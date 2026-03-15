Стать лучшей версией себя и переписать долг 16,6 млн на новую компанию (реальный налоговый кейс)

Многие предприниматели до сих пор верят в сказку: «Если налоговая доначислит слишком много, мы просто обанкротим старое ООО, переведем людей и контракты на новое, и будем спокойно работать дальше». Спойлер: налоговики давно научились взыскивать долги со «сменщиков вывески».

И свежее Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2025 по делу № А40-42742/25 - шикарная тому иллюстрация.

Суть дела:

У компании «Холодильные системы» прошла выездная налоговая проверка. Итог - долг более 16,6 млн рублей (налоги, пени, штрафы). Платить бизнесу было нечем. Попытались уйти в банкротство - суд прекратил дело из-за отсутствия денег даже на саму процедуру.

А дальше бизнес просто попытался "переехать" на новое юрлицо - ООО «Спецмонтаж». Инспекция это увидела и пошла в суд по ст. 45 НК РФ (взыскание налогов с зависимого лица).

Суд полностью поддержал ФНС:



"ООО «Холодильные системы» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на другое юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж»"

Как именно ФНС доказала перевод бизнеса?

Налоговики собрали пазл, который суд с удовольствием принял:

- Единый адрес. Обе компании сидели по одному адресу в Волгограде, а само помещение находилось в безвозмездном пользовании у родственницы бенефициара.

- Семейный подряд. Суд вскрыл всю цепочку: бенефициар один, а в номинальных учредителях и директорах числились мамы, папы, отчимы и сыновья.

- Передача активов за копейки. Налоговая нашла перерегистрацию машин.

Как отмечает суд: «отчуждение транспортных средств произведено по существенно заниженной стоимости (стоимость транспортных средств составила 1000 руб.)»

- Перехват клиентов. Как только у старой компании начались проверки, ее главный заказчик чудесным образом перешел к новой фирме. Более того, они прямо оформили договор уступки прав требования гарантийных удержаний.

- Финансовые качели. Суд проанализировал счета в одних и тех же банках: выручка старой компании упала со 128 млн до нуля, а у новой компании-клона - синхронно взлетела до 906 млн рублей.

Итог: Апелляция оставила решение в силе. Взыскать 16,6 млн рублей с новой компании.

Что нужно понять:

Бросать компанию с долгами и переводить контракты на свежую ООО - это больше не план спасения. Это прямая дорога к потере нового бизнеса и рискам уголовки для бенефициаров. ФНС видит все: от общих IP-адресов до родственных связей через ЗАГС.

Если у вас идет проверка, не пытайтесь играть с государством в прятки. Грамотно выстраивайте защиту, собирайте доказательную базу и отбивайте доначисления еще на этапе акта.