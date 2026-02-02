Как изменится работа с ЕНС в 2026 году: что важно знать бизнесу

Запрет на переводы без налоговой цели
Теперь нельзя перечислять деньги на ЕНС другого лица, если у него нет налоговой задолженности — ни на момент перевода, ни в ближайшее время.
Если попытаться сделать такой платёж, деньги автоматически вернутся отправителю.
Фактически закрывается возможность «прокрутки» средств через чужой ЕНС без реальных налоговых обязательств.
Перед отправкой теперь важно убедиться, что у получателя действительно есть долг перед бюджетом.
Деньги после зачёта вернуть не получится
Одно из самых чувствительных изменений — правила возврата средств после взаимозачёта.
Если вы перечислили деньги через зачет на ЕНС другого лица, и после операции у него осталось положительное сальдо, эти средства:
не возвращаются отправителю
не могут быть переведены себе на счет
остаются «замороженными» на счёте получателя.
Они будут использованы только для будущих налогов.
Это касается именно средств, полученных через зачет.
Для зачёта потребуется усиленная электронная подпись
С 2026 года любое заявление на зачет в пользу третьего лица должно быть подписано УКЭП.
Требование действует:
при подаче через ТКС,
через личный кабинет ФНС,
независимо от суммы.
Подать заявление «упрощённо», без квалифицированной подписи, больше нельзя.
Это увеличивает контроль за такими операциями и снижает риск фиктивных переводов.
Появится частичный зачет
Раньше, если на ЕНС не хватало средств, заявление просто отклоняли. Теперь действует другое правило.
Налоговая будет зачитывать сумму в пределах фактического остатка.
Это работает в двух случаях:
1. Недостаточно денег на счёте
Например, на ЕНС — 40 000 ₽, а в заявлении на зачет — 70 000 ₽.
Будет зачтено только 40 000 ₽.
2. Сумма больше долга получателя
Если долг получателя — 60 000 ₽, а в заявлении на зачет 100 000 ₽, то:
в счёт долга пойдёт 60 000 ₽,
оставшиеся 40 000 ₽ «зависнут» на его ЕНС без возврата.
Поэтому расчёт суммы теперь критически важен.
Зачем всё это вводят
Основная цель изменений — борьба со схемами:
вывода денег через ЕНС,
обход расчетных счетов с блокировками.
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2026 года. До этого времени действуют прежние правила.
Подписывайтесь на мой Telegram-канал
Там я регулярно разбираю налоговые изменения, делюсь практическими инструментами для работы с финансами и публикую видео-инструкции по заполнению деклараций и документов для налоговой.
Только то, что реально помогает предпринимателям при работе с налоговой.
Подписаться: https://t.me/nastiafinbuh
Начать дискуссию