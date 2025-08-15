Подотчетные суммы

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды встали на сторону компании и напомнили важный принцип:

✅Подотчетные средства могут быть признаны доходом работника только в том случае, если отсутствуют подтверждающие расходы документы и сами товары (работы, услуги) не были приняты компанией на учет.

В данном конкретном споре:

▪️- Документы на закупку имелись;

▪️- Товары были надлежащим образом оприходованы компанией, что подтверждалось инвентаризационной описью.

⚠️Суды подчеркнули, что для целей проверки базы по НДФЛ и взносам с подотчётных сумм не имеет значения экономическая обоснованность расходов или получение компанией доходов именно от этой деятельности. Важно то, что компания признала расходы на приобретение ТМЦ своими и приняла их на учёт.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog