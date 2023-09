Доллар не растёт, бюджетное правило 2024, новые облигации, дивидендные акции, квалификация. Воскресный инвестдайджест

Рубль

Рубль за неделю укрепился с 96,81 до 96,25 рублей за доллар. В 2024 году будет расчёту параметров бюджетного правила, исходя из базовой цены на нефть — 60 USD. Также с 1 октября у нас будут новые экспортные пошлины с привязкой к курсу. Возможно, это поможет стабилизировать, а то и укрепить рубль. Эксперты называют от 90 до 94 рублей за доллар к концу года.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

100 000

Пополнил портфель в сентябре на 100 000 рублей, 95% на основной БС, а 5к на китайский. План на месяц выполнен. Общая сумма около 2,6 млн. Уже грузовик денег инвестировал в этом году. Ну такой, игрушечный, конечно.

Хотя по ИИ доходность просела до 12%. Индекс Мосбиржи подупал на 3,28% до 3049,07 пунктов. Ничего страшного. Также просадка связана с облигациями, это вообще даже хорошо, новые можно брать выгоднее, а старые отрастут. Также вывел за неделю с Джета, который я закрываю, 1 000 рублей, перекинул на БС.

Квалифицируюсь

Решил получить статус квалифицированного инвестора у своего основного брокера, где у меня выполнены условия по сделкам за 4 квартала, докрутил недостающие обороты. Процесс показал, что нужно 4 закрытых квартала показать, так что жду начала октября, когда закроется текущий квартал.

Что планирую со статусом квала: во-первых, добавить фонды Паруса в недвижимую часть портфеля к РД и АБ7. Во-вторых, выпуски ВДО, которые только для квалов. В-третьих, посмотреть, какие ещё есть возможности. Поскольку статус квала у меня будет на подсанкционном брокере, зарубежные акции недоступны будут, так что нужно попробовать перенести статус к другому брокеру. Но сначала — получить его.

Китайский сценарий

Одним из плюсов наличия статуса квала является возможность покупки зарубежных акций. По китайским-то, кстати, уже вернули возможность покупки и неквалам, так что я уже приступил к реализации плана по формированию китайской части портфеля из дивидендных акций. Пока что начал с финансового сектора. Уже купил акции Agricultural Bank of China. На очереди Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China, потом нефтяники, не пропустите пост про них. Если уж и реализовывать китайский сценарий, то где, если не в китайских акциях;)

Новые облигации

Разместились АПРИ, Автодор, Селлер, Бизнес Альянс (я писал, почему не буду участвовать — потому что это плевок в душу инвесторов). АПРИ и Селлер с хорошими купонами, но там стоит помнить про повышенные риски. Тоже пропустил, ну и Автодор аналогично мимо.

Джи-Групп сдвинул размещение, будет на следующей неделе. Вот в нём я участвую, а в Магадане (про него мой бро Артём писал, подписывайтесь на его канал, кстати, кто-то спрашивал про выбор брокеров, у него как раз вышел свежий пост про них) не поучаствовал, так как выставил лимитку на 15%, а купон поставили 14,22% — не гуд.

Ожидаем размещения Роделена (15,75%, выпуск мне интересен). Ещё золотых бондов Селигдара (5,5%), Системы (14,69%), ЯТЭК — тут скорее нет, чем да. В целом, маловато интересного, но времени впереди много, ставка ЦБ 13% с нами надолго. По текущей ставке неплохой практикой будет добавить в портфель флоатеры, выбрать там есть из чего.

Святой рандом сентября

Рандом сделал свой выбор на коррекции рынка. На этот раз ММК — абсолютно новая компания в моём портфеле.

Дивиденды

Кроме того, что Белуга теперь называется Novabev, изменений нет. Из ожидаемых (в моём портфеле): Алроса, Татнефть, Черкизово, Новатэк и ФосАгро, отсечки по ним в октябре.

Недвижимость

Недвижка живёт какой-то своей жизнью. Пока все рапортуют о том, что будет падение рынка, что ипотека снизится на 30%, значения MREDC (277к рублей за метр) штурмуют новые максимумы. До июньских пиков (288к) не дошли, но осталось недолго. Какая вообще логика в ценах на недвижимость?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.