Налоговая реформа — 2026: выживут сильнейшие. Но как выжить бухгалтеру?

2026 — переломный год для бизнеса: налоговая нагрузка увеличивается, рентабельность падает и появилась угроза банкротства. Бухгалтеру тоже в этом году приходится непросто: изменения «сыпятся» как из рога изобилия, часть норм налоговой реформы «откатили» назад, а ФНС присылает требования. Разобраться во всем самому практически невозможно.

2026 год — это год, когда правила игры изменились навсегда

Если вы бухгалтер, финансовый директор или владелец бизнеса, то вы уже прочувствовали налоговую реформу — 2026 в реалии:

НДС 22% вместо 20% и НДС на УСН с новыми порогами = рост налоговой нагрузки на бизнес;

АУСН: автоматический режим оказался не совсем автоматическим;

маркетплейсы: взаимодействие с ФНС + проблемы с отрицательными вознаграждениями, комиссиями и неверным отражением налоговой базы = требования ФНС;

маркировка, ЕНП, ЕФС-1, цифровой контроль: ошибок больше не прощают.

При этом реформа не принесла ожидаемого эффекта: итоги первого квартала показывают увеличение дефицита бюджета почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты делают прогнозы, что в 2026 году до 30% малого и среднего бизнеса обанкротится или просто закроется.

В это же время бухгалтера тонут в изменениях, в авралах работ и количество вопросов не уменьшается, а увеличивается. Именно поэтому мы проводим бесплатную ХI Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Большой Бух/Стрим» — 5 июня 2026 в три параллельных потока. Чтобы рассказать самое актуальное и важное и дать ответы на самые частые вопросы.

5 причин посетить конференцию

1️⃣ Вы получите «дорожную карту» по налоговой реформе 2026 от практиков

Не пересказ закона, а разбор на примерах:

Как считать НДС при переходе с УСН на ОСНО. Что делать, если превышен лимит АУСН/ УСН в середине года. Как применить освобождение от НДС для общепита с 1 апреля. Как пересчитать страховые взносы, если вы обрабатывающее производство.

🎤 Спикеры: Марина Климова (к.э.н., 20 лет практики), Людмила Ганичева (налоговый адвокат), Оксана Каверина (эксперт по страховым взносам).

2️⃣ Вы разберетесь с маркетплейсами — без паники и доначислений

Селлеры в 2026 году работают в режиме «постоянной тревоги»: комиссии растут, логистика дорожает, ФНС сверяет данные в реальном времени.

На конференции вы узнаете:

Как считать реальную рентабельность с учетом кешбеков, премий и возвратов. Как отвечать на запросы ФНС по данным маркетплейсов. Как не попасть под «дробление» и ст. 54.1 НК РФ. Как настроить учет в 1С, чтобы данные сходились с отчетами площадок.

🎤 Спикеры: Елена Шедис (бухгалтерское агентство), Ольга Кошкина (300+ компаний на обслуживании), Кирилл Минаев (аналитика MarketGuru).

3️⃣ Вы увидите, как цифровизация помогает, а не мешает

АУСН, ЕНП, онлайн-кассы, интеграция с 1С — технологии должны упрощать работу, а не создавать новые проблемы.

На конференции вы разберете:

Как работает АУСН на практике: плюсы, ловушки, как исправлять ошибки банка. Как автоматизировать инвентаризацию и приемку без внедрения «тяжелых» систем. Как банк может предупредить о налоговых рисках до требования ФНС. Как выстроить документооборот по командировкам без бумаги.

🎤 Спикеры: Марина Калмыкова (Альфа-Банк), Максим Васин и Олег Почепский (Клеверенс), Юлия Авдеева (OneTwoTrip).

Готовы ли вы к налоговым изменениям 2026 года? Проверьте за 2 минуты, где могут быть риски для учета, налогов и бизнеса — и заберите подарки от партнеров.

4️⃣ Вы получите готовые инструменты, а не только теорию

Каждый доклад — это не просто «послушать», а забрать с собой:

Ответы на самые сложные вопросы из практики. Чек-листы и рекомендации от ведущих экспертов страны. Алгоритмы настройки учета в 1С. Схемы безопасной работы с маркетплейсами и самозанятыми.

5️⃣ Вы сможете задать вопрос эксперту — и получить ответ, а не отсылку на закон

Формат конференции предусматривает:

Живые ответы на вопросы в чате. Круглые столы с экспертами в каждой секции. Доступ к закрытому чату с экспертами даже после эфира.

Что вы получите после конференции

Участие в конференции бесплатное для всех участников. Темы все интересные и злободневные. Если не успеете послушать все выступления, то после конференции запись будет доступна всем подписчикам Клерк. Системы или ее можно приобрести.

Что в записи:

Все презентации в одном месте. Не нужно конспектировать или фотографировать экран. В личном кабинете будут презентации спикеров в PDF. Записи всех докладов. Пропустили сессию из-за совещания? Не проблема. Записи доступны в удобном видео формате с возможностью пересмотра сложных моментов. Доступ к закрытому чату с экспертами (на выбор в MAX или ТГ). Только для участников:

возможность задать уточняющий вопрос после эфира;

обмен опытом с коллегами из других компаний;

анонсы следующих мероприятий и спецпредложений.

4. Сертификат участника. Подтверждение вашего профессионального развития для портфолио и резюме, а также для отчетности перед руководством.

Как зарегистрироваться и не пропустить главное

Перейдите на страницу конференции. Нажмите Зарегистрироваться или Забрать билет бесплатно (обязательно регистрируйтесь с той почтой, с которой вы зарегистрированы на Клерке. Так у вас будет еще возможность получить доступ к записи выступлений и презентаций). На электронный ящик, указанный при регистрации, поступят ссылки на трансляцию и на закрытый чат с экспертами. Настройте напоминания — конференция идет 5 июня и запись конференции будет доступна сразу после ее окончания.

Почему это стоит вашего времени

Если вы... То конференция даст вам... Бухгалтер на УСН/ОСНО Четкий алгоритм работы с НДС 22%, новыми лимитами, АУСН Бухгалтер селлера Инструменты учета, сверки, защиты от претензий ФНС Финансовый директор Картина налоговых рисков и способы их минимизации Владелец малого бизнеса Понимание, как адаптироваться к новым правилам без потерь Аутсорсер Готовые решения для клиентов и аргументы для повышения чека

А еще на конференции будут призы и подарки.

Ну и вернусь к вопросу в заголовке статьи: а как выжить? Любая реформа и кризис — это возможность. Слабые уходят с рынка, сильные — выживают. И в профессии тоже самое.

Конференция — это возможность для роста, общения и расширения своих горизонтов.

Повышайте свою квалификацию, свою ценность в компании, помогайте бизнесу выжить и это обязательно отразится на вашем доходе!