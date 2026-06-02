Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Яна Поликарпова
Обзор судебной практики

Чужие налоговые долги могут взыскать с вашей компании — даже если у вас другие учредители и директор

Суды подтвердили право налоговой инспекции взыскать многомиллионную налоговую задолженность с компании, которая формально не имела отношения к должнику.
Чужие налоговые долги могут взыскать с вашей компании — даже если у вас другие учредители и директор

Суды подтвердили право налоговой инспекции взыскать многомиллионную налоговую задолженность с компании, которая формально не имела отношения к должнику.

Что произошло?

После доначисления налогов компания не смогла погасить задолженность и впоследствии была признана банкротом. Однако бизнес на этом не закончился — деятельность, сотрудники, имущество и контрагенты последовательно переводились сначала на одну организацию, а затем на вновь созданную компанию.

Налоговая инспекция посчитала такие действия попыткой вывести бизнес из-под взыскания и обратилась в суд с требованием признать новую организацию взаимозависимой с должником.

🔍 Что убедило суд?

Суды обратили внимание на целый комплекс признаков:

  • новая компания была создана уже во время спора с налоговой;

  • на момент создания у нее практически отсутствовали собственные активы;

  • использовались те же производственные площади, оборудование и товарный знак;

  • деятельность велась по тому же адресу;

  • сайт содержал ссылки на продукцию прежних компаний;

  • 91% сотрудников перешли из предыдущей организации;

  • сохранились те же поставщики и покупатели;

  • после перевода бизнеса выручка старой компании резко снизилась, а новой — выросла.

⚠️ Важный вывод

Для признания взаимозависимости недостаточно смотреть только на состав учредителей и руководителей. Суд оценивает реальные экономические связи между компаниями и фактическое продолжение бизнеса.

Если деятельность, активы, персонал и денежные потоки последовательно переводятся между организациями, налоговые органы могут взыскать задолженность с нового юридического лица, даже если формально оно является самостоятельной компанией.

📌 Суд указал, что статья 45 НК РФ направлена на борьбу с ситуациями, когда бизнес искусственно переводится на другие организации для ухода от уплаты налогов. В таких случаях долг может быть взыскан с лица, признанного зависимым от налогоплательщика.

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2026 № Ф07-3076/2026 по делу № А52-7544/2024.

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

3 подписчика59 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Nimb Digital
Маркетинг

Контекстная реклама: что это, как работает и сколько стоит настройка в 2026 году

Контекстная реклама эффективна и для крупных онлайн-проектов, и для локального бизнеса. Алгоритмы помогают найти целевых клиентов с помощью поисковой, тематической рекламы и ретаргетинга. Настроить проект в Яндекс.Директ можно самостоятельно или обратиться к подрядчику. Что это за вид рекламы, как работает и как запустить проект: ответили на частые вопросы.

Контекстная реклама: что это, как работает и сколько стоит настройка в 2026 году
324

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка