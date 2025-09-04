Верховный суд: собственники не могут снижать тариф «задним числом»

ИП Левин обратился в суд с требованием взыскать с ООО «Реставрация-Н+» (Дело № А40-64002/2023):
Переплату по договору управления многоквартирным домом (МКД);
Штраф за отказ произвести перерасчет по ставке, установленной общим собранием собственников.
Индивидуальный предприниматель Левин Даниил Алексеевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Реставрация-Н+» (далее – Общество) о взыскании 402 489 руб. 56 коп. переплаты по договору управления, возникшей вследствие неисполнения ответчиком обязанности осуществить перерасчет платы за содержание нежилых помещений по ставкам, утвержденным протоколом от 8 января 2022 г. № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, ул. Ефремова, д. 19, корпуса 1 - 4, и о взыскании 201 244 руб. 78 коп. штрафа в порядке части 11 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс).
Собственники помещений МКД на собрании в январе 2022 года приняли решение уменьшить ранее установленную плату за содержание нежилых помещений, распространив это снижение на предыдущие периоды (2021–2022 гг.).
Как следует из протокола № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений МКД, состоявшегося 6 апреля 2020 г., решением собственников утвержден новый размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения. Так, за содержание нежилого помещения установлена ставка (тариф) в размере 195,13 руб./кв.м за период с ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. В протоколе указано, что данный тариф ежегодно индексируется, решение собственников является неотъемлемой частью договора управления, поэтому изменение собственниками тарифа не требует внесения изменений в договор управления.
Предприниматель, являясь с 2021 г. собственником 48 нежилых помещений, расположенных в названном МКД, в период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. перечислил Обществу плату за содержание помещений исходя из тарифа, утвержденного общим собранием 6 апреля 2020 г. (протокол № 1).
Поскольку общее собрание собственников помещений в МКД решением, оформленным протоколом от 8 января 2022 г., изменило путем уменьшения ранее установленный решением от 6 апреля 2020 г. тариф за оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего имущества на период с 2015 г. по 2020 г. и определило тариф (ставку) на период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. в размере 170 руб./кв.м в месяц, предприниматель направил управляющей компании претензию с требованием произвести перерасчет платы за содержание помещений за период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. исходя из указанной ставки.
Суды трёх инстанций поддержали истца и обязали управляющую компанию вернуть переплату. Однако Верховный суд счёл это решение незаконным.
Ошибки нижестоящих судов
Судебная коллегия полагает, что суды трех инстанций при рассмотрении настоящего дела неправильно применили нормы материального и процессуального права и не учли следующего.
1. Неправильное применение норм ГК и ЖК РФ
Верховный Суд указал, что:
Размер платы — существенное условие договора управления;
Изменение условий возможно только по соглашению сторон (ст. 162 ЖК РФ, ст. 450–453 ГК РФ);
Обратная сила решений общего собрания по тарифам не допускается — перерасчет за уже оказанные услуги противоречит закону.
Из совокупности приведенных норм жилищного и гражданского законодательства следует, что собственники помещений многоквартирного дома не вправе в одностороннем порядке изменять ранее установленный размер платы за содержание общего имущества дома на прошедший период и распространять изменения на прошлые периоды по исполненному договору.
При таком положении выводы судов о наличии у истца права требовать от управляющей компании перерасчета платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества, а также о наличии переплаты на стороне предпринимателя, основанные на том, что собственники решением общего собрания, оформленного протоколом от 8 января 2022 г. № 1, в одностороннем порядке изменили ранее установленный размер платы на прошлый период, не соответствуют приведенным нормам Жилищного и Гражданского кодексов.
Вывод ВС: одностороннее снижение платы за прошедшие периоды недопустимо.
2. Суды не выяснили фактические обстоятельства
ВС РФ указал, что:
Суды не проверили объем и качество реально оказанных услуг;
Не оценили, насколько обоснованно и разумно было снижение тарифа;
Не исследовали, имелось ли неосновательное обогащение у УК, если работы были выполнены в полном объеме и в соответствии с договором.
При этом Судебная коллегия также считает, что разрешая настоящий спор между собственником помещений в МКД и управляющей компанией, касающийся возврата платы за оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества, суды не учли и не применили разъяснения, приведенные в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021г № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» и в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно данным разъяснениям арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле; по смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ именно суд определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, подлежат установлению, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам, и указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.
3. Нарушение правовой позиции ВС РФ и КС РФ
Суды проигнорировали:
Разъяснения Пленумов ВС (ППВС № 22, № 25, № 46);
Позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой суд может оценить фактическую необходимость и разумность услуг, даже если тариф был утвержден общим собранием (Постановление КС РФ от 28.12.2021 № 55-П).
Поскольку правоотношения сторон по договору возмездного оказания услуг по управлению МКД регулируются, в том числе и гражданским законодательством, в силу статьи 783 Гражданского кодекса к такому договору применяются общие положения о подряде, согласно которым у заказчика возникает обязанность уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом (статья 711 Гражданского кодекса).
Однако в данном случае суды не исследовали утвержденный общим собранием перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в жилом комплексе, их объем, стоимость, условия оказания и выполнения; не проверили, соответствовали ли услуги, фактически оказанные управляющей компанией в указанный в иске период (с июня 2021 г. по июнь 2022 г.), перечню и стоимости, предусмотренным договором управления; не исследовали вопросы об экономической обоснованности и разумности стоимости оказанных услуг, и как следствие, о разумности снижения размера их оплаты решением внеочередного общего собрания собственников, оформленным протоколом от 8 января 2022 г. № 1, применительно к спорному периоду, а также о наличии или отсутствии в связи с этим на стороне Общества неосновательного обогащения (абзац второй пункта 4 статьи 453, глава 60 Гражданского кодекса).
Изложенное согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 28 декабря 2021 г. № 55-П, согласно которой в случае возникновения спора факт установления платы за управление имуществом общего пользования общим собранием собственников или в определенном им порядке не препятствует суду оценить доводы собственника о выходе услуг управляющей компании за рамки объективно необходимых для надлежащего содержания данного имущества, об установлении стоимости услуг, явно превышающей их рыночную стоимость, об отнесении к данному имуществу объектов, фактически не предназначенных для удовлетворения общей потребности жителей комплекса в комфортных условиях проживания.
Вывод
Плата по договору не может изменяться задним числом по инициативе одной стороны.
Изменения в договор управления МКД действуют только на будущее, если иное не установлено соглашением.
Факт утверждения новых ставок общим собранием не влечёт автоматический перерасчет по уже исполненным обязательствам.
Суд должен был исследовать, имело ли место фактическое превышение стоимости услуг над их рыночной ценой, и было ли неосновательное обогащение.
Верховный Суд подтвердил: экономическая справедливость должна быть подкреплена юридической корректностью.
Никакие решения собраний не могут задним числом отменить договорные обязательства сторон — только суд и соглашение сторон.
