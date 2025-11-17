О необходимости представления уточненной декларации в случае выставления исправительного счета-фактуры

Обоснование

Как следует из вопроса, в рассматриваемой ситуации во 2 квартале 2025г. Организация-продавец зарегистрировала в книге продаж счет-фактуру, в котором было указано некорректное наименование оказанных услуг. В связи с этим в 3 квартале 2025г. Организацией был составлен исправленный счет-фактура.

Какие-либо иные реквизиты, в том числе стоимость услуг, в счете-фактуре не изменились.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Из приведенной нормы следует, что при обнаружении в ошибки в налоговой декларации, которая не привела к занижению суммы налога, подлежащей оплате в бюджет, налогоплательщик не обязан подавать уточненную налоговую декларацию, но вправе это сделать.

В рассматриваемой ситуации ошибка, допущенная при оформлении счета-фактуры на реализацию услуг во 2 квартале 2025г. не привела к недоплате НДС в бюджет. В связи с этим у Организации отсутствует обязанность подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2025г.

Вместе с тем в рассматриваемой ситуации необходимо учитывать следующее:

В общем случае исправленный счет-фактура регистрируется продавцом:

в книге продаж - в случае, если исправления вносятся в том же квартале, в котором был выставлен первоначальный счет-фактура (пункты 7 и 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением № 1137[1]);

в дополнительном листе книги продаж – в случае, если исправления вносятся за истекший период (пункты 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, утв. Постановлением № 1137).

При этом аннулируется ошибочный счет-фактура, а затем регистрируется исправленный счет-фактура.

На основании пунктов 4, 9, 24 Правил ведения книги покупок, подпункта г) пункта 3, пунктов 5-6 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок, утв. Постановлением № 1137, покупатель:

оформляет дополнительный лист книги покупок за период, в котором был зарегистрирован первоначальный счет-фактура, в котором показатели ошибочного счета-фактуры аннулируются;

регистрирует исправленный счет-фактуру в обычном порядке в книге покупок в периоде его получения.

При этом у покупателя возникает необходимость подать уточненную налоговую декларацию по НДС за период, в котором ранее был заявлен вычет по ошибочному счету-фактуре.

В Письме Минфина РФ от 06.05.2019 № 03-07-11/32905 указано, что в случае, если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать показатели, поименованные в абзаце втором пункта 2 статьи 169 НК РФ, то продавцом такой счет-фактура в книге продаж не регистрируется.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 169 НК РФ в счете-фактуре, выставляемом при реализации услуг, должно быть указано наименование оказанных услуг.

В силу пункта 2 статьи 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 - 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Таким образом, ошибка в счете-фактуре, которая препятствует идентифицировать наименование услуг, является основанием для отказа в принятии к вычету суммы налога.

Соответственно, применительно к рассматриваемой ситуации, при исправлении ошибки, связанной с наименованием услуг, у Организации-продавца возникает обязанность зарегистрировать исправленный счет-фактуру в книге продаж.

Согласно пункту 5.1 статьи 174 НК РФ сведения, указанные в книге продаж налогоплательщика, подлежат включению в налоговую декларацию по НДС. Состав таких сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии с пунктом 57 Порядка заполнения декларации по НДС[2] Приложение 1 к разделу 9 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) в случаях внесения изменений в книгу продаж за истекший налоговый период.

В силу пункта 58.6 Порядка заполнения декларации по НДС в графе 3 по строкам 090 - 304 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 дополнительного листа книги продаж. Показатели по строкам 090 - 304 заполняются аналогично заполнению показателей граф 2 - 6, 8, 10 - 23 дополнительного листа книги продаж, предусмотренному разделом IV Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением № 1137.

В соответствии с Правилами заполнения дополнительного листа книги продаж номер и дата исправления счета-фактуры продавца указывается в графе 4 дополнительного листа книги продаж.

Таким образом, информация об исправленном счете-фактуре, зарегистрированном в дополнительном листе книги продаж продавца, должна быть указана в налоговой декларации по НДС.

Вместе с тем, как было отмечено нами ранее, в случае если исправления в счете-фактуре не связаны с числовыми показателями и не привели к недоплате налога в бюджет, у продавца отсутствует обязанность подавать уточненную налоговую декларацию по НДС

В Письме Минфина РФ от 06.05.2019 № 03-07-11/32905 по схожей ситуации был сделан следующий вывод:

Вопрос: В августе 2017 г. поставщиком услуг был выставлен в адрес организации счет-фактура с ошибками в оформлении, а именно ошибки были допущены в заполнении строк 6 "Покупатель" и 6а "Адрес". По этой причине организация не смогла принять счет-фактуру к вычету по НДС.

К вышеуказанному счету-фактуре в июле 2018 г. поставщик выставил исправленный счет-фактуру, который оформлен по форме, действовавшей в момент его выписки (июль 2018 г.). Данная форма отлична от формы, по которой был оформлен исправляемый счет-фактура, так как на момент выставления исправляемого счета-фактуры (август 2017 г.) действовала форма, утратившая силу с 01.10.2017.

При этом продавцом исправленный счет-фактура не был зарегистрирован в установленном порядке в дополнительном листе книги продаж за соответствующий период, в связи с тем что числовые показатели счета-фактуры остаются неизменными.

Допускается ли выписка исправленного счета-фактуры по форме, действовавшей в момент его выписки, но отличной от формы первоначального счета-фактуры, в который вносятся исправления?

Можно ли продавцу не регистрировать исправленный счет-фактуру в дополнительном листе книге продаж за соответствующий период в установленном порядке при условии, что числовые показатели счета-фактуры остаются неизменными? Исправления вносятся в строки 6 "Покупатель" и 6а "Адрес".

Имеет ли право организация принять к вычету исправленный счет-фактуру в случае отсутствия его регистрации в дополнительном листе книги продаж продавца?

Ответ:

В случае если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать показатели, поименованные в вышеуказанном абзаце пункта 2 статьи 169 Кодекса, то продавцом такой счет-фактура в книге продаж не регистрируется.

Что касается вычетов налога на добавленную стоимость на основании исправленных счетов-фактур, выставленных продавцом, но не зарегистрированных им в книге продаж, то согласно пункту 5.1 статьи 174 Кодекса в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость подлежат включению сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика, что создает условия для осуществления налогового контроля за сведениями, содержащимися в налоговых декларациях продавцов товаров (работ, услуг) и их покупателей.

Таким образом, в случае если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость не включены, то у покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется».

Из приведенных разъяснений следует, что в случае, если продавец не представит уточненную налоговую декларацию по НДС, в которую будут включены сведения об исправленном счете-фактуре, то у покупателя не будет оснований для принятия к вычету НДС на основании данного счета-фактуры.

Данный вывод подтверждается арбитражной практикой.

Так, в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2025 № 10АП-2191/2025 по делу № А41-6183/2024 (Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.06.2025 № Ф05-8254/2025 данное постановление оставлено без изменения) указано следующее:

«В представленных заявителем с апелляционной жалобой на оспариваемое решение новых документах (УПД) изменена номенклатурная позиция оказываемой услуги (поставляемого товара), указано иное наименование товара (работ, услуг).

Пунктом 2 статьи 169 Налогового кодекса установлено, что счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 указанной статьи.

При этом, ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 - 18 пункта 5 указанной статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Ошибки в счетах-фактурах признаются существенными, если они могут стать причиной отказа в вычете НДС. К ним относятся, в том числе ошибки, которые не позволяют налоговым органам идентифицировать (пункт 2 статьи 169 Кодекса) наименование отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав), указанное подтверждается разъяснением Минфина России, изложенным в Письме от 14.08.2015 N 03-03-06/1/47252.

Таким образом, контрагент, ООО ТД "Торгтранс" должен был выставить исправленный счет-фактуру, в связи с тем, что в первоначальном документе содержались ошибки, препятствующие применению налогового вычета по НДС, изменилась номенклатурная позиция - наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав (Письмо Минфина России от 14.08.2015 N 03-03-06/1/47252, Письмо Минфина России от 06.05.2019 N 03-07-11/32905).

В общем случае продавец выставляет исправленный счет-фактуру, если в первичном экземпляре были допущены существенные ошибки, из-за которых налоговые органы могут отказать покупателю в вычете по НДС (пункт 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 7 Правил заполнения счетов-фактур, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 (редакция от 16.08.2024) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"). Исправленный - это новый счет-фактура обычной формы с верными данными и заполненной строкой 1а (пункт 7 Правил заполнения счета-фактуры). В новом экземпляре счета-фактуры заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с Правилами заполнения.

ООО ТД Торгтранс" должно было выставить исправленный счет-фактуру, и, так как исправления вносятся после окончания квартала, то поставщик должен был заполнить дополнительный лист книги покупок за тот квартал, в котором был зарегистрирован ошибочный счет-фактура (ошибочный корректировочный счет-фактура) (пункту 3, 11 Правил ведения книги продаж, пункты 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж), то есть в сентябре - октябре общество ТД Торгтранс, если оно действительно выписало в адрес общества "СТБ Инжиниринг" исправленные счета-фактуры с новой номенклатурной позицией, оно должно было внести дополнительный лист книги продаж за 3 квартал 2022 года с аннулированием ошибочного счета-фактуры, и регистрацией исправленного счета-фактуры согласно пунктам 3, 11 Правил ведения книги продаж, 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, и представить уточненную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года в сентябре - октябре 2023 года.

Исправленный счет-фактуру (в том числе корректировочный) общество "СТБ Инжиниринг" должно было зарегистрировать в зависимости от того, в каком периоде нужно было внести исправления, если нужно исправить книгу покупок за истекший квартал, общество "СТБ Инжиниринг" должно было внести дополнительный лист книги покупок за 3 квартал 2022 года, аннулируя ошибочный счет-фактуру, и регистрируя исправленный счет-фактуру, согласно пунктам 4, 9 Правил ведения книги покупок, представить уточненную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года в сентябре - октябре 2023 года.

…

Таким образом, если продавцом, обществом ТД "Торгтранс", подлежащий исправлению счет-фактура, выставленный покупателю, обществу "СТБ Инжиниринг", в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого исправленного счета-фактуры в налоговую декларацию не включены, то у покупателя основания для применения налоговых вычетов по НДС на основании новых документов отсутствуют».

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующий вывод:

Поскольку ошибка, допущенная при оформлении счета-фактуры на реализацию услуг во 2 квартале 2025г., не привела к недоплате НДС в бюджет, у Организации отсутствует обязанность подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2025г.

Вместе с тем, если Организация не представит уточненную налоговую декларацию по НДС, в которую будут включены сведения об исправленном счете-фактуре, то у покупателя не будет оснований для принятия к вычету НДС на основании данного счета-фактуры.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 октября 2025 года

[1] Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

[2] Приказ ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения (представления), формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, а также форматов представления документов, прилагаемых к такой декларации, в электронной форме»