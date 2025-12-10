О налогообложении НДС и налогом на прибыль операций, связанных с передачей в лизинг транспортных средств на территории Белоруссии

Вопрос
По договору купли-продажи поставщик — резидент РБ, лизингодатель — резидент РФ, лизингополучатель — резидент РБ, предметом лизинга являются — ТС. Поставка и передача в лизинг на территории РБ.
Возникает ли НДС по ДКП?
Порядок начисления и уплаты НДС с лизинговых платежей?
Порядок уплаты налога на прибыль с лизинговых платежей по данной сделке?
Порядок налогообложения в случае выкупа имущества лизингополучателем?
Ответ
1. В соответствии с законодательством РФ не возникает объекта налогообложения НДС в случае продажи предмета лизинга иностранным поставщиком на территории РБ российскому лизингодателю и передаче его лизингополучателю также на территории РБ.
2. В случае передачи в лизинг транспортных средств российским лизингодателем в адрес белорусского лизингополучателя, услуги лизинга облагаются НДС на территории РФ.
Обязанность исчислить НДС у лизингодателя возникнет в последний день квартала, в котором оказывалась услуга.
НДС уплачивается равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом, в котором были оказаны услуги лизинга.
3. Доходы, получаемые лизингодателем – российской организацией от предоставления в лизинг транспортного средства за пределами РФ, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагаются налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.
Если лизингополучателем из состава лизинговых платежей будет удержан налог, подлежащий уплате на территории РБ, российская организация – лизингодатель будет вправе зачесть такой налог в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в размере, не превышающем размер налога, подлежащего уплате на территории РФ, при наличии документов, подтверждающих уплату налога на территории РБ.
4. У лизингодателя не возникнет обязанности исчислить НДС при продаже предмета лизинга лизингополучателю за пределами РФ – на территории РБ.
Доход от продажи предмета лизинга по выкупной стоимости включается в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагается налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.
Обоснование
Согласно статье 2 Закона № 164-ФЗ[1] договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
В силу пункта 1 статьи 7 Закона № 164-ФЗ основными формами лизинга являются внутренний лизинг и международный лизинг.
При осуществлении международного лизинга лизингодатель или лизингополучатель является нерезидентом РФ.
В рассматриваемом нами случае планируется заключить договор международного лизинга, в рамках которых поставщик является резидентом РБ, лизингодатель – резидент РФ, лизингополучатель – резидент РБ.
В первую очередь отметим, что при ответе мы будем анализировать обязанности лизингодателя по уплате налогов, возникающих на территории РФ, руководствуясь при этом нормами российского законодательства, а также нормами международного права в том случае, если они имеют приоритет над нормами российского права.
Вопрос 1. Возникает ли НДС по ДКП?
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав;
4) ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Таким образом, объект налогообложения НДС возникает в случае реализации товара на территории РФ или при ввозе товара на территорию РФ.
Согласно пункту 1 статьи 147 НК РФ местом реализации товаров признается территория РФ при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи):
1) товар находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, и не отгружается и не транспортируется;
2) товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией.
В рассматриваемом нами случае российская организация – лизингодатель приобретает предмет лизинга у поставщика – резидента РБ. Предмет лизинга в момент продажи находится на территории РБ и передается лизингополучателю – резиденту РБ. На территорию РФ предмет лизинга не ввозится.
На основании изложенного, считаем, что в соответствии с законодательством РФ не возникает объекта налогообложения НДС в случае продажи предмета лизинга иностранным поставщиком на территории РБ российскому лизингодателю и передаче его лизингополучателю также на территории РБ.
Косвенно, высказанная позиция подтверждается разъяснениями, приведенными в Письме Минфина РФ от 07.08.2025 № 03-07-08/76744:
«…согласно подпунктам 1 и 4 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость являются операции по реализации товаров на территории Российской Федерации, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию.
В соответствии со статьей 147 Кодекса местом реализации товара признается территория Российской Федерации, в случае если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории Российской Федерации.
Таким образом, местом реализации товаров, приобретаемых российской организацией на территории иностранного государства и реализуемых этой российской организацией другой российской организации до таможенного оформления товаров на территории Российской Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления с уплатой налога на добавленную стоимость российскому таможенному органу этой другой организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость».
Вопрос 2. Порядок начисления и уплаты НДС с лизинговых платежей?
РФ и РБ являются членами Евразийского экономического союза, деятельность которого регулируется, частности, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о ЕАЭС).
В силу пункта 2 статьи 72 Договора о ЕАЭС взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг, в соответствии с приложением № 18 «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» к настоящему Договору (далее - Протокол).
На основании пункта 28 Протокола взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг (за исключением работ, указанных в пункте 31 настоящего Протокола).
При выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства-члена, территория которого признается местом реализации работ, услуг, если иное не установлено настоящим разделом.
В силу пункта 29 Протокола местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена, если:
4) налогоплательщиком этого государства-члена приобретаются услуги по аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях движимого имущества, за исключением аренды, лизинга и предоставления в пользование на иных основаниях транспортных средств;
5) работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком этого государства-члена, если иное не предусмотрено подпунктами 1 - 4 настоящего пункта.
Таким образом, место реализации услуг по предоставлению в лизинг транспортных средств определяется по месту нахождения поставщика услуг – лизингодателя, место реализации услуг по предоставлению в лизинг движимого имущества, кроме транспортных средств, определяется по месту нахождения покупателя услуг – лизингополучателя.
Согласно пункту 2 Протокола «транспортные средства» - морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного (река - море) плавания; единицы железнодорожного или трамвайного подвижного состава; автобусы; автомобили, включая прицепы и полуприцепы; грузовые контейнеры; карьерные самосвалы.
При ответе на вопрос мы исходим из того, что предметом лизинга является транспортное средство – автомобильный тягач.
На основании изложенного, считаем, что в этом случае место реализации лизинговых услуг будет определяться по месту нахождения лизингодателя, т.е. местом реализации будет являться территория РФ, а лизинговые платежи будут облагаться НДС на территории РФ.
Высказанная позиция подтверждается разъяснения ФНС РФ в Письме от 08.06.2017 № СД-4-3/10872@, в котором рассматривалась противоположная ситуация – лизингодатель (резидент РБ) оказывал услуги лизинга транспортного средства в отношении российской организации:
«В соответствии с положениями подпункта 5 пункта 29 раздела IV Протокола местом реализации работ, услуг признается территория государства - члена ЕАЭС, если работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком этого государства-члена, если иное не предусмотрено подпунктами 1 - 4 указанного пункта. Положения подпункта 5 пункта 29 раздела IV Протокола применяются также при аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях транспортных средств.
С учетом изложенного местом реализации услуг по передаче белорусским лизингодателем транспортного средства в лизинг российскому налогоплательщику территория Российской Федерации не признается и, соответственно, операции по реализации указанных услуг на территории Российской Федерации объектом налогообложения НДС не являются».
Из приведенного письма можно сделать вывод о том, что в случае передачи в лизинг транспортных средств российским лизингодателем в адрес белорусского лизингополучателя, услуги лизинга облагаются НДС на территории РФ.
На основании пункта 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Таким образом, момент определения налоговой базы по НДС совпадает с моментом отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). При этом нормы НК РФ не конкретизируют, что подразумевается под датой передачи услуги.
В Письме Минфина РФ от 23.12.2021 № 03-07-11/105043 были даны следующие разъяснения в отношении момента исчисления налоговой базы по НДС при оказании лизинговых услуг:
«Статьей 163 Кодекса предусмотрено, что налоговый период для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость установлен как квартал.
Согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав) или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).
Таким образом, моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при оказании услуг по предоставлению имущества в лизинг является наиболее ранняя из дат: день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг либо последний день налогового периода, в котором оказываются услуги, независимо от последующих сроков поступления лизинговых платежей по периодам, установленным договором лизинга».
С учетом приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в отношении лизинговых услуг обязанность исчислить НДС у лизингодателя возникнет в последний день квартала, в котором оказывалась услуга.
Пунктом 1 статьи 174 НК РФ установлено, что уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории РФ производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.
Таким образом, НДС уплачивается равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом, в котором были оказаны услуги лизинга.
Вопрос 3. Порядок уплаты налога на прибыль с лизинговых платежей по данной сделке?
Между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995 (далее - Соглашение).
В силу пункта 1 статьи 7 Соглашения прибыль предприятия одного Договаривающегося Государства (РФ) может облагаться налогом только в этом Государстве (РФ), если только такое предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через находящееся там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность таким образом, то его прибыль может облагаться налогом в этом другом Государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству.
Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что прибыль от предпринимательской деятельности, получаемая российской организацией при оказании услуг на территории РБ, облагается налогом на прибыль на территории РФ, если на территории РБ отсутствует постоянное представительство.
В соответствии с пунктом 1 статьи 311 НК РФ доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 251 НК РФ. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так и за ее пределами.
На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Таким образом, доходы, получаемые лизингодателем – российской организацией от предоставления в лизинг транспортного средства за пределами РФ, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагаются налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.
Между тем, хотелось бы обратить Ваше внимание на следующее.
В Письме ФНС РФ от 17.10.2012 № ОА-4-13/17604 были даны следующие разъяснения:
«Что касается налогообложения доходов от сдачи в аренду железнодорожных вагонов-цистерн, то согласно нормам статьи 8 "Прибыль от международных перевозок" Соглашения прибыль от международных перевозок включает прибыль, полученную от прямого использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме транспортных средств, а также использования, содержания или сдачи в аренду контейнеров и относящегося к ним оборудования, и подлежит налогообложению только в государстве резидентства предприятия, осуществляющего такую деятельность.
Таким образом, Минфин России поддерживает понимание того, что при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн в международных перевозках доход от их сдачи в аренду подлежит налогообложению только в государстве резидентства предприятия, осуществляющего деятельность по сдаче в аренду железнодорожных вагонов-цистерн.
В случаях, если представляемые в аренду железнодорожные вагоны-цистерны не будут эксплуатироваться в международных перевозках, доход от сдачи в аренду подлежит налогообложению в рамках статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Соглашения».
Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае, если предоставление в аренду, лизинг транспортных средств не относится к прибыли от международных перевозок в целях применения Соглашения, то получаемый лизингодателем доход подлежит налогообложению как доход, получаемый от предпринимательской деятельности, в рамках статьи 7 Соглашения.
Однако в Письме ФНС РФ от 08.06.2017 № СД-4-3/10872@ для случая, когда российской организацией было получено в лизинг имущество от лизингодателя – резидента РБ, был высказан следующий подход:
«Как следует из письма, российская организация заключила договор лизинга транспортного средства для его использования на территории РФ с иностранной организацией - лизингодателем (резидент Республики Беларусь), не имеющей постоянного представительства на территории Российской Федерации.
При этом, принимая во внимание положения статьи 7 Кодекса, которой установлен приоритет норм международных договоров РФ над нормами внутреннего налогового законодательства РФ, при решении вопроса о налогообложении у источника выплаты в России доходов белорусской организации в виде лизинговых платежей следует учитывать соответствующие положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 (далее - Соглашение).
Согласно статье 18 Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве (в Российской Федерации), о которых не говорится в специальных статьях Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве (в Российской Федерации).
В связи с тем что специальными статьями Соглашения не определен порядок налогообложения доходов, получаемых резидентами Договаривающихся Государств от использования движимого имущества (к которому в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Соглашения и статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации относится автомобильная продукция), налогообложение таких доходов должно производиться в соответствии с положениями статьи 18 Соглашения, то есть доходы белорусской организации от предоставления в лизинг транспортных средств, используемых на территории России, подлежат налогообложению в Российской Федерации в соответствии с положениями ее национального налогового законодательства».
В Письме Минфина РФ от 19.06.2020 № 03-08-05/53188 были даны следующие разъяснения:
«Вопрос: О налогообложении при получении белорусской организацией лизинговых платежей от резидентов РФ по договорам лизинга транспортных средств, используемых на территории РФ.
Ответ: В связи с запросом от 14.04.2020 по вопросу применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 (далее - Соглашение) при налогообложении доходов белорусской организации от предоставления в лизинг транспортных средств Департамент налоговой политики сообщает следующее.
Как следует из обращения, организации - налоговые резиденты Российской Федерации, руководствуясь статьей 18 Соглашения, удерживают налог по ставке 20 процентов при выплате организациям - налоговым резидентам Республики Беларусь доходов в виде лизинговых платежей по договорам лизинга транспортных средств (автомобилей), используемых на территории Российской Федерации.
Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, и Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (далее - Общероссийский классификатор и Классификация основных средств), автомобили относятся к группе транспортных средств.
…в соответствии со статьей 7 Кодекса налогообложение доходов организаций - налоговых резидентов Республики Беларусь в виде лизинговых платежей по договорам лизинга транспортных средств (автомобилей), используемых на территории Российской Федерации, осуществляется с учетом положений Соглашения.
В силу норм Общероссийского классификатора и Классификации основных средств доходы резидентов одного Договаривающегося Государства от предоставления в лизинг транспортных средств, не используемых в международных перевозках, резидентам другого Договаривающегося Государства не могут быть квалифицированы в качестве доходов от авторских прав и лицензий в терминологии статьи 11 "Доходы от авторских прав и лицензий" Соглашения.
В то же время согласно статье 18 "Другие доходы" Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве, о которых не говорится в предыдущих статьях Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве.
В связи с тем что специальными статьями Соглашения не определен порядок налогообложения доходов, получаемых резидентами Договаривающихся Государств от использования движимого имущества (к которому в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Соглашения и статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации относится автомобильная продукция), налогообложение таких доходов должно производиться в соответствии с положениями статьи 18 "Другие доходы" Соглашения».
Из приведенных Писем следует, что порядок налогообложения доходов от оказания услуг лизинга следует определять в соответствии с правилами, установленными статьей 18 Соглашения, поскольку специальный порядок налогообложения услуг лизинга Соглашением не предусмотрен. При этом вопрос об отнесении доходов по услугам лизинга к доходам от предпринимательской деятельности и применение положений статьи 7 Соглашения в принципе не рассматривался.
При этом в Письме ФНС РФ «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в третьем квартале 2020 года по вопросам налогообложения» от 16.10.2020 № БВ-4-7/16990 было обращено внимание на следующее:
«5. Обложение налогом доходов иностранного лизингодателя в Российской Федерации зависит от того, могут ли лизинговые платежи отнесены к одной из категорий дохода, указанных в специальных положениях международного договора как облагаемые в Российской Федерации.
Общество (лизингополучатель), по договору международного финансового лизинга, получив от резидента Республики Беларусь колтюбинговую установку (полуприцеп) МК30Т, перечислило в 2017 году и в 1 квартале 2018 года, согласно графику, лизинговые платежи. Налоговый орган по результатам камеральных налоговых проверок представленных обществом расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, пришел к выводу, что общество было обязано удержать с выплат, как налоговый агент, налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды пришли к выводу, что в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество" (далее - Соглашение) не определены правила налогообложения доходов от лизинга, в связи с чем к данному виду доходов должна применяться статья 18 "Другие доходы" Соглашения, допускающая взимание налога в государстве - источнике дохода, если это предусмотрено национальным законодательством. Доходы от лизинговых операций прямо упомянуты в подпункте 7 пункта 1 статьи 309 и подпункте 9 пункта 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации, такие доходы являются доходами от пассивных операций и подлежат налогообложению на территории Российской Федерации.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, указала, что по общему правилу прибыль от предпринимательской деятельности облагается в государстве, на территории которого соответствующее предприятие находится и участвует в экономическом обороте (ведет образующую прибыль деятельность непосредственно и (или) через постоянное представительство), за исключением случаев, когда специальными положениями международного договора установлены иные правила налогообложения для определенных категорий доходов, из которых образуется прибыль. В последнем случае специальные правила имеют приоритет над общим.
Из этого же исходит законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, дифференцируя правила определения налоговой базы, применяемые в отношении деятельности иностранных организаций, в зависимости от того, ведется ли деятельность иностранной организации в Российской Федерации через постоянное представительство, а также от характера доходов - получены ли они от реализации товаров (работ, услуг), либо относятся к категории дивидендов, процентов по долговым обязательствам и иных аналогичных доходов (пункты 2 и 3 статьи 247, статья 307, пункты 1 и 2 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации).
В ситуации, когда предоставление имущества в международный выкупной лизинг не связано с деятельностью постоянного представительства иностранного лизингодателя в Российской Федерации (постоянное представительство отсутствует), допустимость налогообложения вознаграждения лизингодателя в Российской Федерации как государстве - источнике дохода зависит от того, могут ли спорные выплаты быть отнесены к одной из категорий дохода, указанных в специальных положениях международного договора и правил налогообложения, предусмотренных этими положениями.
Учитывая, что суды не дали оценки условиям спорных договорных отношений и возможности отнесения вознаграждения лизингодателя, уплачиваемого в составе лизинговых платежей, к одному из видов доходов, о которых отдельно говориться в других статьях Соглашения, следующих после статьи 7, дело направлено на новое рассмотрение.
При этом судебная коллегия отметила, что суды в частности, не высказали позицию по вопросу о допустимости налогообложения спорной части лизинговых платежей, образующей доход лизингодателя от предоставления финансирования применительно к правилам, установленным в пунктах 2 и 4 статьи 10 Соглашения для доходов от долговых требований, что предполагает применение ставки налога не более 10 процентов.
Данные выводы содержатся в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2020 N 302-ЭС20-7898 по делу N А33-5439/2019 (ООО "Койлтюбинг-Сервис" против Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска)».
Таким образом, вопрос о квалификации доходов от оказания лизинговых услуг в целях применения Соглашения является неоднозначным. Российскими фискальными органами высказывается позиция, что в случае получения имущества в лизинг у лизингодателя – резидента РБ, следует применять положения статьи 18 Соглашения.
На основании статьи 18 Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве, о которых не говорится в предыдущих статьях настоящего Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве.
Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что в случае возникновения дохода от источника в РБ, такой доход может облагаться на территории РБ.
В нашем распоряжении отсутствует информация о том, каким образом фискальные органы Белоруссии трактуют положения Соглашения. В том случае если, по их мнению, при выплате лизингополучателем – резидентом РБ дохода в адрес российского лизингодателя следует применять положения статьи 18 Соглашения, то из лизинговых платежей может быть удержан лизингополучателем налог с дохода для его уплаты на территории РБ.
В этом случае, по нашему мнению, российская организация будет вправе зачесть налог, удержанный на территории РБ, в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в силу следующего.
Статьей 20 Соглашения установлено, что, если лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве (РФ) получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве (РБ), которые в соответствии с положениями настоящего Соглашения могут облагаться налогом в другом Государстве (РБ), сумма налога на этот доход или имущество, подлежащая уплате в этом другом Государстве (РБ), может быть вычтена из суммы налога, взимаемого с такого лица в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве (РФ). Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.
Согласно пункту 3 статьи 311 НК РФ суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, за исключением налога, уплаченного с доходов, не учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 251 НК РФ, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента.
Подтверждение, указанное в настоящем пункте, действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налогоплательщику.
Таким образом, в случае если лизингополучателем из состава лизинговых платежей будет удержан налог, подлежащий уплате на территории РБ, российская организация – лизингодатель будет вправе зачесть такой налог в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в размере, не превышающем размер налога, подлежащего уплате на территории РФ, при наличии документов, подтверждающих уплату налога на территории РБ.
Вопрос 4. Порядок налогообложения в случае выкупа имущества лизингополучателем?
НДС
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
Таким образом, по окончании договора лизинга при передаче права собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю возникает операция, признаваемая реализацией товара.
Как было отмечено нами ранее, объектом налогообложения НДС признается реализация товара на территории РФ.
При этом местом реализации товаров признается территория РФ, если товар находится на территории РФ и не отгружается и не транспортируется, или если товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории РФ.
В рассматриваемой нами ситуации в момент выкупа предмета лизинга он будет находиться на территории РБ, в связи с чем, считаем, что у российской организации не возникнет обязанности исчислить НДС на территории РФ при продаже предмета лизинга.
Аналогичная позиция в отношении продажи товаров за пределами РФ приведена в Письме Минфина РФ от 20.04.2020 № 03-07-11/31326:
«Вопрос: Об НДС при реализации товаров, находящихся за пределами РФ.
Ответ: …согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров на территории Российской Федерации.
Статьей 147 Кодекса предусмотрено, что местом реализации товара считается территория Российской Федерации в случае, если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории Российской Федерации. При этом пунктом 3 статьи 38 Кодекса установлено, что товаром для целей налогообложения признается любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации.
На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами. При этом в соответствии с пунктом 2 данной статьи первичные учетные документы должны содержать в качестве обязательных реквизитов дату составления указанных документов и содержание факта хозяйственной жизни.
Таким образом, датой отгрузки (передачи) товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю.
Таким образом, в случае, если на момент составления первичного документа, оформляемого на покупателя, товар находится за пределами территории Российской Федерации, местом его реализации территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации».
Налог на прибыль
В силу положений статьи 7 Соглашения, пункта 1 статьи 311 НК РФ, пункта 1 статьи 248 НК РФ, приведенных нами выше, доход от продажи предмета лизинга по выкупной стоимости включается в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагается налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.
Коллегия Налоговых Консультантов, 7 ноября 2025 года
[1] Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.98 № 164-ФЗ.
