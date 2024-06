400 000 физлиц испытали боль при знакомстве с Мосбиржей, но обвал фондового рынка не оттолкнул от себя инвесторов

Свежая кровь

Депозиты под 18% притягивают деньги намного охотнее, чем дивидендный сезон, который уже в самом разгаре. Тем не менее, суммарный объём вложений частных инвесторов в мае стал максимальным в 2024 году и составил 116,3 млрд рублей.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за май увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,9 млн, ими открыто более 56,8 млн счетов (+0,9 млн). В мае было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в апреле). Приток ослаб, а количество активных инвесторов упало. Впервые за долгое время новички испытали боль, ведь в мае индекс растерял полугодовую доходность, вместе с IMOEX завалился и RGBI.

Я, один из этих 3,8 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в мае составила 76%, в облигациях — 34%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 62%.

Общий объём

Общий объём торгов в мае составил 126,7 трлн рублей (124,4 трлн в апреле). Объём торгов на фондовом рынке в мае составил 4,1 трлн рублей (4,7 трлн рублей в апреле 2024 года) без учёта однодневных облигаций.

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,5 трлн рублей (2,9 трлн рублей в апреле 2024 года). В мае рынок грохнулся, и многие инвесторы решили подождать конца обвала, чтобы закупиться дешевле. Мосбиржа, пощади рабов твоих, пусть всё растёт.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 32% и ап 8%), Лукойла (14%), Газпрома (11%), Яндекса (9%), Сургутнефтегаза-п (7%), Роснефти (6%), Норникеля (5%), Северстали (4%) и Магнита (4%). Десятка без изменений, доля Газпрома продолжает падать.

Самые популярные бумаги из Индекса IPO: акции ЕвроТранса, ЮГК, Софтлайна, Совкомбанка, Группы Астра, ВУШ, Европлана, Делимобиля, Хэндерсона и Диасофта. Евротранс на хайпе, при этом продолжает падать.

Самые популярные фонды: LQDT (42%), SBMM (16%), AKMM (14%), TRUR (5%), AKME (3%), SBMX (2%), TMOS (2%), EQMX (2%), GOLD (2%) и AMNR (2%). Ничего необычного, все сидят в фондах денежного рынка — 74% объёма торгов всех фондов.

Облигации

Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,6 трлн рублей (1,8 трлн рублей в апреле 2024 года).

В мае размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 1,3 трлн рублей. В апреле было активнее: 75 займов на 3,2 трлн, включая 2,3 трлн однодневных.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: АФК Система 1Р30, Урожай, ТАЛК, Новатэк 1Р2 USD, Акрон 1Р4 CNY, Гарант-Инвест 2Р9, А101 1Р1, Быстроденьги 2Р6, а также покупал облигации на вторичке.

А про все свои покупки мая я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 7,2 трлн рублей

Валютный рынок — 26,9 трлн рублей

Денежный рынок — 83,8 трлн рублей

Объём торгов драгоценными металлами составил 60 млрд рублей

Что в итоге?

Высокая ключевая ставка, падение акций и облигаций сместили фокус инвесторов на облигации и money market, но физлицам всё нипочём — они продолжают делать максимальные объёмы в торгах акциями, спасибо плечам.

Всё меньше и меньше инвесторов покупают акции Газпрома, предпочитая более качественные бумаги, тем более, что дивидендный сезон в разгаре. Я, кстати, и сам избавился от Газпрома.

Sell in may and go away сделал своё дело, а значит в июне можно вспомнить, что у инвесторов память короткая, и инвестировать дальше.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он прибавил 10% и на конец мая вернулся к значениям, которые были с ноября по март. IMOEX тоже сник, но показывает +25% за год (рост на курсе доллара до сентября). Если же смотреть последние 9 месяцев, то ситуация околонулевая. Тем не менее, тренд остаётся восходящим, но ужесточение налогов в дополнение к высокой ставке ЦБ тормозят рост.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В мае инвесторы активно покупали дивидендные акции, в ближайшие месяцы ждём много выплат дивидендов, которые частично вернутся в рынок. Очень многое будет зависеть от курса доллара. Ослабление рубля придаст индексу дополнительный импульс, обратное тоже верно.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.