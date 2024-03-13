Антон Слипченко
Хранение документов

Банк не хранит сведения по операциям больше пяти лет. Что делать?

Вы считаете, что квартира ваша личная и ее не надо делить потому, что деньги на покупку дала мама? А доказать сможете? Вот я в этом не уверен.
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Банк хранит данные об операциях всего пять лет. Потом их можно не найти. Как следствие не найти доказательств, что это был действительно перевод от родителей. Ряд моих клиентов уже столкнулись с проблемой.

Есть еще одна проблема. Чеки подтверждающие операцию, со временем выгорают. И их невозможно прочитать.

Избавиться от проблемы, можно переименовав ее в задачу. Итак, решаем.

Папа подарил вам деньги, переведя их на ваш счет со своего. Отличный ход. Что делаем:

  1. Делаем договор дарения. Скажите: «Зачем договор между своими?» Отвечу: «Чтобы защититься от не своих!» Составьте, это не сложно. Подпишите и храните. Один экземпляр в своем архиве, второй папином.

  2. Делаем ксерокопию чека. Храним вместе с чеком. Сам чек бережем от воздействия света.

  3. Берем в банке справку об операции. Заверяем печатью банка. Лучше две. Одна в свой архив, вторая папин.

  4. Все документы об операции собираем в одну папочку. Делаем опись документов и детально описываем событие и действие. Где, во сколько, с кем. Чем больше деталей тем лучше. Память плохое хранилище данных. Бумага — хорошее.

  5. Оцифровываем, делаем цифровые фотокопии документов. Отправляем их себе на почту. Теперь почтовый сервер хранит эти данные.

  6. Бережем архив. Это не просто история, это доказательства. Хорошо если не понадобятся, но если понадобятся, а их не будет, будет плохо.

В суде есть важное правило: «Стороны обязаны доказать обстоятельства на которые они ссылаются!» Это значит, что без доказательств, ваша правда никому не будет интересна. Вы собственник, поэтому берегите себя и документы. И да, спасибо, что читаете меня!

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