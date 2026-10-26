О признании расходов, связанных с вывозом ТКО

Организация заключает договор с региональным оператором (поставщиком услуг), имеющим лицензию, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на вывоз ТКО. По данному договору Поставщик услуг предлагает пакет документов, состоящий из:

- Договора

- Счета на оплату

- УПД (совмещающий акт оказанных услуг и счет-фактуру)

Иные документы, включая транспортные накладные (ТН), товарно-транспортные накладные (ТТН) или акты приема-передачи отходов, поставщик предоставлять отказывается, ссылаясь на специфику услуг по обращению с ТКО и стандартный документооборот.

1. Достаточно ли нам наличия договора, счета и УПД для признания расходов на вывоз ТКО экономически обоснованными и документально подтвержденными в соответствии со ст. 252 НК РФ?

2. Обязано ли наше предприятие для подтверждения данных расходов иметь в наличии транспортные накладные (или иные товаросопроводительные документы), учитывая, что мы не выступаем заказчиками транспортной перевозки товара, а приобретаем комплексную услугу по обращению с отходами, включая перевозку отходов на утилизацию? Должна ли возникать ЭТрН либо какие-то прочие электронные перевозочные документы? В договоре написано, что для выполнения услуги Исполнитель может привлекать третьих лиц для перевозки.

Ответ:

Поскольку заключение Организацией договора на оказание услуг по обращению к ТКО является требованием действующего законодательства, по нашему мнению, в отношении расходов соблюдаются условия об экономической обоснованности и направленности на получение дохода.

Также соблюдаются требования для вычета НДС со стоимости данных услуг: имеется в наличии счет-фактура (УПД со статусом «1»); услуги будут приняты к учету; услуги приобретены в рамках основной деятельности Организации, которая облагается НДС.

В отношении документального подтверждения необходимо учитывать, что нормы НК РФ не устанавливают конкретного перечня документов, которым должны подтверждаться расходы на оказание услуг по обращению с ТКО.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации, с учетом положений договора, документами, подтверждающими факт оказания услуг, будут являться:

- документы по движению отходов, предусмотренные действующим законодательством (в том числе паспорт отходов);

- договор с региональным оператором;

- копии документов, подтверждающих статус регионального оператора (копии лицензии, копия протокола о присвоении статуса регионального оператора и т.п.);

- счет на оплату услуг;

- УПД со статусом «1»;

- заявки (в случае, если будет происходить изменение объемов ТКО).

При наличии у Организации указанных документов возникновение каких-либо рисков по налогу на прибыль и НДС, по нашему мнению, маловероятно.

Кроме того, дополнительными документами, подтверждающими факт оказания услуг (реальность сделки) могут быть:

- данные фото и/или видео фиксаций факта прибытия транспорта регионального оператора на охраняемый склад;

- данные фото и/или видео фиксации факта освобождения контейнера для сбора ТКО;

- данные пропускной системы при въезде/выезде со склада (например, записи в журналах охраны, заявки на пропуска и т.п.).

Несмотря на то, что в договоре отдельно поименована транспортировка ТКО, данный договор не относится к договорам перевозки и составление транспортной накладной в данном случае не требуется.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ[1] собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

При этом в силу пункта 1 статьи 1 Закона № 89-ФЗ:

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, эпидемиологически безопасные медицинские отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 89-ФЗ индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пункту 3 стати 14 Закона № 89-ФЗ на основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.

Приказом Минприроды от 15.05.2026 № 286 утвержден Порядок учета в области обращения с отходами производства и потребления (далее – Порядок № 286), которым, в частности, предусмотрены особенности составления документов по отходам (с момента их образования до передачи региональному оператору), а также оформления паспортов.

Таким образом в случае, если в процессе деятельности Организации возникают твердые коммунальные отходы у нее возникает обязанность:

- составлять документы по образовавшимся отходам, предусмотренные действующим законодательством в области обращения с отходами, в том числе паспорта отходов (по отходам I – IV класса опасности);

- заключить договор на оказание услуг по обращению с данными ТКО с региональным оператором.

В рассматриваемой ситуации Организацией во исполнение требований действующего законодательства заключен соответствующий договор на оказание услуг по обращению с ТКО.

В договоре зафиксирован определенный ежемесячный объем ТКО, в отношении которых будет оказываться услуга. Факт оказания услуг в соответствии с условиями договора подтверждается оформлением УПД со статусом «1».

В случае, если объем ТКО будет изменен, то дополнительно предполагается оформление соответствующей заявки со стороны Организации и подписание дополнительного соглашения к договору.

Расходы на оказание услуг по обращению с ТКО могут быть учтены для целей налогообложения прибыли на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

При этом для целей налогообложения прибыли все расходы, должны соответствовать критериям, предусмотренным статьей 252 НК РФ, то есть должны быть:

- обоснованными. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме;

- документально подтвержденными. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ;

- расходы произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги) приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ).

В рассматриваемой ситуации, поскольку заключение Организацией договора на оказание услуг по обращению к ТКО является требованием действующего законодательства, по нашему мнению, соблюдаются условия об экономической обоснованности и направленности на получение дохода.

Также соблюдаются требования для вычета НДС со стоимости услуг: имеется в наличии счет-фактура (УПД со статусом «1»); услуги будут приняты к учету; услуги приобретены в рамках основной деятельности Организации, которая облагается НДС.

В отношении документального подтверждения отметим следующее.

Нормы НК РФ не устанавливают конкретного перечня документов, которым должны подтверждаться расходы на оказание услуг по обращению с ТКО.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации с учетом положений договора документами, подтверждающими факт оказания услуг, будут являться:

- документы по движению отходов, предусмотренные действующим законодательством (в том числе паспорт отходов);

- договор с региональным оператором;

- копии документов, подтверждающих статус регионального оператора (копии лицензии, копия протокола о присвоении статуса регионального оператора и т.п.);

- счет на оплату услуг;

- УПД со статусом «1»;

- заявки (в случае, если будет происходить изменение объемов ТКО).

При наличии у Организации указанных документов возникновение каких-либо рисков по налогу на прибыль и НДС, по нашему мнению, маловероятно.

Кроме того, дополнительными документами, подтверждающими факт оказания услуг (реальность сделки) могут быть:

- данные фото и/или видео фиксаций факта прибытия транспорта регионального оператора на охраняемый склад;

- данные фото и/или видео фиксации факта освобождения контейнера для сбора ТКО;

- данные пропускной системы при въезде/выезде со склада (например, записи в журналах охраны, заявки на пропуска и т.п.).

В отношении транспортной накладной отметим следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (пункт 1 статьи 785 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Устава автомобильного транспорта (в редакции Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ с учетом изменений, которые вступили в силу с 01.09.2026) заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем. Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

Таким образом, по договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и передать груз уполномоченному лицу – грузополучателю. Заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной. С 1 сентября 2026 года заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной в электронной форме. При этом Минтранс РФ может определить случаи, когда транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

В рассматриваемой ситуации Организация заключила с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО, т.е. комплексный договор, в рамках которого в том числе осуществляется перемещение ТКО для их дальнейшей утилизации.

Организация не определяет конечного получателя ТКО (грузополучателя). Куда именно (конкретный адрес) будут вывезены ТКО, где ТКО будут размещены, где и когда уничтожены - определяет Региональный оператор.

Таким образом несмотря на то, что в договоре отдельно поименована транспортировка ТКО, данный договор не относится к договорам перевозки и составление транспортной накладной в данном случае не требуется.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 18 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»