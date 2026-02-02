Как изменится работа с ЕНС в 2026 году: что важно знать бизнесу

Запрет на переводы без налоговой цели

Теперь нельзя перечислять деньги на ЕНС другого лица, если у него нет налоговой задолженности — ни на момент перевода, ни в ближайшее время.

Если попытаться сделать такой платёж, деньги автоматически вернутся отправителю.

Фактически закрывается возможность «прокрутки» средств через чужой ЕНС без реальных налоговых обязательств.

Перед отправкой теперь важно убедиться, что у получателя действительно есть долг перед бюджетом.