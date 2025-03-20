Алгоритм приема на работу

В соответствии с ч.1 ст. 68 ТК РФ:

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Исходя из ст. 68 прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать приказ о приеме на работу на основании заключенного трудового договора.

Долгое время приказ о приеме на работу являлся обязательным документом, однако с ноября 2021 года он был исключен из состава обязательных документов и стал дополнительным.

Основным документом является трудовой договор. Организации самостоятельно определяют необходимость оформления приказа о приеме на работу.

В случае, если кадровый специалист и бухгалтер работают в единой информационной системе (например, 1С: ЗУП), и кадровик вносит данные нового сотрудника в программу, бухгалтер сразу же получает эту информацию. Обмен данными происходит в специализированной программе в системе электронного документооборота. В этом случае организация может отказаться от использования приказа о приеме на работу.

Однако, если кадровый специалист и бухгалтер работают в разных программах и находятся в разных информационных полях, кадровые специалисты вынуждены передавать данные в бухгалтерию.

На бумажном носителе трудовой договор, экземпляр работодателя хранится в кадровой службе, он не передается в бухгалтерию.

В этом случае удобно оформить приказ о приеме на работу, который содержит условия, указанные в трудовом договоре, и заверенную копию приказа передать в бухгалтерию. То есть, исходя из организации обмена информацией между кадровой службой и бухгалтерией, определяется, необходимо ли работодателю оформлять приказ. Если пришли к выводу, что нужен приказ, то его необходимо оформить.

Содержание приказа должно полностью повторять условия из трудового договора.

В случае, когда в трудовом договоре отсутствует определенное условие, например, срок испытания, то после издания приказа о приеме на работу сотрудник считается принятым без испытания, поскольку трудовой договор имеет приоритет.

В соответствии с предыдущей редакцией ст. 68 Трудового кодекса РФ, работодатель был обязан в течение трех дней с момента оформления приказа о приеме на работу ознакомить работника с данным документом под подпись. Однако в действующей редакции данной статьи эта обязанность исключена, и в настоящее время работодатель не обязан предоставлять работнику приказ о приеме на работу под подпись.