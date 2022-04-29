О расходах организации на оплату фитнеса для сотрудников

Вправе ли Организация учесть в целях исчисления налога на прибыль расходы на фитнес для сотрудников, если они предусмотрены локальным нормативным актом и трудовыми договорами?

Ответ

По нашему мнению, учитывая многочисленные разъяснения контролирующих органов, Организация не вправе учесть в составе расходов затраты на оплату фитнеса сотрудникам.

Обоснование

Согласно пункту 25 статьи 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности, другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором.

Таким образом, в общем случае, в целях налогообложения прибыли могут быть учтены любые виды расходов, произведенных в пользу работников, при условии, что они являются частью системы оплаты труда и предусмотрены трудовым и/или коллективным договором.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

документально подтверждены;

экономически обоснованы;

направлены на получение дохода;

отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

Пунктом 29 статьи 270 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, если иное не предусмотрено пунктом 24.2 части второй статьи 255 НК РФ, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников.

Соответственно, расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, произведенные в пользу работника, не учитываются при исчислении налога на прибыль.

В Письме Минфина России от 21.04.2020 № 03-03-06/3/32714 по вопросу о налоге на прибыль при оплате (компенсации) стоимости занятий работников фитнесом указано:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. То есть подобного рода расходы должны быть непосредственно сопряжены с производственной деятельностью работника организации. Также отмечаем, что любые выплаты работодателя, произведенные в пользу работника, которые на основании локальных нормативных актов организации, содержащих нормы трудового права, включаются у данного работодателя в систему оплаты труда, могут учитываться в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли организаций в соответствии с пунктом 25 статьи 255 НК РФ, за исключением расходов, поименованных в статье 270 НК РФ. При этом пунктом 29 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются»

В Письме Минфина России от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110834 в отношении расходов по обустройству спортивного зала в офисе организации содержится следующий вывод:

«Вопрос: Для поддержания здоровья работников и повышения мотивации оборудован спортивный зал в помещении офиса. В спортзал закуплены тренажеры и другой спортивный инвентарь. Работники могут пользоваться спортивным залом безвозмездно во внерабочее время. Правомерно ли в целях налога на прибыль учесть расходы на тренажеры и спортинвентарь на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ? Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. При этом пунктом 29 статьи 270 Кодекса предусмотрено, что расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются. Таким образом, если приобретение спортивного инвентаря не связано с производственной деятельностью работников организации, соответствующие расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций».

Аналогичные выводы содержатся в Письмах Минфина России от 16.10.2019 № 03-01-10/79312; от 19.02.2018 № 03-03-05/10144.

Таким образом, по нашему мнению, Организация не вправе учесть в составе расходов затраты на оплату фитнеса сотрудникам.

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 декабря 2024 года