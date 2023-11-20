Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Право

Родительские права насильника. История из практики

Ранее судимый Ринат сел в тюрьму за изнасилование. Эту мерзость он совершил с несовершеннолетней сестрой своей супруги. Супругу звали Светлана. В этом браке у него уже был сын Эльдар. Не знаю, что сказал Свете Ринат, но она простила его и стала ждать из зоны.
26
Родительские права насильника. История из практики
Изображение сделано с помощью Kandinsky 2.2

Как ждать? Ждать и жить. Ездила к нему на свидания, брала кредиты, пересылала ему деньги, передачи. Заодно окончила ВУЗ. Родился еще один сын, Илья. Так как родила в браке, по умолчанию в Загсе отцом записали Рината.

У Светланы есть мама Тамара — очень ответственная и сильная женщина. Она не простила зятя, но очень полюбила детей. И даже купила им квартиру. Так часто бывает, бабушки — они такие.

Света решила, что Ринат ей не нужен и развелась. А через месяц умерла. Тамара быстро оформила временное опекунство над детьми. Поскольку бабушка жила и работала в другом городе, а мальчишки жили и учились в Че, то к ним переехала та самая младшая сестра. Она сделала все возможное, чтобы заменить парням маму, у нее это получилось. Так позже сказали мальчики.

Ринат оказался единственным родителем сыновьям, поэтому быстро освободился по УДО.

Жить негде. А у детей есть квартира. Только живут они с тетей, которую Ринат тут же предложил выгнать, так как именно из-за нее он сел в тюрьму. Так он сказал детям.

Тамара начала бороться за внуков. Тяжкое преступление в отношении члена семьи само по себе является основанием для лишения родительских прав. Подали иск в суд. Бывший преподаватель Светланы, который к тому же еще и был хорошим другом семьи и помогал девушке выпутываться из ее сложных ситуаций, заявил, что он отец Ильи. Тест ДНК все подтвердил. Так у мальчишки появился настоящий папа. Мы оформили все это юридически.

Но Ринат продолжал претендовать на проживание со старшим сыном. К моменту судебного заседания мальчику исполнилось уже 14 лет. С таким возрастом суды обычно отказывают в лишении родительских прав. Но парень дал показания в суде, рассказал о своем отношении к отцу, прокурор поддержал наши требования, и, несмотря на возражения опеки, суд лишил Рината родительских прав.

Здесь нет морали, просто история. Так бывает. Я поменял только имена. Спасибо, что читаете меня, берегите себя и близких.

Чуть больше в моем телеграмм канале

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Госпошлина

    Госпошлина за оформление загранпаспорта подорожает на 20%

    Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, придется заплатить 6 тысяч рублей. Иностранцы получат разрешение на работу за 4,2 тысячи рублей, а для работодателей разрешение на привлечение иностранных сотрудников обойдется в 12 тысяч рублей.

    3
    Обзоры для бухгалтера

    🌱 Будет новая предельная база и новая графа в счете-фактуре. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    19

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    НДФЛ

    Доход в натуральной форме: каковы обязанности налогового агента

    Налоговый агент выплачивает работнику доход в натуральной форме. Как удержать НДФЛ, чтобы у проверяющих не было вопросов?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1 тыс.
    НДФЛ

    НДФЛ будет перечисляться в бюджет дважды в месяц

    С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.

    64

    Онлайн-курсы

    49
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    ФСБУ Основные средства

    Минфин: если игнорировать нормы ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные

    Действующие нормы ФСБУ по основным средствам позволяют отражать в бухотчетности реальное положение дел в компании, заявляет Минфин, отвергая предложение по изменению этого стандарта.

    58

    Как в «1С:Бухгалтерии 8» сделать экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных налогах

    В 1С можно проверить, созданы ли уведомления об исчисленных суммах налогов по срокам сдачи и совпадают ли суммы в уведомлениях с тем, что рассчитано в программе.

    42

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Право

    Особенности получения ВНЖ в Сербии в 2024 году: открытие ИП и ДОО и последние изменения в законодательстве

    Давайте рассмотрим, какие изменения ждут иностранцев и как открыть индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ДОО) в этой стране.

    Особенности получения ВНЖ в Сербии в 2024 году: открытие ИП и ДОО и последние изменения в законодательстве
    16
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса: актуальные вопросы в правоприменительной практике

    Разделение компании на несколько отдельных может происходить по разным причинам, но главное, чтобы единственной целью этого не был уход от налогов. С подобными схемами дробления активно борются налоговые органы, которые стараются выявлять нарушителей и начислять им неуплаченные налоги.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    709

    Записи вебинаров

    739
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    НДС

    Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

    Какие изменения по НДС ожидают нас в 2024 году? Станет больше товаров, облагаемых по ставке 10 процентов. Для использования нулевой ставки НДС в общепите необходимо будет выполнять новое условие о зарплате. Изменится в лучшую сторону порядок применения нулевой ставки НДС при экспорте. Обо всем этом читайте в статье.

    Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
    37
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении?

    Коллеги, добрый день. Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении? Например, вы на УСН, а платежка пришла с выделенным НДС. Все, стоп-игра?

    1
    30
    Логотип Лариса Магафурова
    Лариса Магафурова
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году

    Расскажу сегодня о том, что учесть бухгалтеру на аутсорсинге, чтобы быть готовым ко всем законодательным требованиям и изменениям и что нужно успеть сделать до конца года.

    Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году
    32
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Ведение бизнеса

    Аргументы в пользу использования управляющей компании

    Приведена аргументация по управлению УК для снижения налоговых рисков.

    17

    Разборы законов

    1 044
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    УСН

    Компания на УСН включает в расходы взносы на текущий ремонт в МКД

    Если у компании есть нежилое помещение в многоквартирном доме, она должна платить коммуналку, в том числе – взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Эти взносы можно брать в расходы.

    39
    Логотип Астрал
    Астрал
    Воинский учет

    Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде

    В этом году меняются некоторые правила ведения воинского учета (ВУ), а с октября 2023 года действуют поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения в этой сфере многократно возросли. Разберем основные нововведения в правилах ВУ.

    Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде
    49

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как быть автором, с которым хотят работать

    Кажется, что автору и редактору важно уметь круто писать, и тогда карьера сложится, будет много интересных проектов и денег. Но тексты — это еще не все. Умение погрузиться в проект, задуматься о читателе, сделать работу комфортной — эти качества тоже очень важны.

    Как быть автором, с которым хотят работать
    23
    Логотип Entera
    Entera
    Карьера бухгалтера

    Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером

    Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах.

    Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером
    57

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Зарплата

    Автомобиль опять становится роскошью

    Разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести становится критической, несмотря на рост зарплат.

    2
    162
    Налоги, взносы, пошлины

    С маркетплейсов не будут брать сбор в пользу «Почты России»

    Инициативу о введении в России инфраструктурного сбора с маркетплейсов не одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его мнению, сбор был бы переложен на покупателей.

    93

    Курсы повышения
    квалификации

    20     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности

    Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности
    1
    129
    Отпуска

    Как в приказе на отпуск (форма Т-6) надо указывать рабочий год сотрудника

    Приказ на отпуск по форме Т-6 одновременно может служить извещением о предстоящем отпуске.

    120

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора