Подотчетные суммы

📜СУТЬ ДЕЛА
Компания представила РСВ, в рамках КНП которого налоговики усомнились в достоверности данных. По отчёту, выплаты в пользу физлиц составили 900 000 руб., но со счетов компании было снято более 8 млн руб.
Документы о выдаче средств под отчёт не были представлены. На этом основании инспекторы посчитали разницу доходом руководителя, облагаемым НДФЛ и страховыми взносами.
В частности, инспекторы включили в доход руководителя даже мелкие бытовые закупки (туалетная бумага, полотенца, жидкое мыло), а также расходы на бензин, канцелярские товары, бытовую технику и ноутбуки, которые по сути предназначались для нужд компании. Основная часть оспариваемых средств ушла на закупку стройматериалов, и инспекторы пытались связать это с отсутствием доходов компании от соответствующей деятельности.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды встали на сторону компании и напомнили важный принцип:
✅Подотчетные средства могут быть признаны доходом работника только в том случае, если отсутствуют подтверждающие расходы документы и сами товары (работы, услуги) не были приняты компанией на учет.
В данном конкретном споре:
▪️- Документы на закупку имелись;
▪️- Товары были надлежащим образом оприходованы компанией, что подтверждалось инвентаризационной описью.
⚠️Суды подчеркнули, что для целей проверки базы по НДФЛ и взносам с подотчётных сумм не имеет значения экономическая обоснованность расходов или получение компанией доходов именно от этой деятельности. Важно то, что компания признала расходы на приобретение ТМЦ своими и приняла их на учёт.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Начать дискуссию