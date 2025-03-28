50 законных способов оптимизировать налоги в эпоху цифрового контроля: ученичество, товарные знаки и не только

В чем суть?

Вы регистрируете товарный знак на физлицо или ИП, а компания платит за его использование (роялти). Эти расходы уменьшают налогооблагаемую базу, а вы получаете деньги на личный счет.

Как не вызвать подозрений у ФНС:

Размер роялти должен быть рыночным (например, 5-15% от выручки).

Товарный знак должен реально использоваться в бизнесе (логотип на продукции, сайте).

Договор лицензии регистрируется в Роспатенте.

Пошаговая инструкция:

Зарегистрируйте товарный знак на себя или доверенное лицо. Заключите лицензионный договор с компанией. Перечисляйте роялти ежемесячно. Учитывайте платежи в расходах компании.

Важно! Нельзя передавать знак учредителю с долей >50% — ФНС сочтет это взаимозависимостью и доначислит налоги.