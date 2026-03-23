Иностранные работники: готовят новые формы уведомлений
МВД обновляет правила уведомления о работе иностранцев — изменения не радикальные, но есть важные нюансы 👇
📌 Что меняется
Планируют утвердить новые формы уведомлений:
о приеме на работу
об увольнении иностранцев
В целом формы почти те же, но с доработками.
🔍 Ключевые изменения
В уведомлении о приеме могут добавить
→ срок действия трудового договора
По высококвалифицированным специалистам:
— добавят поле для ИНН
— уберут указание профессии
Персональные данные
→ согласия могут вынести в отдельные документы
(сейчас они встроены в форму)
📎 Что это значит на практике
больше формализации
внимательнее к заполнению уведомлений
добавляется ещё один документ (согласие на ПДн)
📅 Когда вступит в силу
с 1 сентября 2026 года
срок действия — до 2032 года
⏳ Сейчас проект на обсуждении
до 26 марта 2026
Источник
Проект приказа МВД России: https://regulation.gov.ru/projects/166056/
💡 Вывод
Изменения точечные, но игнорировать их нельзя — ошибки в уведомлениях по иностранцам традиционно дорого обходятся.
