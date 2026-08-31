За обычную компенсацию проезда работодателю доначислили взносы

Многие работодатели компенсируют сотрудникам расходы на дорогу до места работы и обратно. Кажется логичным считать такие выплаты социальной поддержкой, которая не связана с оплатой труда.

Однако на практике с компенсации проезда могут потребовать страховые взносы на травматизм.

Именно такая ситуация возникла у работодателя, который не включал выплаты сотрудникам в базу для начисления взносов. После проверки СФР компании пришлось столкнуться с недоимкой, пенями и штрафом.

Разбираемся, почему суды в итоге поддержали Фонд.