Иностранные работники: готовят новые формы уведомлений

МВД обновляет правила уведомления о работе иностранцев — изменения не радикальные, но есть важные нюансы 👇

📌 Что меняется

Планируют утвердить новые формы уведомлений:

о приеме на работу

об увольнении иностранцев

В целом формы почти те же, но с доработками.

🔍 Ключевые изменения

В уведомлении о приеме могут добавить

→ срок действия трудового договора

По высококвалифицированным специалистам:

— добавят поле для ИНН

— уберут указание профессии

Персональные данные

→ согласия могут вынести в отдельные документы

(сейчас они встроены в форму)

📎 Что это значит на практике

больше формализации

внимательнее к заполнению уведомлений

добавляется ещё один документ (согласие на ПДн)

📅 Когда вступит в силу

с 1 сентября 2026 года

срок действия — до 2032 года

⏳ Сейчас проект на обсуждении

до 26 марта 2026

Источник Проект приказа МВД России: https://regulation.gov.ru/projects/166056/

💡 Вывод

Изменения точечные, но игнорировать их нельзя — ошибки в уведомлениях по иностранцам традиционно дорого обходятся.