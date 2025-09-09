С 1 марта 2026 запрет на иностранные слова в бизнесе

Разберем новый закон, что он значит и как подготовиться.
Что изменится?
Любая публичная информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается:
вывесок и табличек;
указателей и стендов;
ценников;
любой информации, с которой сталкивается клиент.
Исключение: фирменные наименования и товарные знаки. Они могут оставаться на иностранном языке, но только если официально зарегистрированы.
Что делать бизнесу?
Если в названии компании есть иностранное слово — срочно подавайте заявку на регистрацию товарного знака. Процесс занимает от 2 до 18 месяцев, времени осталось мало.
Подготовьте русские версии всех надписей. Даже если оставляете дублирование на иностранном языке — текст должен быть равнозначным по содержанию и одинаковым по оформлению (шрифт, размер, расположение).
Проверьте весь публичный контент: от наклеек на двери до прайс-листов.
Пример: надпись Welcome на двери можно оставить, но только если рядом будет Добро пожаловать.
Почему важно действовать сейчас?
Проверки будут неизбежны.
Менять вывески и документацию в спешке дороже и сложнее.
Регистрация товарного знака — долгий процесс, и если тянуть, можно не успеть к марту 2026 года.
Закон коснётся всех: от маленькой кофейни до федерального маркетплейса. Лучше заранее перестраховаться, чем потом срочно менять брендирование. Проверьте свои вывески, зарегистрируйте товарный знак, подготовьте русские версии надписей.
