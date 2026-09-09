Позиции Верховного суда в новом обзоре ФНС за второй квартал 2026 года

ПИСЬМО ФНС России от 24.08.2026 N КЧ-36-7/7251@

Остановимся на самых интересных кейсах.

1. Верховный суд РФ решил, что налоговый орган вправе не направлять новое требование об уплате задолженности, в случае изменения суммы заложенности.

Требование об уплате задолженности в размере отрицательного сальдо единого налогового счета формируется один раз и действует до момента, пока сальдо не примет положительное либо равное нулю значение.

(Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 17.06.2026 N 5-НАД26 по делу N 2а-174/2024);

2. Верховный суд РФ встал на сторону налогоплательщика. Суд пришел к выводу, что Имущество, полученное в дар от близкого родственника, не должно облагаться НДФЛ независимо от характера использования имущества, его функциональных характеристик, наличия у дарителя или одаряемого статуса ИП. Следовательно, коммерческая недвижимость, полученная в дар от близких родственников должна освобождаться от НДФЛ. В результате сделки не возникает у одаряемого экономической выгоды.

Фабула дела: Мать, имеющая статус ИП, получила от дочери в дар 11 объектов коммерческой недвижимости. Суд посчитали, что предусмотренное нормами НК освобождение от уплаты НДФЛ недвижимости, полученной физическим лицом от близкого родственника, не распространяется на дарение коммерческой недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Суды встали на сторону налогового органа.

Напротив, Судебная коллегия Верховного суда по экономическим спорам не поддержала налоговый орган, а также суды и отменила их решения.

Тезисы Верховного суда РФ.

1) Дарения недвижимости между физическими лицами, не имеющими близкого родства, облагается НДФЛ, так как у физического лица, получающего в дар недвижимость возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по созданию (приобретению) данного имущества;

2) Отношения по дарению между членами семьи и (или) близкими родственниками по своей природе не предполагают и не может предполагать экономического (предпринимательского) характера сделки между дарителем и одаряемым, поскольку имущество меняет своего собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством.

3) Законодатель, вводя в действие с 01.01.2006 положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ, отказался от налогообложения доходов, полученных в порядке дарения от членов семьи и близких родственников. Цель - обеспечить свободу дарения и исключить возникновение ситуаций, когда граждане были бы вынуждены отказываться от совершения дарения своим близким родственникам ввиду высокой налоговой нагрузки.

Вывод Верховного суда РФ: возможность освобождения дохода от обложения НДФЛ связывается законом исключительно с наличием семейных или близкородственных отношений между сторонами сделки. Законодатель не ставит применение данной нормы от характера использования имущества, наличие либо отсутствие у сторон сделки статуса предпринимателя, функциональных характеристик имущества (жилое или не жилое) (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2026 N 309-ЭС24-21782 по делу N А50-28917/2023);

3. Налоговые органы обязаны направлять материалы для возбуждения уголовных дел в следственные органы исключительно по истечении строго определенного срока со дня вступления в силу решения по результатам налоговой проверки. Верховный суд посчитал неприемлемым направление материалов в следственные органы до вступления решения в законную силу.

Фабула дела: Единственный участник и руководитель ООО «СтройГрад» осужден за преступления (пункт «а», «б» части второй статьи 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили сведения, содержащиеся в акте налоговой проверки, в котором отражена недоимка по налогам в размере 60 млн рублей. Решение по результатам налоговой проверки принято позже возбуждения уголовного дела, размер недоимки, согласно решению, составил 14 млн рублей, что исключает привлечение к уголовной ответственности.

В рамках следствия недоимка была определена в размере 86 мил. руб. Следователями были получены дополнительные доказательства, в частности, был допрошен ряд свидетелей, не явившихся в налоговый орган; при осмотре изъятого в доме обвиняемого компьютера обнаружены материалы, подтверждающие сговор (умысел), который невозможно было установить в ходе выездной налоговой проверки в отсутствие у налогового органа полномочия проводить данные мероприятия и др.). Приговор суда оставлен без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций. Кассационная инстанция Верховного суда удовлетворила жалобу адвокатов обвиняемого.

Аргументы Верховного суда РФ:

1) Часть 1.3 статьи 140 УПК РФ, регламентирующая основания для возбуждения уголовного дела, является бланкетной нормой. Статья отсылает к налоговому законодательству, которое определяет сроки и порядок передачи налоговиками материалов в следственные органы.

2) п. 3 ст. 32 НК РФ является специальной нормой по отношению к п. 3 ст. 82 НК РФ.

При коллизии специальной и общей нормы следует использовать специальную норму, пояснил Верховный суд в определении. Это означает, что налоговый орган вправе направлять материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела лишь по истечении строго определенного срока со дня вступления в силу решения по результатам налоговой проверки.

П. 3. ст. 32 НК РФ определяет порядок направления материалов налоговых проверок в следственные органы.

Условия для направления:

1) истечение 75 дней с момента вступления в силу решения налогового органа;

2) наличие непогашенной налоговой задолженности по решению налогового органа в размере, предусмотренном УК РФ для возбуждения уголовного дела.

Верховный суд признал нарушение данного порядка существенным, повлиявшим на исход дела.

Важным для правоприменительной практики является не только констатация вышестоящим судом нарушений процедуры возбуждения уголовного дела, но и квалификация нарушения в качестве существенного, которое являются самостоятельным основанием для отмены судебного акта.

Незадолго до рассмотрения этого дела Пленум Верховного Суда РФ высказался по данному вопросу. Верховный суд обязал суды при проверке жалоб о законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям устанавливать вступило ли решение налогового органа в законную силу, а также исполнена ли обязанность по уплате задолженности налогоплательщиком (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2025 № 43 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»).

Генеральная прокуратура РФ в Приказе от 24 октября 2023 г. N 736 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере» прямо указывала, что поводом для возбуждения уголовных дел по налоговым составам, служат только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке части 3 статьи 32 НК РФ (Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2026 N 5-УД26-43-К2).

4. Предоставление налогоплательщику земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования не является доказательством наличия у земельного участка статуса ограниченного в обороте в терминологии земельного (налогового) законодательства. Для применения пониженной ставки земельного налога необходимо доказать, что земельный участок предоставлялся и использовался для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд налогоплательщика.

Фабула дела : Университет не согласился с Инспекций и обратился с исками в суд, полагая, что необходимо производить расчет налога по ставке 0,3%, ввиду нахождения на земельном участке объектов, на которых выполняются научные и опытно-конструкторские работы в рамках государственных оборонных заказов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. По мнению, Университета в данном случае правомерно применять абзац 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ (0,3 процента в отношении земельных участков, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд).

Суды поддержали позицию налогоплательщика.

Позиция Верховного суда: Университет не обоснованно заявляет о применении льготной ставки земельного налога лишь на том основании, что участок используется для нужд обороны страны и безопасности государства. Предоставление Университету спорного земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования не позволяет сделать вывод, что данный участок приобрел статус ограниченного в обороте в терминологии земельного (налогового) законодательства. Также нет оснований считать, что спорный участок предоставлен для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, поскольку видом разрешенного использования является – «эксплуатация зданий и территорий под учебную деятельность», выполнение работ в рамках государственных оборонных заказов не изменяет статус участка.