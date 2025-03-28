ЦОК МК 24.04 Мобильный
Наталия Свиридова
Оптимизация налогообложения

50 законных способов оптимизировать налоги в эпоху цифрового контроля: ученичество, товарные знаки и не только

50 законных способов оптимизировать налоги.

Как снизить страховые взносы, вывести наличку без риска и защитить активы. Пошаговые инструкции для бизнеса.

Приветствую, уважаемые предприниматели! Меня зовут Наталия, я эксперт в налоговом планировании. В эпоху тотального цифрового контроля ФНС легальная оптимизация налогов стала сложнее, но не невозможна. В этой статье разберем три рабочих инструмента: ученический договор, товарный знак и Хранителя активов. Все методы законны — главное соблюдать правила. Поехали!

1. Ученичество: как сократить страховые взносы на 30%

Почему это выгодно?
Страховые взносы за сотрудников — одна из ключевых статей расходов. Ученический договор позволяет:

  • Перевести часть зарплаты в «стипендию» (не облагается взносами в пределах МРОТ).

  • Сократить НДФЛ для работника.

Пример:
При зарплате 50 000 руб. можно оформить 15 000 руб. как стипендию по ученическому договору. Экономия на взносах — до 4 500 руб. в месяц.

Какие документы нужны?

  • Ученический договор (с указанием срока обучения и профессии).

  • Программа обучения.

  • Приказ о зачислении в ученики.

  • Акт сдачи экзамена.

Как проверяет ФНС?
Налоговая ищет фиктивные схемы. Чтобы избежать претензий:

  • Обучение должно быть реальным (проводите лекции, тесты).

  • Профессия в договоре должна соответствовать должности сотрудника.

  • Срок обучения — не менее 3 месяцев.

Пошаговый алгоритм:

  1. Разработайте программу обучения.

  2. Заключите ученический договор.

  3. Назначьте куратора.

  4. Проводите занятия и фиксируйте их в журнале.

  5. По итогам — экзамен и акт.

2. Товарный знак: легальный вывод налички через роялти

В чем суть?
Вы регистрируете товарный знак на физлицо или ИП, а компания платит за его использование (роялти). Эти расходы уменьшают налогооблагаемую базу, а вы получаете деньги на личный счет.

Как не вызвать подозрений у ФНС:

  • Размер роялти должен быть рыночным (например, 5-15% от выручки).

  • Товарный знак должен реально использоваться в бизнесе (логотип на продукции, сайте).

  • Договор лицензии регистрируется в Роспатенте.

Пошаговая инструкция:

  1. Зарегистрируйте товарный знак на себя или доверенное лицо.

  2. Заключите лицензионный договор с компанией.

  3. Перечисляйте роялти ежемесячно.

  4. Учитывайте платежи в расходах компании.

Важно! Нельзя передавать знак учредителю с долей >50% — ФНС сочтет это взаимозависимостью и доначислит налоги.

3. Хранитель активов: как безопасно выводить деньги

Кто такой Хранитель активов (ХА)?
Это юрлицо (часто ИП), которое владеет активами бизнеса (товарными знаками, патентами) и получает за них роялти.

Как это работает:

  1. Вы создаете ХА (например, ИП на УСН 6%).

  2. Передаете ему права на активы.

  3. Ваша основная компания платит ХА роялти, уменьшая налоги.

  4. ХА выводит деньги через ИП (налоги всего 6% вместо 20% НП).

Преимущества:

  • Легальный вывод средств.

  • Защита активов от рейдерства или банкротства.

Риски:

  • ФНС проверит обоснованность роялти.

  • ХА должен быть независимым (не родственник учредителя).

Итоги: как действовать без ошибок

  1. Ученичество — подходит для бизнесов с численностью от 10 человек.

  2. Товарный знак — идеален для розницы и услуг.

  3. Хранитель активов — защитит крупный бизнес и сократит НП.

Важно! Перед внедрением любой схемы проконсультируйтесь с налоговым юристом.

«Уже используете ученические договоры? Или пока боитесь проверок?»

Уверена, эти инструменты помогут вам сохранить миллионы без нарушения закона. Делитесь опытом в комментариях!

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

1 подписчик 8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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