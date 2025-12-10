О налогообложении НДС и налогом на прибыль операций, связанных с передачей в лизинг транспортных средств на территории Белоруссии

Обоснование

В первую очередь отметим, что при ответе мы будем анализировать обязанности лизингодателя по уплате налогов, возникающих на территории РФ, руководствуясь при этом нормами российского законодательства, а также нормами международного права в том случае, если они имеют приоритет над нормами российского права.

В рассматриваемом нами случае планируется заключить договор международного лизинга , в рамках которых поставщик является резидентом РБ , лизингодатель – резидент РФ , лизингополучатель – резидент РБ .

Согласно статье 2 Закона № 164-ФЗ [1] договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.

Вопрос 1. Возникает ли НДС по ДКП?

Таким образом, местом реализации товаров, приобретаемых российской организацией на территории иностранного государства и реализуемых этой российской организацией другой российской организации до таможенного оформления товаров на территории Российской Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления с уплатой налога на добавленную стоимость российскому таможенному органу этой другой организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость».

В соответствии со статьей 147 Кодекса местом реализации товара признается территория Российской Федерации, в случае если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории Российской Федерации.

«…согласно подпунктам 1 и 4 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость являются операции по реализации товаров на территории Российской Федерации, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию.

На основании изложенного, считаем, что в соответствии с законодательством РФ не возникает объекта налогообложения НДС в случае продажи предмета лизинга иностранным поставщиком на территории РБ российскому лизингодателю и передаче его лизингополучателю также на территории РБ .

В рассматриваемом нами случае российская организация – лизингодатель приобретает предмет лизинга у поставщика – резидента РБ. Предмет лизинга в момент продажи находится на территории РБ и передается лизингополучателю – резиденту РБ. На территорию РФ предмет лизинга не ввозится.

2) товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией.

1) товар находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, и не отгружается и не транспортируется;

Согласно пункту 1 статьи 147 НК РФ местом реализации товаров признается территория РФ при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи):

Таким образом, объект налогообложения НДС возникает в случае реализации товара на территории РФ или при ввозе товара на территорию РФ .

4) ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Вопрос 2. Порядок начисления и уплаты НДС с лизинговых платежей?

Таким образом, НДС уплачивается равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом , в котором были оказаны услуги лизинга.

Пунктом 1 статьи 174 НК РФ установлено, что уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ , на территории РФ производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.

С учетом приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в отношении лизинговых услуг обязанность исчислить НДС у лизингодателя возникнет в последний день квартала, в котором оказывалась услуга .

Таким образом, моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при оказании услуг по предоставлению имущества в лизинг является наиболее ранняя из дат: день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг либо последний день налогового периода, в котором оказываются услуги , независимо от последующих сроков поступления лизинговых платежей по периодам, установленным договором лизинга».

Согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав) или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

«Статьей 163 Кодекса предусмотрено, что налоговый период для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость установлен как квартал.

В Письме Минфина РФ от 23.12.2021 № 03-07-11/105043 были даны следующие разъяснения в отношении момента исчисления налоговой базы по НДС при оказании лизинговых услуг:

Таким образом, момент определения налоговой базы по НДС совпадает с моментом отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) . При этом нормы НК РФ не конкретизируют, что подразумевается под датой передачи услуги.

На основании пункта 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:

Из приведенного письма можно сделать вывод о том, что в случае передачи в лизинг транспортных средств российским лизингодателем в адрес белорусского лизингополучателя, услуги лизинга облагаются НДС на территории РФ .

С учетом изложенного местом реализации услуг по передаче белорусским лизингодателем транспортного средства в лизинг российскому налогоплательщику территория Российской Федерации не признается и, соответственно, операции по реализации указанных услуг на территории Российской Федерации объектом налогообложения НДС не являются».

«В соответствии с положениями подпункта 5 пункта 29 раздела IV Протокола местом реализации работ, услуг признается территория государства - члена ЕАЭС, если работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком этого государства-члена, если иное не предусмотрено подпунктами 1 - 4 указанного пункта. Положения подпункта 5 пункта 29 раздела IV Протокола применяются также при аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях транспортных средств .

Высказанная позиция подтверждается разъяснения ФНС РФ в Письме от 08.06.2017 № СД-4-3/10872@, в котором рассматривалась противоположная ситуация – лизингодатель (резидент РБ) оказывал услуги лизинга транспортного средства в отношении российской организации:

На основании изложенного, считаем, что в этом случае место реализации лизинговых услуг будет определяться по месту нахождения лизингодателя , т.е. местом реализации будет являться территория РФ , а лизинговые платежи будут облагаться НДС на территории РФ .

При ответе на вопрос мы исходим из того, что предметом лизинга является транспортное средство – автомобильный тягач.

Таким образом, место реализации услуг по предоставлению в лизинг транспортных средств определяется по месту нахождения поставщика услуг – лизингодателя , место реализации услуг по предоставлению в лизинг движимого имущества, кроме транспортных средств, определяется по месту нахождения покупателя услуг – лизингополучателя .

4) налогоплательщиком этого государства-члена приобретаются услуги по аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях движимого имущества, за исключением аренды, лизинга и предоставления в пользование на иных основаниях транспортных средств ;

При выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства-члена, территория которого признается местом реализации работ, услуг, если иное не установлено настоящим разделом.

На основании пункта 28 Протокола взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг (за исключением работ, указанных в пункте 31 настоящего Протокола).

В силу пункта 2 статьи 72 Договора о ЕАЭС взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг, в соответствии с приложением № 18 «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» к настоящему Договору (далее - Протокол).

РФ и РБ являются членами Евразийского экономического союза, деятельность которого регулируется, частности, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о ЕАЭС).

Вопрос 3. Порядок уплаты налога на прибыль с лизинговых платежей по данной сделке?

Между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995 (далее - Соглашение).

В силу пункта 1 статьи 7 Соглашения прибыль предприятия одного Договаривающегося Государства (РФ) может облагаться налогом только в этом Государстве (РФ), если только такое предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через находящееся там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность таким образом, то его прибыль может облагаться налогом в этом другом Государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что прибыль от предпринимательской деятельности, получаемая российской организацией при оказании услуг на территории РБ, облагается налогом на прибыль на территории РФ, если на территории РБ отсутствует постоянное представительство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 311 НК РФ доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 251 НК РФ. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так и за ее пределами.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Таким образом, доходы, получаемые лизингодателем – российской организацией от предоставления в лизинг транспортного средства за пределами РФ, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагаются налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.

Между тем, хотелось бы обратить Ваше внимание на следующее.

В Письме ФНС РФ от 17.10.2012 № ОА-4-13/17604 были даны следующие разъяснения:

«Что касается налогообложения доходов от сдачи в аренду железнодорожных вагонов-цистерн, то согласно нормам статьи 8 "Прибыль от международных перевозок" Соглашения прибыль от международных перевозок включает прибыль, полученную от прямого использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме транспортных средств, а также использования, содержания или сдачи в аренду контейнеров и относящегося к ним оборудования, и подлежит налогообложению только в государстве резидентства предприятия, осуществляющего такую деятельность. Таким образом, Минфин России поддерживает понимание того, что при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн в международных перевозках доход от их сдачи в аренду подлежит налогообложению только в государстве резидентства предприятия, осуществляющего деятельность по сдаче в аренду железнодорожных вагонов-цистерн. В случаях, если представляемые в аренду железнодорожные вагоны-цистерны не будут эксплуатироваться в международных перевозках, доход от сдачи в аренду подлежит налогообложению в рамках статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Соглашения».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае, если предоставление в аренду, лизинг транспортных средств не относится к прибыли от международных перевозок в целях применения Соглашения, то получаемый лизингодателем доход подлежит налогообложению как доход, получаемый от предпринимательской деятельности, в рамках статьи 7 Соглашения.

Однако в Письме ФНС РФ от 08.06.2017 № СД-4-3/10872@ для случая, когда российской организацией было получено в лизинг имущество от лизингодателя – резидента РБ, был высказан следующий подход:

«Как следует из письма, российская организация заключила договор лизинга транспортного средства для его использования на территории РФ с иностранной организацией - лизингодателем (резидент Республики Беларусь), не имеющей постоянного представительства на территории Российской Федерации. При этом, принимая во внимание положения статьи 7 Кодекса, которой установлен приоритет норм международных договоров РФ над нормами внутреннего налогового законодательства РФ, при решении вопроса о налогообложении у источника выплаты в России доходов белорусской организации в виде лизинговых платежей следует учитывать соответствующие положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 (далее - Соглашение). Согласно статье 18 Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве (в Российской Федерации), о которых не говорится в специальных статьях Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве (в Российской Федерации). В связи с тем что специальными статьями Соглашения не определен порядок налогообложения доходов, получаемых резидентами Договаривающихся Государств от использования движимого имущества (к которому в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Соглашения и статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации относится автомобильная продукция), налогообложение таких доходов должно производиться в соответствии с положениями статьи 18 Соглашения, то есть доходы белорусской организации от предоставления в лизинг транспортных средств, используемых на территории России, подлежат налогообложению в Российской Федерации в соответствии с положениями ее национального налогового законодательства».

В Письме Минфина РФ от 19.06.2020 № 03-08-05/53188 были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О налогообложении при получении белорусской организацией лизинговых платежей от резидентов РФ по договорам лизинга транспортных средств, используемых на территории РФ. Ответ: В связи с запросом от 14.04.2020 по вопросу применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 (далее - Соглашение) при налогообложении доходов белорусской организации от предоставления в лизинг транспортных средств Департамент налоговой политики сообщает следующее. Как следует из обращения, организации - налоговые резиденты Российской Федерации, руководствуясь статьей 18 Соглашения, удерживают налог по ставке 20 процентов при выплате организациям - налоговым резидентам Республики Беларусь доходов в виде лизинговых платежей по договорам лизинга транспортных средств (автомобилей), используемых на территории Российской Федерации. Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, и Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (далее - Общероссийский классификатор и Классификация основных средств), автомобили относятся к группе транспортных средств. …в соответствии со статьей 7 Кодекса налогообложение доходов организаций - налоговых резидентов Республики Беларусь в виде лизинговых платежей по договорам лизинга транспортных средств (автомобилей), используемых на территории Российской Федерации, осуществляется с учетом положений Соглашения. В силу норм Общероссийского классификатора и Классификации основных средств доходы резидентов одного Договаривающегося Государства от предоставления в лизинг транспортных средств, не используемых в международных перевозках, резидентам другого Договаривающегося Государства не могут быть квалифицированы в качестве доходов от авторских прав и лицензий в терминологии статьи 11 "Доходы от авторских прав и лицензий" Соглашения. В то же время согласно статье 18 "Другие доходы" Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве, о которых не говорится в предыдущих статьях Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве. В связи с тем что специальными статьями Соглашения не определен порядок налогообложения доходов, получаемых резидентами Договаривающихся Государств от использования движимого имущества (к которому в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Соглашения и статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации относится автомобильная продукция), налогообложение таких доходов должно производиться в соответствии с положениями статьи 18 "Другие доходы" Соглашения».

Из приведенных Писем следует, что порядок налогообложения доходов от оказания услуг лизинга следует определять в соответствии с правилами, установленными статьей 18 Соглашения, поскольку специальный порядок налогообложения услуг лизинга Соглашением не предусмотрен. При этом вопрос об отнесении доходов по услугам лизинга к доходам от предпринимательской деятельности и применение положений статьи 7 Соглашения в принципе не рассматривался.

При этом в Письме ФНС РФ «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в третьем квартале 2020 года по вопросам налогообложения» от 16.10.2020 № БВ-4-7/16990 было обращено внимание на следующее:

«5. Обложение налогом доходов иностранного лизингодателя в Российской Федерации зависит от того, могут ли лизинговые платежи отнесены к одной из категорий дохода, указанных в специальных положениях международного договора как облагаемые в Российской Федерации. Общество (лизингополучатель), по договору международного финансового лизинга, получив от резидента Республики Беларусь колтюбинговую установку (полуприцеп) МК30Т, перечислило в 2017 году и в 1 квартале 2018 года, согласно графику, лизинговые платежи. Налоговый орган по результатам камеральных налоговых проверок представленных обществом расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, пришел к выводу, что общество было обязано удержать с выплат, как налоговый агент, налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство. Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды пришли к выводу, что в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество" (далее - Соглашение) не определены правила налогообложения доходов от лизинга, в связи с чем к данному виду доходов должна применяться статья 18 "Другие доходы" Соглашения, допускающая взимание налога в государстве - источнике дохода, если это предусмотрено национальным законодательством. Доходы от лизинговых операций прямо упомянуты в подпункте 7 пункта 1 статьи 309 и подпункте 9 пункта 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации, такие доходы являются доходами от пассивных операций и подлежат налогообложению на территории Российской Федерации. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, указала, что по общему правилу прибыль от предпринимательской деятельности облагается в государстве, на территории которого соответствующее предприятие находится и участвует в экономическом обороте (ведет образующую прибыль деятельность непосредственно и (или) через постоянное представительство), за исключением случаев, когда специальными положениями международного договора установлены иные правила налогообложения для определенных категорий доходов, из которых образуется прибыль. В последнем случае специальные правила имеют приоритет над общим. Из этого же исходит законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, дифференцируя правила определения налоговой базы, применяемые в отношении деятельности иностранных организаций, в зависимости от того, ведется ли деятельность иностранной организации в Российской Федерации через постоянное представительство, а также от характера доходов - получены ли они от реализации товаров (работ, услуг), либо относятся к категории дивидендов, процентов по долговым обязательствам и иных аналогичных доходов (пункты 2 и 3 статьи 247, статья 307, пункты 1 и 2 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации). В ситуации, когда предоставление имущества в международный выкупной лизинг не связано с деятельностью постоянного представительства иностранного лизингодателя в Российской Федерации (постоянное представительство отсутствует), допустимость налогообложения вознаграждения лизингодателя в Российской Федерации как государстве - источнике дохода зависит от того, могут ли спорные выплаты быть отнесены к одной из категорий дохода, указанных в специальных положениях международного договора и правил налогообложения, предусмотренных этими положениями. Учитывая, что суды не дали оценки условиям спорных договорных отношений и возможности отнесения вознаграждения лизингодателя, уплачиваемого в составе лизинговых платежей, к одному из видов доходов, о которых отдельно говориться в других статьях Соглашения, следующих после статьи 7, дело направлено на новое рассмотрение. При этом судебная коллегия отметила, что суды в частности, не высказали позицию по вопросу о допустимости налогообложения спорной части лизинговых платежей, образующей доход лизингодателя от предоставления финансирования применительно к правилам, установленным в пунктах 2 и 4 статьи 10 Соглашения для доходов от долговых требований, что предполагает применение ставки налога не более 10 процентов. Данные выводы содержатся в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2020 N 302-ЭС20-7898 по делу N А33-5439/2019 (ООО "Койлтюбинг-Сервис" против Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска)».

Таким образом, вопрос о квалификации доходов от оказания лизинговых услуг в целях применения Соглашения является неоднозначным. Российскими фискальными органами высказывается позиция, что в случае получения имущества в лизинг у лизингодателя – резидента РБ, следует применять положения статьи 18 Соглашения.

На основании статьи 18 Соглашения виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся Государстве, о которых не говорится в предыдущих статьях настоящего Соглашения, могут облагаться налогом в этом Государстве.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что в случае возникновения дохода от источника в РБ, такой доход может облагаться на территории РБ.

В нашем распоряжении отсутствует информация о том, каким образом фискальные органы Белоруссии трактуют положения Соглашения. В том случае если, по их мнению, при выплате лизингополучателем – резидентом РБ дохода в адрес российского лизингодателя следует применять положения статьи 18 Соглашения, то из лизинговых платежей может быть удержан лизингополучателем налог с дохода для его уплаты на территории РБ.

В этом случае, по нашему мнению, российская организация будет вправе зачесть налог, удержанный на территории РБ, в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в силу следующего.

Статьей 20 Соглашения установлено, что, если лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве (РФ) получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве (РБ), которые в соответствии с положениями настоящего Соглашения могут облагаться налогом в другом Государстве (РБ), сумма налога на этот доход или имущество, подлежащая уплате в этом другом Государстве (РБ), может быть вычтена из суммы налога, взимаемого с такого лица в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве (РФ). Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.

Согласно пункту 3 статьи 311 НК РФ суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, за исключением налога, уплаченного с доходов, не учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 251 НК РФ, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ.

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента.

Подтверждение, указанное в настоящем пункте, действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налогоплательщику.

Таким образом, в случае если лизингополучателем из состава лизинговых платежей будет удержан налог, подлежащий уплате на территории РБ, российская организация – лизингодатель будет вправе зачесть такой налог в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в размере, не превышающем размер налога, подлежащего уплате на территории РФ, при наличии документов, подтверждающих уплату налога на территории РБ.