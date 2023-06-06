Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода

Изучая в очередной раз практику Второго кассационного суда общей юрисдикции по трудовым спорам, удивилась, зачем работодатели мудрят с увольнением руководителя?

В отличие от моих предыдущих статей-лонгридов, эта будет совсем короткой.

Изучая в очередной раз практику Второго кассационного суда общей юрисдикции по трудовым спорам, удивилась, зачем работодатели мудрят с увольнением руководителя?

Напомню, что статья 278 ТК содержит дополнительные основания для расторжения трудового договора с руководителем организации, в частности, такое как принятие уполномоченным органом/лицом решения о прекращении трудового договора. Ограничения для такого увольнения лежат исключительно в социальной плоскости (отпуск, больничный, беременность), в остальном никакого обоснования не требуется.

Да, в соответствии со статьей 279 ТК если трудовым договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении трудового договора по данному основанию руководителю выплачивается компенсация не ниже трехкратного среднего месячного заработка (есть исключения для государственных компаний и др.).

Однако, это сомнительная экономия, если увольнение будет оспорено. Доскональное соблюдение требований для увольнения работника за виновные действия — само по себе непростая задача, не говоря уже о строгом судебном контроле и все возрастающих стандартах доказывания законности увольнения.

Вот и в очередном деле, которое мне попалось: компания уволила генерального директора на основании подп. 9 ст. 81 ТК — в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, а именно: с компании судебным решением были взысканы денежные средства, а компания, будучи извещенной о судебном процессе, не обеспечила явку представителя, не представила письменные возражения, не оспорила исковые требования.



В результате суд нашел нарушения в процедуре увольнения и восстановил генерального директора на работе. Решение вынесено спустя год с даты увольнения и поддержано апелляционной и кассационной инстанциями, соответственно, с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула, генеральный директор восстановлен на работе и его снова нужно увольнять и выплачивать компенсацию.

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