Налоговая реформа — 2026: выживут сильнейшие. Но как выжить бухгалтеру?
2026 год — это год, когда правила игры изменились навсегда
Если вы бухгалтер, финансовый директор или владелец бизнеса, то вы уже прочувствовали налоговую реформу — 2026 в реалии:
НДС 22% вместо 20% и НДС на УСН с новыми порогами = рост налоговой нагрузки на бизнес;
АУСН: автоматический режим оказался не совсем автоматическим;
маркетплейсы: взаимодействие с ФНС + проблемы с отрицательными вознаграждениями, комиссиями и неверным отражением налоговой базы = требования ФНС;
маркировка, ЕНП, ЕФС-1, цифровой контроль: ошибок больше не прощают.
При этом реформа не принесла ожидаемого эффекта: итоги первого квартала показывают увеличение дефицита бюджета почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты делают прогнозы, что в 2026 году до 30% малого и среднего бизнеса обанкротится или просто закроется.
В это же время бухгалтера тонут в изменениях, в авралах работ и количество вопросов не уменьшается, а увеличивается. Именно поэтому мы проводим бесплатную ХI Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Большой Бух/Стрим» — 5 июня 2026 в три параллельных потока. Чтобы рассказать самое актуальное и важное и дать ответы на самые частые вопросы.
5 причин посетить конференцию
1️⃣ Вы получите «дорожную карту» по налоговой реформе 2026 от практиков
Не пересказ закона, а разбор на примерах:
Как считать НДС при переходе с УСН на ОСНО.
Что делать, если превышен лимит АУСН/ УСН в середине года.
Как применить освобождение от НДС для общепита с 1 апреля.
Как пересчитать страховые взносы, если вы обрабатывающее производство.
🎤 Спикеры: Марина Климова (к.э.н., 20 лет практики), Людмила Ганичева (налоговый адвокат), Оксана Каверина (эксперт по страховым взносам).
2️⃣ Вы разберетесь с маркетплейсами — без паники и доначислений
Селлеры в 2026 году работают в режиме «постоянной тревоги»: комиссии растут, логистика дорожает, ФНС сверяет данные в реальном времени.
На конференции вы узнаете:
Как считать реальную рентабельность с учетом кешбеков, премий и возвратов.
Как отвечать на запросы ФНС по данным маркетплейсов.
Как не попасть под «дробление» и ст. 54.1 НК РФ.
Как настроить учет в 1С, чтобы данные сходились с отчетами площадок.
🎤 Спикеры: Елена Шедис (бухгалтерское агентство), Ольга Кошкина (300+ компаний на обслуживании), Кирилл Минаев (аналитика MarketGuru).
3️⃣ Вы увидите, как цифровизация помогает, а не мешает
АУСН, ЕНП, онлайн-кассы, интеграция с 1С — технологии должны упрощать работу, а не создавать новые проблемы.
На конференции вы разберете:
Как работает АУСН на практике: плюсы, ловушки, как исправлять ошибки банка.
Как автоматизировать инвентаризацию и приемку без внедрения «тяжелых» систем.
Как банк может предупредить о налоговых рисках до требования ФНС.
Как выстроить документооборот по командировкам без бумаги.
🎤 Спикеры: Марина Калмыкова (Альфа-Банк), Максим Васин и Олег Почепский (Клеверенс), Юлия Авдеева (OneTwoTrip).
Готовы ли вы к налоговым изменениям 2026 года?
4️⃣ Вы получите готовые инструменты, а не только теорию
Каждый доклад — это не просто «послушать», а забрать с собой:
Ответы на самые сложные вопросы из практики.
Чек-листы и рекомендации от ведущих экспертов страны.
Алгоритмы настройки учета в 1С.
Схемы безопасной работы с маркетплейсами и самозанятыми.
5️⃣ Вы сможете задать вопрос эксперту — и получить ответ, а не отсылку на закон
Формат конференции предусматривает:
Живые ответы на вопросы в чате.
Круглые столы с экспертами в каждой секции.
Доступ к закрытому чату с экспертами даже после эфира.
Что вы получите после конференции
Участие в конференции бесплатное для всех участников. Темы все интересные и злободневные. Если не успеете послушать все выступления, то после конференции запись будет доступна всем подписчикам Клерк. Системы или ее можно приобрести.
Что в записи:
Все презентации в одном месте. Не нужно конспектировать или фотографировать экран. В личном кабинете будут презентации спикеров в PDF.
Записи всех докладов.
Пропустили сессию из-за совещания? Не проблема. Записи доступны в удобном видео формате с возможностью пересмотра сложных моментов.
Доступ к закрытому чату с экспертами (на выбор в MAX или ТГ).
Только для участников:
возможность задать уточняющий вопрос после эфира;
обмен опытом с коллегами из других компаний;
анонсы следующих мероприятий и спецпредложений.
4. Сертификат участника. Подтверждение вашего профессионального развития для портфолио и резюме, а также для отчетности перед руководством.
Почему это стоит вашего времени
Если вы...
То конференция даст вам...
Бухгалтер на УСН/ОСНО
Четкий алгоритм работы с НДС 22%, новыми лимитами, АУСН
Бухгалтер селлера
Инструменты учета, сверки, защиты от претензий ФНС
Финансовый директор
Картина налоговых рисков и способы их минимизации
Владелец малого бизнеса
Понимание, как адаптироваться к новым правилам без потерь
Аутсорсер
Готовые решения для клиентов и аргументы для повышения чека
А еще на конференции будут призы и подарки.
Ну и вернусь к вопросу в заголовке статьи: а как выжить? Любая реформа и кризис — это возможность. Слабые уходят с рынка, сильные — выживают. И в профессии тоже самое.
Конференция — это возможность для роста, общения и расширения своих горизонтов.
Повышайте свою квалификацию, свою ценность в компании, помогайте бизнесу выжить и это обязательно отразится на вашем доходе!
