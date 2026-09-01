Суд остановил взыскание, но не налоговую: когда проверка может попасть к следователям

Обеспечительные меры не означают, что доначисления незаконны

Ключевой вывод суда: приостановление действия решения налоговой не означает признания этого решения недействительным.

Обеспечительная мера в данном случае направлена на то, чтобы налоговый орган не мог принудительно взыскать спорные суммы до разрешения дела. Она не означает, что суд уже признал доначисления незаконными.

Поэтому приостановление действия решения нельзя трактовать как запрет для налоговой совершать любые действия, связанные с результатами проверки.

Суд также рассмотрел правила учета задолженности на ЕНС. Если на момент принятия обеспечительных мер решение налогового органа еще не было исполнено, соответствующие суммы исключаются из совокупной обязанности с даты вынесения определения суда. При этом ранее исполненное решение не подлежит отмене.

В рассматриваемом деле взыскание спорных штрафов и пеней действительно было приостановлено. Но это не лишало налоговую других полномочий и обязанностей.