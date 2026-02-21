Самозанятые-2026: главные цифры и риски для бизнеса

Дашборд с аналитикой февраля — от статистики до индикаторов проверок.

Февраль 2026 года подводит промежуточный итог пятилетнего эксперимента с налогом на профессиональный доход. То, что начиналось как временный режим для подработок, превратилось в массовое явление: сегодня каждый пятый работающий россиянин — самозанятый. Но за внешне привлекательными цифрами скрываются процессы, которые заставляют бизнес пересматривать стратегии сотрудничества с плательщиками НПД.

Рекордные показатели

Количество самозанятых в России достигло 15,2 млн человек, увеличившись за год на 27%. Совокупный доход, задекларированный этой категорией, позволил собрать 187 млрд рублей налогов — на треть больше, чем годом ранее.

Средний заработок самозанятого сегодня составляет 32 400 рублей в месяц. Лидирующие сферы — такси и доставка (28%), строительство (22%), маркетинг и IT (27% в сумме). Типичный портрет: мужчина или женщина 25–40 лет, работающие преимущественно с юридическими лицами (67%) и совмещающие самозанятость с основной работой в 41% случаев.

Обратная сторона роста

Однако за этими цифрами — растущее напряжение между государством, бизнесом и самими самозанятыми. Главная претензия регуляторов: 15 млн человек находятся вне полноценной системы социального страхования.

Да, самозанятые платят налог, часть которого идет в ОМС, поэтому медицинская помощь им доступна. Но пенсионные права они не формируют (если не платят добровольно), а право на оплачиваемые больничные получили только с 2026 года — и то в добровольном порядке. За первые недели эксперимента застраховались лишь 5,6 тыс. человек (0,04% от общего числа) — цифра, которая говорит сама за себя.

Бизнес под прицелом

С 2026 года заработали четкие индикаторы риска (Приказ Минтруда № 685н). Критический порог для проверки — всего три условия:

🔸 более 35 самозанятых у одного заказчика

🔸 среднемесячный доход каждого — свыше 35 000 ₽

🔸 сотрудничество длится дольше 3 месяцев

Если все три совпали — компания автоматически попадает в зону риска.

Результат: доля компаний с претензиями ФНС выросла до 35% (+30% за год). В 62% случаев договоры переквалифицируют в трудовые.

Цена ошибки: доначисление страховых взносов (30%), НДФЛ (13–15% за счет компании), штрафы до 200 000 ₽ и дисквалификация директора.

Дашборд, представленный ниже, визуализирует ключевые показатели, структуру и риски, позволяя оценить ситуацию в цифрах и динамике. Данные актуальны на февраль 2026 года и основаны на информации ФНС, Минтруда, СФР и аналитике РБК.