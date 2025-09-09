С 1 марта 2026 запрет на иностранные слова в бизнесе

Почему важно действовать сейчас?

Проверки будут неизбежны.

Менять вывески и документацию в спешке дороже и сложнее.

Регистрация товарного знака — долгий процесс, и если тянуть, можно не успеть к марту 2026 года.

Закон коснётся всех: от маленькой кофейни до федерального маркетплейса. Лучше заранее перестраховаться, чем потом срочно менять брендирование. Проверьте свои вывески, зарегистрируйте товарный знак, подготовьте русские версии надписей.

Если нужна помощь, то пишите или заглядывайте в мой ТГ канал.