Чужие налоговые долги могут взыскать с вашей компании — даже если у вас другие учредители и директор

Суды подтвердили право налоговой инспекции взыскать многомиллионную налоговую задолженность с компании, которая формально не имела отношения к должнику.

Что произошло?

После доначисления налогов компания не смогла погасить задолженность и впоследствии была признана банкротом. Однако бизнес на этом не закончился — деятельность, сотрудники, имущество и контрагенты последовательно переводились сначала на одну организацию, а затем на вновь созданную компанию.

Налоговая инспекция посчитала такие действия попыткой вывести бизнес из-под взыскания и обратилась в суд с требованием признать новую организацию взаимозависимой с должником.

🔍 Что убедило суд?

Суды обратили внимание на целый комплекс признаков:

новая компания была создана уже во время спора с налоговой;

на момент создания у нее практически отсутствовали собственные активы;

использовались те же производственные площади, оборудование и товарный знак;

деятельность велась по тому же адресу;

сайт содержал ссылки на продукцию прежних компаний;

91% сотрудников перешли из предыдущей организации;

сохранились те же поставщики и покупатели;

после перевода бизнеса выручка старой компании резко снизилась, а новой — выросла.

⚠️ Важный вывод

Для признания взаимозависимости недостаточно смотреть только на состав учредителей и руководителей. Суд оценивает реальные экономические связи между компаниями и фактическое продолжение бизнеса.

Если деятельность, активы, персонал и денежные потоки последовательно переводятся между организациями, налоговые органы могут взыскать задолженность с нового юридического лица, даже если формально оно является самостоятельной компанией.

📌 Суд указал, что статья 45 НК РФ направлена на борьбу с ситуациями, когда бизнес искусственно переводится на другие организации для ухода от уплаты налогов. В таких случаях долг может быть взыскан с лица, признанного зависимым от налогоплательщика.