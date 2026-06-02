Чужие налоговые долги могут взыскать с вашей компании — даже если у вас другие учредители и директор
Суды подтвердили право налоговой инспекции взыскать многомиллионную налоговую задолженность с компании, которая формально не имела отношения к должнику.
Что произошло?
После доначисления налогов компания не смогла погасить задолженность и впоследствии была признана банкротом. Однако бизнес на этом не закончился — деятельность, сотрудники, имущество и контрагенты последовательно переводились сначала на одну организацию, а затем на вновь созданную компанию.
Налоговая инспекция посчитала такие действия попыткой вывести бизнес из-под взыскания и обратилась в суд с требованием признать новую организацию взаимозависимой с должником.
🔍 Что убедило суд?
Суды обратили внимание на целый комплекс признаков:
новая компания была создана уже во время спора с налоговой;
на момент создания у нее практически отсутствовали собственные активы;
использовались те же производственные площади, оборудование и товарный знак;
деятельность велась по тому же адресу;
сайт содержал ссылки на продукцию прежних компаний;
91% сотрудников перешли из предыдущей организации;
сохранились те же поставщики и покупатели;
после перевода бизнеса выручка старой компании резко снизилась, а новой — выросла.
⚠️ Важный вывод
Для признания взаимозависимости недостаточно смотреть только на состав учредителей и руководителей. Суд оценивает реальные экономические связи между компаниями и фактическое продолжение бизнеса.
Если деятельность, активы, персонал и денежные потоки последовательно переводятся между организациями, налоговые органы могут взыскать задолженность с нового юридического лица, даже если формально оно является самостоятельной компанией.
📌 Суд указал, что статья 45 НК РФ направлена на борьбу с ситуациями, когда бизнес искусственно переводится на другие организации для ухода от уплаты налогов. В таких случаях долг может быть взыскан с лица, признанного зависимым от налогоплательщика.
Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2026 № Ф07-3076/2026 по делу № А52-7544/2024.
