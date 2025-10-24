Об НДФЛ и страховых взносах в отношении дистанционных сотрудников – граждан Республики Белорусcии и Республики Казахстан

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 207 НК РФ установлено, что налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

В силу подпункта 6.2 пункта 1 статьи 208 НК РФ для целей настоящей главы к доходам от источников в РФ относятся вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией (за исключением договора, заключенного для осуществления трудовой деятельности в обособленном подразделении российской организации, зарегистрированным за пределами Российской Федерации), с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

Из совокупности норм пунктов 3 и 3.1 статьи 224 НК РФ следует, что в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде вознаграждений и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов – если сумма соответствующих доходов за налоговый период равна 2,4 миллиона рублей или менее 2,4 миллиона рублей;

312 тысяч рублей и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 2,4 миллиона рублей, – если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 2,4 миллиона рублей и составляет не более 5 миллионов рублей;

702 тысячи рублей и 18 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов рублей, – если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей и составляет не более 20 миллионов рублей;

3402 тысячи рублей и 20 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 20 миллионов рублей, – если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 20 миллионов рублей и составляет не более 50 миллионов рублей;

9402 тысячи рублей и 22 процента суммы соответствующих доходов, превышающей 50 миллионов рублей, – если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 50 миллионов рублей.

Таким образом, в общем случае доходы физического лица – нерезидента РФ в виде вознаграждения и иных выплат по трудовому договору о дистанционной работе в российской организации являются доходами от источников в РФ и подлежат налогообложению НДФЛ на территории РФ по ставке 13 – 22%% в зависимости от их общей суммы.

Аналогичные выводы содержит Письмо Минфина России от 12.11.2024 № 03-04-05/111138:

«Вопрос: Об НДФЛ и страховых взносах с доходов, выплачиваемых российской организацией гражданину Республики Беларусь, работающему в Республике Беларусь по трудовому договору о дистанционной работе. Ответ: На основании статьи 209 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в Российской Федерации. Перечни доходов от источников в Российской Федерации и за ее пределами содержатся в статье 208 Кодекса. В соответствии с подпунктом 6.2 пункта 1 статьи 208 Кодекса вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией (за исключением договора, заключенного для осуществления трудовой деятельности в обособленном подразделении российской организации, зарегистрированном за пределами Российской Федерации), с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории Российской Федерации, для целей налогообложения относятся к доходам, полученным от источников в Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 224 Кодекса в отношении доходов, указанных, в частности, в подпункте 6.2 пункта 1 статьи 208 Кодекса, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая ставка устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 224 Кодекса. При этом отмечаем, что вопросы о порядке заключения трудового договора о дистанционном труде, включая место выполнения трудовой функции по таким договорам, относятся к компетенции Минтруда России».

Данный вывод также содержится в Письмах Минфина России от 07.07.2025 № 03-04-05/66164, от 09.06.2025 № 03-04-05/56397, от 10.01.2025 № 03-04-06/766.

На основании пункта 1 статьи 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения или постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в соответствии со статьей 225 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами.

Исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 НК РФ), а в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 НК РФ, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком (пункт 2 статьи 226 НК РФ).

Таким образом, в общем случае Организация признается налоговым агентом по НДФЛ и обязана удержать и перечислить в бюджет соответствующие суммы НДФЛ из заработной платы дистанционных сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность дистанционно за пределами РФ.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее 25-го числа месяца, следующего за соответствующим периодом, за год – не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), – не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Приказом ФНС РФ от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 утверждены формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и формат представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц.

Каких-либо особенностей в представлении отчетности (6-НДФЛ) в отношении доходов дистанционных сотрудников, осуществляющих трудовую функцию дистанционно на территории иностранных государств, НК РФ не сдержит.

Следовательно, Организация обязана представлять отчетность по форме 6-НДФЛ в отношении дистанционных сотрудников – нерезидентов в общем порядке.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 7 НК РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

Между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение от 21.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество», которое применяется, в частности, в отношении налогов на имущество и доходы физических лиц (далее – Соглашение с Беларусью).

В соответствии со статьей 14 Соглашения с Беларусью вознаграждение, получаемое лицом с постоянным местожительством в одном Договаривающемся Государстве (Беларусь) в отношении работы по найму, может облагаться налогом в другом Договаривающемся Государстве (Россия), только если:

а) вознаграждение выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, являющегося лицом с постоянным местопребыванием в этом другом Государстве (Россия), или

б) расходы по выплате вознаграждения несет постоянное представительство или постоянная база, которые наниматель, будучи лицом с постоянным местопребыванием в первом упомянутом Государстве (Беларусь), имеет в другом Договаривающемся Государстве (Россия).

Таким образом, заработная плата дистанционному сотруднику – гражданину Беларуси, выплачиваемая российской организацией, подлежит налогообложению на территории РФ. В отношении указанных выплат Организация признается налоговым агентом по НДФЛ и обязана удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ по ставке 13 – 22%% в зависимости от общей суммы дохода, а также представлять в отношении сотрудника – резидента Беларуси отчетность по форме 6-НДФЛ в общем порядке.

Между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан подписана Конвенция от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» которая применяется, в частности, в отношении налогов на имущество и доходы физических лиц (Конвенция с Казахстаном).

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конвенции с Казахстаном с учетом положений статей 16 (Гонорары директоров), 18 (Пенсии), 19 (Государственная служба) настоящей Конвенции заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства (Казахстан) в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве (Казахстан), если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве (Россия). Если работа по найму осуществляется таким образом, получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве (Россия).

По нашему мнению, из положений Конвенции с Казахстаном следует, что доходы, получаемые физическим лицом – резидентом Казахстана от работы по найму на российскую организацию, но на территории Казахстана подлежат налогообложению только на территории Казахстана.

Аналогичный вывод содержится в Письме Минфина России от 04.07.2025 № 03-08-09/65457 в отношении налогообложения НДФЛ дохода резидента РФ от казахстанской организации в связи с работой по найму, осуществляемой в РФ:

«На основании статьи 209 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в Российской Федерации. Перечни доходов от источников в Российской Федерации и за ее пределами содержатся в статье 208 Кодекса. Так, подпунктом 6 пункта 1 статьи 208 Кодекса установлено, что вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников в Российской Федерации. Таким образом, доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, полученные от источников в Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Вместе с тем исходя из положений статьи 7 Кодекса при налогообложении доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации, выплачиваемых иностранной организацией - налоговым резидентом Республики Казахстан, налогоплательщик вправе применить положения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18.10.1996 (далее - Конвенция). Согласно пункту 1 статьи 15 Конвенции с учетом положений статей 16 (Гонорары директоров), 18 (Пенсии), 19 (Государственная служба) Конвенции заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве, если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве. Если работа по найму осуществляется таким образом, получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве. Таким образом, доходы, полученные физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации от казахстанской организации в связи с работой по найму, осуществляемой на территории Российской Федерации, облагаются налогом исключительно в Российской Федерации».

Таким образом, заработная плата дистанционному сотруднику – гражданину Казахстана, выплачиваемая российской организацией, не подлежит налогообложению на территории РФ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 232 НК РФ в случае, если международным договором РФ по вопросам налогообложения предусмотрено полное или частичное освобождение от налогообложения в РФ каких-либо видов доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами иностранного государства, с которым заключен такой договор, освобождение от уплаты (удержания) налога у источника выплаты дохода в РФ либо возврат ранее удержанного налога в РФ производится в порядке, установленном пунктами 6 - 9 настоящей статьи.

В силу пункта 6 статьи 232 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ, налоговый агент - источник выплаты дохода при выплате такого дохода физическому лицу не удерживает налог (или удерживает его в ином размере, чем предусмотрено положениями НК РФ) в случае, если это физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения, предусматривающий полное или частичное освобождение от налогообложения в РФ соответствующего вида дохода. Для подтверждения статуса налогового резидента такого иностранного государства физическое лицо вправе представить налоговому агенту - источнику дохода паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Если представленные вышеперечисленные документы не позволяют подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса налогового резидента иностранного государства, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения, на основании которого производится освобождение дохода от налогообложения в РФ, налоговый агент - источник выплаты дохода физическому лицу запрашивает у этого физического лица официальное подтверждение его статуса налогового резидента государства, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения.

Указанное подтверждение должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании международного договора РФ по вопросам налогообложения. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном языке, физическим лицом представляется и его нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если подтверждение статуса налогового резидента иностранного государства, указанное в пункте 6 настоящей статьи, представлено физическим лицом налоговому агенту - источнику выплаты дохода после даты выплаты дохода, подлежащего освобождению от налогообложения на основании международного договора РФ по вопросам налогообложения, и удержания налога с такого дохода, такой налоговый агент осуществляет возврат удержанного налога в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 231 НК РФ (пункт 7 статьи 232 НК РФ).

Таким образом, если на дату выплаты дохода иностранному гражданину – резиденту Казахстана у Организации отсутствует подтверждение налогового резидентства такого гражданина как гражданина Казахстана, налогообложение доходов производится по ставке 13 – 22%% в зависимости от суммы дохода. Если налоговое резидентство Казахстана подтверждено, то сумма выплаченного дохода не облагается НДФЛ на территории РФ.

По вопросу документального подтверждения статуса резидента иностранного государства в целях применения норм международных договоров в отношении НДФЛ контролирующими органами даны следующие разъяснения.

Письмо Минфина РФ от 12.10.2020 № 03-08-05/88978:

«Действующим законодательством о налогах и сборах Российской Федерации не установлены содержательные критерии и формальные требования, которым должны соответствовать документы, подтверждающие налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве и подлежащие использованию российскими налоговыми агентами в целях применения международных договоров об избежании двойного налогообложения. Поэтому для подтверждения постоянного местонахождения налогоплательщика в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, могут использоваться документы, выданные компетентными органами данного иностранного государства по форме, установленной законодательством соответствующего иностранного государства. В случае если документ, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве, содержит указание на конкретный период, в рамках (пределах) которого подтверждается статус налогоплательщика как налогового резидента соответствующего государства, данный документ считается подтверждающим налоговое резидентство налогоплательщика в течение всего обозначенного периода. При этом из смысла пункта 6 статьи 232 Кодекса следует, что на момент выплаты дохода для удержания налога у источника выплаты дохода по пониженным ставкам налоговый агент должен иметь документ, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве. Таким образом, применение положений Соглашения к процентным доходам, выплачиваемым российской организацией налоговому резиденту Канады, возможно при условии предъявления физическим лицом - резидентом Канады, имеющим фактическое право на получение соответствующего дохода, налоговому агенту официального подтверждения его статуса налогового резидента иностранного государства на момент выплаты дохода».

Письмо Минфина РФ от 19.09.2018 № 03-08-05/67088:

«Согласно пункту 5 статьи 232 Кодекса, в случае если международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения предусмотрено полное или частичное освобождение от налогообложения в Российской Федерации каких-либо видов доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами иностранного государства, с которым заключен такой договор, освобождение от уплаты (удержания) налога у источника выплаты дохода в Российской Федерации либо возврат ранее удержанного налога в Российской Федерации производится в порядке, установленном пунктами 6 - 9 указанной статьи. Положения пунктов 6 - 9 статьи 232 Кодекса действуют в отношении всех физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, с определенными особенностями, применяемыми в отношении указанных физических лиц, являющихся иностранными гражданами. Положения абзаца 1 пункта 6 статьи 232 Кодекса распространяются на граждан иностранного государства, постоянное местопребывание (резидентство) физических лиц в котором может определяться исходя из критерия гражданства. Таким лицам для подтверждения своего налогового статуса в иностранном государстве достаточно представить российскому налоговому агенту паспорт иностранного гражданина. При этом положения Кодекса не предусматривают возможность представления копий указанного документа. Если в иностранном государстве при определении налогового статуса физического лица наличие гражданства данного государства не является достаточным условием для признания его резидентом этого государства или если представить оригинал паспорта иностранного гражданина по каким-либо причинам невозможно, такое лицо должно представить налоговому агенту официальное подтверждение своего налогового статуса. В соответствии с положениями абзаца 3 пункта 6 статьи 232 Кодекса указанное подтверждение должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если такое подтверждение составлено на иностранном языке, физическим лицом представляется и его нотариально заверенный перевод на русский язык».

Письмо ФНС России от 30.09.2019 № БС-4-11/19925:

«2. В отношении подтверждения у физического лица статуса налогового резидента иностранного государства

В соответствии с пунктом 6 статьи 232 Кодекса установлено, что налоговый агент - источник выплаты дохода при выплате такого дохода физическому лицу не удерживает налог (или удерживает его в ином размере, чем предусмотрено положениями Кодекса) в случае, если это физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по вопросам налогообложения, предусматривающий полное или частичное освобождение от налогообложения в Российской Федерации соответствующего вида дохода. Для подтверждения статуса налогового резидента такого иностранного государства физическое лицо вправе представить налоговому агенту - источнику дохода паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Если представленные вышеперечисленные документы не позволяют подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса налогового резидента иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по вопросам налогообложения, на основании которого производится освобождение дохода от налогообложения в Российской Федерации, налоговый агент - источник выплаты дохода физическому лицу запрашивает у этого физического лица официальное подтверждение его статуса налогового резидента государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по вопросам налогообложения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Кодекса за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 24 Кодекса, налоговый агент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, ответственность за правильность определения налогового статуса физического лица - получателя дохода лежит на организации, являющейся налоговым агентом».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод, что в целях подтверждения налогового статуса резидента иностранного государства физическое лицо вправе предъявить Организации оригинал паспорта иностранного гражданина. Вместе с тем, учитывая, что ответственность за правильность определения налогового статуса физического лица – получателя дохода лежит на Организации, по нашему мнению, во избежание возникновения спорных ситуаций (например, у физического лица может оказаться двойное гражданство, либо физическое лицо может длительное время находиться на территории РФ) целесообразно запросить у него официальный документ, выданный компетентным органом Республики Казахстан[1], подтверждающий его налоговый статус.

Согласно пункту 8 статьи 232 НК РФ сведения об иностранных физических лицах и о выплаченных им доходах, с которых на основании международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения не был удержан налог, о суммах налога, возвращенных налоговым агентом - источником выплаты дохода, представляются таким налоговым агентом в налоговый орган по месту своего учета в тридцатидневный срок с даты выплаты такого дохода.

Указанные сведения должны позволять идентифицировать налогоплательщика, вид выплаченных доходов, суммы выплаченных доходов и даты их выплаты.

К сведениям, позволяющим идентифицировать налогоплательщика, относятся в том числе паспортные данные, указание на гражданство.

Утверждение формы и способа представления данных сведений Кодекс не предусматривает. В этой связи указанные сведения могут быть представлены в произвольной форме, а отражение таких доходов, не подлежащих налогообложению, в форме 6-НДФЛ не требуется (Письмо ФНС России от 13.04.2016 № БС-4-11/6417@).

Следовательно, в случае если Организацией не будет удерживаться НДФЛ из доходов дистанционного сотрудника – резидента Казахстана, то в тридцатидневный срок с даты выплаты такого дохода Организация будет обязана представлять в налоговый орган сведения об этом сотруднике, виде и сумме дохода, а также дате его выплаты в произвольной форме.