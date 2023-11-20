Родительские права насильника. История из практики

Ранее судимый Ринат сел в тюрьму за изнасилование. Эту мерзость он совершил с несовершеннолетней сестрой своей супруги. Супругу звали Светлана. В этом браке у него уже был сын Эльдар. Не знаю, что сказал Свете Ринат, но она простила его и стала ждать из зоны.

Как ждать? Ждать и жить. Ездила к нему на свидания, брала кредиты, пересылала ему деньги, передачи. Заодно окончила ВУЗ. Родился еще один сын, Илья. Так как родила в браке, по умолчанию в Загсе отцом записали Рината.

У Светланы есть мама Тамара — очень ответственная и сильная женщина. Она не простила зятя, но очень полюбила детей. И даже купила им квартиру. Так часто бывает, бабушки — они такие.

Света решила, что Ринат ей не нужен и развелась. А через месяц умерла. Тамара быстро оформила временное опекунство над детьми. Поскольку бабушка жила и работала в другом городе, а мальчишки жили и учились в Че, то к ним переехала та самая младшая сестра. Она сделала все возможное, чтобы заменить парням маму, у нее это получилось. Так позже сказали мальчики.

Ринат оказался единственным родителем сыновьям, поэтому быстро освободился по УДО.

Жить негде. А у детей есть квартира. Только живут они с тетей, которую Ринат тут же предложил выгнать, так как именно из-за нее он сел в тюрьму. Так он сказал детям.

Тамара начала бороться за внуков. Тяжкое преступление в отношении члена семьи само по себе является основанием для лишения родительских прав. Подали иск в суд. Бывший преподаватель Светланы, который к тому же еще и был хорошим другом семьи и помогал девушке выпутываться из ее сложных ситуаций, заявил, что он отец Ильи. Тест ДНК все подтвердил. Так у мальчишки появился настоящий папа. Мы оформили все это юридически.

Но Ринат продолжал претендовать на проживание со старшим сыном. К моменту судебного заседания мальчику исполнилось уже 14 лет. С таким возрастом суды обычно отказывают в лишении родительских прав. Но парень дал показания в суде, рассказал о своем отношении к отцу, прокурор поддержал наши требования, и, несмотря на возражения опеки, суд лишил Рината родительских прав.

Здесь нет морали, просто история. Так бывает. Я поменял только имена. Спасибо, что читаете меня, берегите себя и близких.

Чуть больше в моем телеграмм канале