Верховный суд: собственники не могут снижать тариф «задним числом»

ИП Левин обратился в суд с требованием взыскать с ООО «Реставрация-Н+» (Дело № А40-64002/2023):

Переплату по договору управления многоквартирным домом (МКД);

Штраф за отказ произвести перерасчет по ставке, установленной общим собранием собственников.

Индивидуальный предприниматель Левин Даниил Алексеевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Реставрация-Н+» (далее – Общество) о взыскании 402 489 руб. 56 коп. переплаты по договору управления, возникшей вследствие неисполнения ответчиком обязанности осуществить перерасчет платы за содержание нежилых помещений по ставкам, утвержденным протоколом от 8 января 2022 г. № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, ул. Ефремова, д. 19, корпуса 1 - 4, и о взыскании 201 244 руб. 78 коп. штрафа в порядке части 11 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс).

Собственники помещений МКД на собрании в январе 2022 года приняли решение уменьшить ранее установленную плату за содержание нежилых помещений, распространив это снижение на предыдущие периоды (2021–2022 гг.).

Как следует из протокола № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений МКД, состоявшегося 6 апреля 2020 г., решением собственников утвержден новый размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения. Так, за содержание нежилого помещения установлена ставка (тариф) в размере 195,13 руб./кв.м за период с ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. В протоколе указано, что данный тариф ежегодно индексируется, решение собственников является неотъемлемой частью договора управления, поэтому изменение собственниками тарифа не требует внесения изменений в договор управления.

Предприниматель, являясь с 2021 г. собственником 48 нежилых помещений, расположенных в названном МКД, в период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. перечислил Обществу плату за содержание помещений исходя из тарифа, утвержденного общим собранием 6 апреля 2020 г. (протокол № 1).

Поскольку общее собрание собственников помещений в МКД решением, оформленным протоколом от 8 января 2022 г., изменило путем уменьшения ранее установленный решением от 6 апреля 2020 г. тариф за оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего имущества на период с 2015 г. по 2020 г. и определило тариф (ставку) на период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. в размере 170 руб./кв.м в месяц, предприниматель направил управляющей компании претензию с требованием произвести перерасчет платы за содержание помещений за период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. исходя из указанной ставки.

Суды трёх инстанций поддержали истца и обязали управляющую компанию вернуть переплату. Однако Верховный суд счёл это решение незаконным.