50 законных способов оптимизировать налоги в эпоху цифрового контроля: ученичество, товарные знаки и не только

Как снизить страховые взносы, вывести наличку без риска и защитить активы. Пошаговые инструкции для бизнеса.
Приветствую, уважаемые предприниматели! Меня зовут Наталия, я эксперт в налоговом планировании. В эпоху тотального цифрового контроля ФНС легальная оптимизация налогов стала сложнее, но не невозможна. В этой статье разберем три рабочих инструмента: ученический договор, товарный знак и Хранителя активов. Все методы законны — главное соблюдать правила. Поехали!
1. Ученичество: как сократить страховые взносы на 30%
Почему это выгодно?
Страховые взносы за сотрудников — одна из ключевых статей расходов. Ученический договор позволяет:
Перевести часть зарплаты в «стипендию» (не облагается взносами в пределах МРОТ).
Сократить НДФЛ для работника.
Пример:
При зарплате 50 000 руб. можно оформить 15 000 руб. как стипендию по ученическому договору. Экономия на взносах — до 4 500 руб. в месяц.
Какие документы нужны?
Ученический договор (с указанием срока обучения и профессии).
Программа обучения.
Приказ о зачислении в ученики.
Акт сдачи экзамена.
Как проверяет ФНС?
Налоговая ищет фиктивные схемы. Чтобы избежать претензий:
Обучение должно быть реальным (проводите лекции, тесты).
Профессия в договоре должна соответствовать должности сотрудника.
Срок обучения — не менее 3 месяцев.
Пошаговый алгоритм:
Разработайте программу обучения.
Заключите ученический договор.
Назначьте куратора.
Проводите занятия и фиксируйте их в журнале.
По итогам — экзамен и акт.
2. Товарный знак: легальный вывод налички через роялти
В чем суть?
Вы регистрируете товарный знак на физлицо или ИП, а компания платит за его использование (роялти). Эти расходы уменьшают налогооблагаемую базу, а вы получаете деньги на личный счет.
Как не вызвать подозрений у ФНС:
Размер роялти должен быть рыночным (например, 5-15% от выручки).
Товарный знак должен реально использоваться в бизнесе (логотип на продукции, сайте).
Договор лицензии регистрируется в Роспатенте.
Пошаговая инструкция:
Зарегистрируйте товарный знак на себя или доверенное лицо.
Заключите лицензионный договор с компанией.
Перечисляйте роялти ежемесячно.
Учитывайте платежи в расходах компании.
Важно! Нельзя передавать знак учредителю с долей >50% — ФНС сочтет это взаимозависимостью и доначислит налоги.
3. Хранитель активов: как безопасно выводить деньги
Кто такой Хранитель активов (ХА)?
Это юрлицо (часто ИП), которое владеет активами бизнеса (товарными знаками, патентами) и получает за них роялти.
Как это работает:
Вы создаете ХА (например, ИП на УСН 6%).
Передаете ему права на активы.
Ваша основная компания платит ХА роялти, уменьшая налоги.
ХА выводит деньги через ИП (налоги всего 6% вместо 20% НП).
Преимущества:
Легальный вывод средств.
Защита активов от рейдерства или банкротства.
Риски:
ФНС проверит обоснованность роялти.
ХА должен быть независимым (не родственник учредителя).
Итоги: как действовать без ошибок
Ученичество — подходит для бизнесов с численностью от 10 человек.
Товарный знак — идеален для розницы и услуг.
Хранитель активов — защитит крупный бизнес и сократит НП.
Важно! Перед внедрением любой схемы проконсультируйтесь с налоговым юристом.
«Уже используете ученические договоры? Или пока боитесь проверок?»
Уверена, эти инструменты помогут вам сохранить миллионы без нарушения закона. Делитесь опытом в комментариях!
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