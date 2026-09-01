Суд остановил взыскание, но не налоговую: когда проверка может попасть к следователям

17 августа 2026 года
Компания оспаривала решение налоговой инспекции о крупных доначислениях и добилась обеспечительных мер: суд приостановил действие решения УФНС до окончания спора. Однако это не помешало налоговикам передать материалы проверки в Следственный комитет, после чего в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело.
Компания посчитала, что налоговая нарушила обеспечительные меры. Но Арбитражный суд Центрального округа с этим не согласился. В постановлении от 29.07.2026 по делу № А48-2458/2025 суд разграничил принудительное взыскание налоговой задолженности и передачу материалов проверки следственным органам.
С чего начался спор
УФНС России по Орловской области провело в ООО «ЭнерГарант» выездную налоговую проверку за 2020–2022 годы.
По ее результатам налоговый орган доначислил компании:
НДС — 2 375 631 руб.;
налог на прибыль — 33 338 433 руб.;
страховые взносы — 285 000 руб.;
штрафы — почти 893,5 тыс. руб.
5 августа 2024 года, еще до вступления решения в силу, компания перечислила 35 999 064 руб. доначисленных налогов и страховых взносов.
После рассмотрения апелляционной жалобы компания обратилась в арбитражный суд и потребовала признать решение налоговой недействительным. 17 сентября 2024 года суд принял обеспечительные меры и приостановил действие решения УФНС до рассмотрения спора по существу и вступления в силу судебного акта.
На этом этапе компания рассчитывала, что спорные суммы не будут принудительно взыскиваться до окончания судебного разбирательства.
Почему материалы все-таки ушли в Следственный комитет
У «ЭнерГаранта» оставались неуплаченными штрафы в размере 818 645,57 руб. и пени — 13 035 730,45 руб. Их взыскание налоговая приостановила во исполнение определения суда.
Но 13 января 2025 года УФНС направило материалы выездной проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
31 января 2025 года следователь возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании по ч. 1 ст. 199 УК РФ.
Компания посчитала действия налоговой незаконными. Один из основных аргументов заключался в том, что при действующих обеспечительных мерах спорная задолженность не должна учитываться при определении совокупной обязанности на ЕНС. Следовательно, по мнению общества, у налоговой не было оснований применять п. 3 ст. 32 НК РФ и направлять материалы проверки следователям.
Суды этот довод отклонили.
Обеспечительные меры не означают, что доначисления незаконны
Ключевой вывод суда: приостановление действия решения налоговой не означает признания этого решения недействительным.
Обеспечительная мера в данном случае направлена на то, чтобы налоговый орган не мог принудительно взыскать спорные суммы до разрешения дела. Она не означает, что суд уже признал доначисления незаконными.
Поэтому приостановление действия решения нельзя трактовать как запрет для налоговой совершать любые действия, связанные с результатами проверки.
Суд также рассмотрел правила учета задолженности на ЕНС. Если на момент принятия обеспечительных мер решение налогового органа еще не было исполнено, соответствующие суммы исключаются из совокупной обязанности с даты вынесения определения суда. При этом ранее исполненное решение не подлежит отмене.
В рассматриваемом деле взыскание спорных штрафов и пеней действительно было приостановлено. Но это не лишало налоговую других полномочий и обязанностей.
Передача материалов в СК — не взыскание задолженности
Именно это стало главным аргументом суда.
Пункт 3 статьи 32 НК РФ предусматривает обязанность налогового органа направлять материалы проверки в следственные органы, если имеются предусмотренные законом обстоятельства и размер неисполненной обязанности позволяет предполагать признаки налогового преступления.
По мнению суда, из этой нормы не следует, что такая обязанность прекращается или приостанавливается из-за обеспечительных мер.
Передача материалов проверки следователям не является способом взыскания налоговой задолженности. Это самостоятельное действие налогового органа в рамках информационного обмена.
Поэтому обеспечительные меры, запрещающие принудительное взыскание спорных сумм, не препятствовали налоговой передать материалы в Следственный комитет.
При этом сама передача материалов еще не означает, что уголовное дело будет возбуждено. Решение о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела принимает следственный орган.
Уголовное дело прекратили после уплаты задолженности
Впоследствии уголовное дело в отношении руководителя компании было прекращено.
19 января 2026 года следователь прекратил уголовное дело и уголовное преследование в связи с полной уплатой недоимки, пеней и штрафа.
Для суда это также подтверждало, что передача материалов налоговой не предрешает выводы следственных органов. Налоговая выполняет возложенную на нее законом обязанность, а следствие самостоятельно решает вопрос о возбуждении дела и дает уголовно-правовую оценку обстоятельствам.
Рассрочку компания тоже потеряла
У дела был еще один важный для бизнеса эпизод.
2 ноября 2024 года «ЭнерГарант» обратился за рассрочкой, и 15 ноября налоговая предоставила ее на сумму 11 838 993,83 руб.
После возбуждения уголовного дела рассрочка была отменена.
Суд признал действия налоговой законными. НК РФ предусматривает, что возбуждение уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, является обстоятельством, исключающим предоставление рассрочки. Если такое обстоятельство возникает после ее предоставления, ранее принятое решение подлежит отмене.
При этом суд подчеркнул: основанием для отмены рассрочки стало именно возбуждение уголовного дела, а не само направление материалов проверки в Следственный комитет.
Что это значит для бизнеса
Постановление показывает, что обеспечительные меры не являются универсальной защитой от всех последствий налоговой проверки.
Если суд приостановил действие решения налоговой, компания получает защиту от его принудительного исполнения на период действия обеспечительных мер. Но налоговая при этом не лишается возможности совершать другие действия, которые прямо предусмотрены законом и не направлены на взыскание спорной задолженности.
В частности, при наличии установленных законом обстоятельств налоговый орган может быть обязан передать материалы проверки следственным органам.
Важно также, что обеспечительные меры не запрещают добровольно погасить задолженность. Суд прямо отметил, что добровольное исполнение возможно даже при приостановлении принудительного взыскания. В рассматриваемом деле полная уплата недоимки, пеней и штрафа в итоге стала основанием для прекращения уголовного дела.
Главный вывод: приостановление действия решения налоговой — это не «пауза» для всех процедур, связанных с проверкой. Суд может остановить взыскание спорных сумм, но это не мешает налоговикам исполнить самостоятельную обязанность по передаче материалов в Следственный комитет. Поэтому налоговый спор и уголовно-правовая оценка выявленных нарушений могут развиваться параллельно.
Источники
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.07.2026 № Ф10-1462/2026 по делу № А48-2458/2025 — основной судебный акт.
Пункт 3 статьи 32 НК РФ — обязанность налогового органа направлять материалы проверки в следственные органы при наличии предусмотренных законом обстоятельств.
Подпункт 3 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ — правила учета спорных сумм в совокупной обязанности при принятии обеспечительных мер.
Пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15 — о правовых последствиях приостановления действия ненормативного акта.
Статьи 61, 62 и 64 НК РФ — регулирование рассрочки и основания для ее отмены.
Часть 1 статьи 199 УК РФ — норма, по которой было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании.
Постановление следователя от 19.01.2026 — уголовное дело прекращено в связи с полной уплатой недоимки, пеней и штрафа.
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