Артем Шпаков
Товарный знак

С 1 марта 2026 запрет на иностранные слова в бизнесе

Скоро в силу вступают поправки к закону о русском языке, и это напрямую затронет бизнес.

Разберем новый закон, что он значит и как подготовиться.

Что изменится?

Любая публичная информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается:

  • вывесок и табличек;

  • указателей и стендов;

  • ценников;

  • любой информации, с которой сталкивается клиент.

Исключение: фирменные наименования и товарные знаки. Они могут оставаться на иностранном языке, но только если официально зарегистрированы.

Что делать бизнесу?

  1. Если в названии компании есть иностранное слово — срочно подавайте заявку на регистрацию товарного знака. Процесс занимает от 2 до 18 месяцев, времени осталось мало.

  2. Подготовьте русские версии всех надписей. Даже если оставляете дублирование на иностранном языке — текст должен быть равнозначным по содержанию и одинаковым по оформлению (шрифт, размер, расположение).

  3. Проверьте весь публичный контент: от наклеек на двери до прайс-листов.

Пример: надпись Welcome на двери можно оставить, но только если рядом будет Добро пожаловать.

Почему важно действовать сейчас?

  • Проверки будут неизбежны.

  • Менять вывески и документацию в спешке дороже и сложнее.

  • Регистрация товарного знака — долгий процесс, и если тянуть, можно не успеть к марту 2026 года.

Закон коснётся всех: от маленькой кофейни до федерального маркетплейса. Лучше заранее перестраховаться, чем потом срочно менять брендирование. Проверьте свои вывески, зарегистрируйте товарный знак, подготовьте русские версии надписей.

Если нужна помощь, то пишите или заглядывайте в мой ТГ канал.

