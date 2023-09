Рубль снова падает, отличные новости для инвесторов, недвижку ждёт обвал, дивиденды, новые облигации. Субботний инвестдайджест

Поскольку завтра 1 октября и в плане ежемесячный отчёт, то дайджест превратился на время из воскресного в субботний.

Рубль и доллар, инфляция, нефть и индекс

Рубль за неделю отрицательно укрепился с 96,25 до 97,96 руб. за доллар. Если учесть, что одновременно дорожает нефть (скоро сотка), то нефтяные сверхдоходы постепенно превращаются в сверх-сверхдоходы. Хотя задача по удержанию курса на уровне около 95 рублей за доллар исправно выполняется — на 60 курс не возвращается же.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

Инфляция разгоняется. К нашей инфляции традиционно добавляется и европейско-американская, и там она тоже высокая. Ставка ЕЦБ 4,5%, ставка ФРС 5,25–5,5%. Но у нас выше — 13%. Инфляция даже по Росстату 5,8% с начала года, что уж говорить о настоящей инфляции.

У индекса Мосбиржи встатие или коррекция коррекции. Но безумного роста больше нет. Это логично, даже в ОФЗ можно получить высокую доходность, не говоря уже про ВДО. Посмотрим, смогут ли дивидендные истории поддержать рынок. До конца года их мало.

Китайский сценарий

Реализовал сентябрьский план по покупкам китайских акций. Сентябрь и октябрь — финсектор Китая. На этой неделе портфель пополнился акциями Bank of China, уже были акции Agricultural Bank of China. Остаются ещё 2 банка: China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China, потом по плану нефтяники, не пропустите.

Планы после получения статуса квалифицированного инвестора

Надеюсь, что получу уже в первых числах октября статус квала. Все условия по четырём кварталам выполнены, так что, как уже писал, нужно дождаться закрытия 3К2023.

Исходя из этого, выделил для себя активы, которые интересны: ЗПИФы Паруса на недвижку, фонд замещающих облигаций от Тинькофф и ВДО из микрофинансов.

Позитивные новости

Уже писал подробно, но такие приятности не грех повторить:

Налоги с дивидендов по иностранным бумагам будут списываться брокером при выплатах, брокер будет налоговым агентом с 1 января 2024.

Налог с купонов облигаций на БС будет удерживаться в конце года.

В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода бумаг между брокерами, будет что-то типа аналога СБП, но только для бумаг с НРД.

Новые облигации

Вышли ВДО (в скобках купон): Вэббанкир (лесенка с 20% к 15%), АйДи Коллект (16,5%), Нафтатранс (19%), Плаза-Телеком (17,15%), ГрупПро (16%), Агротек (16,5%), Альфа Дон Транс (18%). Также разместились Альфа-Банк, ВЭБ, Сбер, ВТБ — ну это уже не ВДО, само собой. Я в этих всех размещениях не участвовал, но думаю, что пополню портфель отъявленных злодейских ВДО чем-то из них понемногу. Например, Плаза, Нафта и Дон (простите). Думаю, что у них такая фантастическая отчётность, что лучше её не открывать.

Я принял решение участвовать в размещениях АФК Системы, Джи-Групп и Роделен. Также на очереди: Охта Групп (17%) и РусГидро (14,3%) — вполне интересные выпуски будут, напишу про них, думаю, следите за постами.

Дивиденды

Novabev и Черкизово отсеклись, остальные остаются без изменений. Ну, Татнефть утвердила дивиденды, что было ожидаемо.

Недвижимость

Подробно о том, что происходит с недвижимостью, я писал в отдельном ежемесячном обзоре недвижимости. Стоит сказать о том, что с 1 октября в силу вступают запретительные надбавки Центробанка к коэффициентам риска по ипотеке — в сентябре люди побежали брать, пока дают, создав видимость спроса.

В октябре должно всё упасть (хех, ну посмотрим). Ну это эксперты говорят, что в октябре будет сильный обвал цен, я тут не при чём. Объёмы ипотек упадут на треть, спрос будет ниже.

Кэшбэк и премиум

Подключил премиум к своей карте от Альфы, на октябрь снова крутые категории кэшбэка выпали: супермаркеты, рестораны, АЗС, такси по 7%, книги 50%, все покупки 1%. Супермаркеты уже третий месяц подряд, а это основные траты. Неплохо. Тинёк порадовал тоже, хотя не так приятно, как Альфа. Но одежда и спорттовары — вполне годно.

Премиум 3 месяца бесплатно, потом на счетах должно быть 3 млн, чтобы бесплатность продолжалась. У меня пока чуть меньше, нужно постараться увеличить объёмы счетов. Ну а пока всё, завтра отчёт за сентябрь.