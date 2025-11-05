О применении ККТ при получении процентов по займу, предоставленному ФЛ

Нужно ли пробивать чек на полученные %% по займу, выданному физическому лицу?

Ответ

Проценты по договору займа являются платой за услуги по предоставлению займа, в связи с этим, у займодавца возникает обязанность применить ККТ при внесении физическим лицом денежных средств в счет уплаты процентов по договору займа.

При перечислении денежных средств в момент выдачи займа, а также при получении денежных средств в счет погашения тела займа обязанности применить ККТ не возникает.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, при осуществлении расчетов организации обязаны применять ККТ.

Понятие расчет определено статьей 1.1 Закона № 54-ФЗ, согласно которой расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ, от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Из приведенной формулировки можно сделать вывод о том, что в понятие расчет включаются случаи предоставления и погашения займов, которые были выданы для оплаты товаров, работ, услуг. Иные случае предоставления и погашения займов в определении понятия расчет не поименованы.

В Письме ФНС РФ от 19.10.2018 № ЕД-4-20/20518@ были даны следующие пояснения:

«В целях Федерального закона № 54-ФЗ под предоставлением займов для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (индивидуальным предпринимателем) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги. Учитывая изложенное, предоставление займа следует рассматривать как изменение срока выполнения обязательства по предоставлению денежных средств в рамках осуществления расчетов (например, по договору купли-продажи), а именно: передача денежных средств покупателем (клиентом) продавцу позднее получения товара, а не в момент такой передачи, либо как изменение порядка оплаты, при котором последняя производится не в полной сумме расчета, а по частям. Соответственно погашением займов является исполнение обязательства по оплате покупателем (клиентом) полученных ранее товаров, работ или услуг в рамках осуществляемых расчетов. К предоставлению займов для оплаты товаров, работ или услуг в смысле Федерального закона № 54-ФЗ применимы положения о коммерческом и товарном кредите, установленные гражданским законодательством Российской Федерации. Таким образом, в случае предоставления организацией (индивидуальным предпринимателем) займов, не связанных с отсрочкой или рассрочкой по оплате за товары, работы или услуги, а также при погашении таких займов сотрудниками, в том числе процентов по ним, применение контрольно-кассовой техники не требуется».

Аналогичный вывод был сделан в Письме ФНС РФ от 25.10.2018 № ЕД-3-20/7645@.

В Письме Минфина РФ от 28.03.2019 № 03-01-15/21078 было отмечено:

«С учетом определения термина "расчеты" Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (статья 1.1) в случае предоставления кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - кооперативы) займов, не связанных с отсрочкой или рассрочкой по оплате за товары, работы или услуги, а также при погашении таких займов применение контрольно-кассовой техники не требуется. Кроме того, применение контрольно-кассовой техники не требуется при приеме кооперативами взносов от своих членов».

В Письме Минфина РФ от 18.09.2019 № 03-01-15/71891 был сделан следующий вывод:

«Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона N 54-ФЗ, контрольно-кассовая техника применяется лицом, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги. Таким образом, в случаях, указанных в обращении, при выдаче организацией займов своим работникам применение контрольно-кассовой техники не требуется».

Таким образом, по мнению фискальных органов, в целях применения Закона № 54-ФЗ в качестве предоставления займа понимается предоставление организацией, реализующей товары (работы, услуги), отсрочки по оплате данных товаров, работ, услуг. При этом предоставление и погашение займа, которое не связано с приобретением товаров (работ, услуг) у займодавца, не влечет возникновения обязанности у такого займодавца по применению ККТ.

В отношении процентов, уплачиваемых по договору предоставления целевого займа, в Письме УФНС РФ по г. Москве от 25.09.2019 № 17-26/2/199220@ были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: Организация выдала физическому лицу заем под проценты, связанный с реализацией товара. В момент выдачи займа был оформлен чек ККТ. Проценты по займу начисляются организацией и уплачиваются заемщиком ежемесячно. Следует ли пробивать чеки ККТ на проценты? Если да, то в какой момент (на дату начисления процентов и (или) на дату получения процентов)? Какие значения должны принимать реквизиты таких чеков - "Признак предмета расчета", "Наименование предмета расчета"? Ответ: … контрольно-кассовая техника применяется пользователями при приеме (получении) и выплате денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, работ, в том числе при получении от заемщика процентов по займу, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона N 54-ФЗ пользователи обязаны выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчетности в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Учитывая изложенное, при получении процентов от физического лица по договору займа применяется контрольно-кассовая техника и заемщику выдается (направляется) кассовый чек в момент такого расчета».

В Письме Минфина РФ от 05.03.2024 № 30-01-15/19736 было отмечено, что выплата процентов по займу является платой за оказанные услуги – предоставление займа, поэтому следует применить ККТ:

«Вопрос: О применении ККТ при внесении физлицом в пользу организации денежных средств в виде процентов по займам. Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением установленных Федеральным законом N 54-ФЗ случаев. Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ определен термин "расчеты", под которым понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Пунктом 1 статьи 809 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. Таким образом, внесение физическим лицом в пользу организации денежных средств в виде процентов по займам является платой за оказанные услуги и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой платы».

В совместном Письме Минфина РФ и ФНС РФ от 09.11.2023 № ЗГ-3-20/14605@ были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О применении ККТ организацией при предоставлении и погашении займа, а также при внесении клиентом процентов и иных вознаграждений по займу. Ответ: … предоставление займа следует рассматривать как изменение срока выполнения обязательства по предоставлению денежных средств в рамках осуществления расчетов (например, по договору купли-продажи), а именно: передача денежных средств покупателем (клиентом) продавцу позднее получения товара, а не в момент такой передачи, либо как изменение порядка оплаты, при котором последняя производится не в полной сумме расчета, а по частям. Соответственно, погашением займов является исполнение обязательства по оплате покупателем (клиентом) полученных ранее товаров, работ или услуг в рамках осуществляемых расчетов. Таким образом, предоставление и возврат займа организацией не подпадают под определение "расчеты", сформированное в Федеральном законе N 54-ФЗ, и не требуют применения контрольно-кассовой техники независимо от целевой либо нецелевой природы предоставляемых займов. Вместе с тем внесение клиентом в пользу организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой платы. При этом если по условиям договора между клиентом и организацией проценты и иные вознаграждения по займам не отделены от непосредственно суммы займа, то применение контрольно-кассовой техники не требуется».

В Письме ФНС РФ от 15.07.2024 № ЗГ-2-20/10224@ разъяснено следующее:

«Вопрос: О применении ККТ при внесении клиентом в пользу организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам. Ответ: … внесение клиентом в пользу организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги и требует применения ККТ на сумму такой платы. При этом если по условиям договора между клиентом и организацией проценты и иные вознаграждения по займам не отделены от непосредственно суммы займа, то применение ККТ не требуется».

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что проценты по договору займа являются платой за услуги по предоставлению займа, в связи с этим, у займодавца возникает обязанность применить ККТ при внесении физическим лицом денежных средств в счет уплаты процентов.

При перечислении денежных средств в момент выдачи займа, а также при получении денежных средств в счет погашения тела займа обязанности применить ККТ не возникает.

Коллегия Налоговых Консультантов, 16 октября 2025 года

[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.