О применении требований Закона о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими посредническую деятельность в сфере торговли недвижимостью

Применимы ли к Компании требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

Компания осуществляет деятельность по оказанию услуг юридическим лицам, которая выражается в привлечении клиентов для продажи недвижимого имущества заказчика, и получает за это вознаграждение.

Кроме того, продает собственное недвижимое имущество, покупатели – юридические и физические лица.

Ответ

Деятельность Компании подпадает под определение посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, следовательно, Компания относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Следовательно, Компания является объектом регулирования законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обязана соблюдать требования Закона № 115-ФЗ.

Обоснование:

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иных юридических лиц, иностранных юридических лиц, участников платформы цифрового рубля, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения, связанные с установлением бенефициарных владельцев и раскрытием информации о них.

Статьей 5 Закона № 115-ФЗ установлено, что в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в частности, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В пункте 4 Информационного письма Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г. № 62 «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» приведены следующие разъяснения:

«Индивидуальный предприниматель (основной код ОКВЭД 68.31) состоит на учете в Росфинмониторинге, но фактически не оказывает посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. Как выйти из-под "субъектности" Федерального закона N 115-ФЗ? Что включает в себя понятие "посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью"? Можно ли считать проведение проверки объекта недвижимости и присутствие при заключении сделки с недвижимостью посреднической услугой?

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, определен пунктом 2 Положения о постановке на учет в Росфинмониторинге, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58.

В частности, индивидуальные предприниматели, имеющие в ЕГРИП запись о соответствующем коде ОКВЭД и осуществляющие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.

В случае, если индивидуальный предприниматель прекращает осуществлять посредническую деятельность при купле-продаже недвижимого имущества, ему следует исключить соответствующий код ОКВЭД группы 68.31 из ЕГРИП и представить в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Порядок представления заявления о снятии с учета в Росфинмониторинге изложен в Административном регламенте, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33.

Обращаем внимание, что индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, самостоятельно оценивает свою принадлежность к риелторской деятельности, исходя из требований законодательства, характера и условий заключаемых договоров, и несет ответственность в случае несоблюдения требований Федерального закона N 115-ФЗ.

По нашему мнению, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества - это оказываемые клиентам услуги по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организация продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц, а также другая деятельность, связанная с оказанием содействия в купле-продаже недвижимого имущества.

С учетом указанной в ответе на вопрос 2 информации в части отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ, проведение индивидуальным предпринимателем проверки объекта недвижимости и присутствие при заключении такой сделки, по нашему мнению, относится к посредническим услугам при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Следовательно, оказание такого рода услуг является основанием для соблюдения индивидуальным предпринимателем требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности, необходимо проводить идентификацию своих клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) с учетом просмотренных/скаченных Перечней, не реже одного раза в три месяца проводить проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечней и представлять сведения о таких проверках в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ), выявлять сомнительные операции (сделки) и информировать о них Росфинмониторинг (код 6001).

В этой связи не усматривается оснований для снятия индивидуального предпринимателя с учета в Росфинмониторинге».

В рассматриваемом случае Компания осуществляет деятельность по оказанию услуг юридическим лицам, которая выражается в привлечении клиентов для продажи недвижимого имущества заказчика, и получает за это вознаграждение.

По нашему мнению, данная деятельность подпадает под определение посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, следовательно, Компания относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Таким образом, по нашему мнению, Компания является объектом регулирования законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обязана соблюдать требования Закона № 115-ФЗ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 2 февраля 2026 года