилищное законодательство

Верховный суд: собственники не могут снижать тариф «задним числом»

Определение Верховного Суда РФ по делу № А40-64002/2023 от 22.08.2025 г. может изменить практику по взысканию платы за управление и содержание общего имущества в МКД.

ИП Левин обратился в суд с требованием взыскать с ООО «Реставрация-Н+» (Дело № А40-64002/2023):

  • Переплату по договору управления многоквартирным домом (МКД);

  • Штраф за отказ произвести перерасчет по ставке, установленной общим собранием собственников.

Индивидуальный предприниматель Левин Даниил Алексеевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Реставрация-Н+» (далее – Общество) о взыскании 402 489 руб. 56 коп. переплаты по договору управления, возникшей вследствие неисполнения ответчиком обязанности осуществить перерасчет платы за содержание нежилых помещений по ставкам, утвержденным протоколом от 8 января 2022 г. № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, ул. Ефремова, д. 19, корпуса 1 - 4, и о взыскании 201 244 руб. 78 коп. штрафа в порядке части 11 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс).

Собственники помещений МКД на собрании в январе 2022 года приняли решение уменьшить ранее установленную плату за содержание нежилых помещений, распространив это снижение на предыдущие периоды (2021–2022 гг.).

Как следует из протокола № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений МКД, состоявшегося 6 апреля 2020 г., решением собственников утвержден новый размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения. Так, за содержание нежилого помещения установлена ставка (тариф) в размере 195,13 руб./кв.м за период с ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. В протоколе указано, что данный тариф ежегодно индексируется, решение собственников является неотъемлемой частью договора управления, поэтому изменение собственниками тарифа не требует внесения изменений в договор управления.

Предприниматель, являясь с 2021 г. собственником 48 нежилых помещений, расположенных в названном МКД, в период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. перечислил Обществу плату за содержание помещений исходя из тарифа, утвержденного общим собранием 6 апреля 2020 г. (протокол № 1).

Поскольку общее собрание собственников помещений в МКД решением, оформленным протоколом от 8 января 2022 г., изменило путем уменьшения ранее установленный решением от 6 апреля 2020 г. тариф за оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего имущества на период с 2015 г. по 2020 г. и определило тариф (ставку) на период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. в размере 170 руб./кв.м в месяц, предприниматель направил управляющей компании претензию с требованием произвести перерасчет платы за содержание помещений за период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. исходя из указанной ставки.

Суды трёх инстанций поддержали истца и обязали управляющую компанию вернуть переплату. Однако Верховный суд счёл это решение незаконным.

Ошибки нижестоящих судов

Судебная коллегия полагает, что суды трех инстанций при рассмотрении настоящего дела неправильно применили нормы материального и процессуального права и не учли следующего.

1. Неправильное применение норм ГК и ЖК РФ

Верховный Суд указал, что:

  • Размер платы — существенное условие договора управления;

  • Изменение условий возможно только по соглашению сторон (ст. 162 ЖК РФ, ст. 450453 ГК РФ);

  • Обратная сила решений общего собрания по тарифам не допускается — перерасчет за уже оказанные услуги противоречит закону.

Из совокупности приведенных норм жилищного и гражданского законодательства следует, что собственники помещений многоквартирного дома не вправе в одностороннем порядке изменять ранее установленный размер платы за содержание общего имущества дома на прошедший период и распространять изменения на прошлые периоды по исполненному договору.

При таком положении выводы судов о наличии у истца права требовать от управляющей компании перерасчета платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества, а также о наличии переплаты на стороне предпринимателя, основанные на том, что собственники решением общего собрания, оформленного протоколом от 8 января 2022 г. № 1, в одностороннем порядке изменили ранее установленный размер платы на прошлый период, не соответствуют приведенным нормам Жилищного и Гражданского кодексов.

Вывод ВС: одностороннее снижение платы за прошедшие периоды недопустимо.

2. Суды не выяснили фактические обстоятельства

ВС РФ указал, что:

  • Суды не проверили объем и качество реально оказанных услуг;

  • Не оценили, насколько обоснованно и разумно было снижение тарифа;

  • Не исследовали, имелось ли неосновательное обогащение у УК, если работы были выполнены в полном объеме и в соответствии с договором.

При этом Судебная коллегия также считает, что разрешая настоящий спор между собственником помещений в МКД и управляющей компанией, касающийся возврата платы за оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества, суды не учли и не применили разъяснения, приведенные в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021г № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» и в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно данным разъяснениям арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле; по смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ именно суд определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, подлежат установлению, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам, и указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

3. Нарушение правовой позиции ВС РФ и КС РФ

Суды проигнорировали:

  • Разъяснения Пленумов ВС (ППВС № 22, № 25, № 46);

  • Позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой суд может оценить фактическую необходимость и разумность услуг, даже если тариф был утвержден общим собранием (Постановление КС РФ от 28.12.2021 № 55-П).

Поскольку правоотношения сторон по договору возмездного оказания услуг по управлению МКД регулируются, в том числе и гражданским законодательством, в силу статьи 783 Гражданского кодекса к такому договору применяются общие положения о подряде, согласно которым у заказчика возникает обязанность уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом (статья 711 Гражданского кодекса).

Однако в данном случае суды не исследовали утвержденный общим собранием перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в жилом комплексе, их объем, стоимость, условия оказания и выполнения; не проверили, соответствовали ли услуги, фактически оказанные управляющей компанией в указанный в иске период (с июня 2021 г. по июнь 2022 г.), перечню и стоимости, предусмотренным договором управления; не исследовали вопросы об экономической обоснованности и разумности стоимости оказанных услуг, и как следствие, о разумности снижения размера их оплаты решением внеочередного общего собрания собственников, оформленным протоколом от 8 января 2022 г. № 1, применительно к спорному периоду, а также о наличии или отсутствии в связи с этим на стороне Общества неосновательного обогащения (абзац второй пункта 4 статьи 453, глава 60 Гражданского кодекса).

Изложенное согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 28 декабря 2021 г. № 55-П, согласно которой в случае возникновения спора факт установления платы за управление имуществом общего пользования общим собранием собственников или в определенном им порядке не препятствует суду оценить доводы собственника о выходе услуг управляющей компании за рамки объективно необходимых для надлежащего содержания данного имущества, об установлении стоимости услуг, явно превышающей их рыночную стоимость, об отнесении к данному имуществу объектов, фактически не предназначенных для удовлетворения общей потребности жителей комплекса в комфортных условиях проживания.

Вывод

  • Плата по договору не может изменяться задним числом по инициативе одной стороны.

  • Изменения в договор управления МКД действуют только на будущее, если иное не установлено соглашением.

  • Факт утверждения новых ставок общим собранием не влечёт автоматический перерасчет по уже исполненным обязательствам.

  • Суд должен был исследовать, имело ли место фактическое превышение стоимости услуг над их рыночной ценой, и было ли неосновательное обогащение.

Верховный Суд подтвердил: экономическая справедливость должна быть подкреплена юридической корректностью.

Никакие решения собраний не могут задним числом отменить договорные обязательства сторон — только суд и соглашение сторон.

