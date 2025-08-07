Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные. В пирамиды не лезу.
А ведь деньги-то люди не только свои относят, но и кредитные, и у друзей-родственников занимают, и их самих затягивают. Только вдумайтесь: ЦБ за полгода выявил 4183 финансовые пирамиды или чего-то похожего на них. Правда в ЦБ отметили, что в то же время в стране более чем в два раза снизилось число чёрных кредиторов. Видимо, белые ставки и так уже чернее некуда.
⚠️ Будьте осторожны! Они работают под видом инвестиционных проектов
Финансовые пирамиды, наследующие схему Сергея Мавроди, продолжают процветать из-за сочетания вечных психологических уязвимостей, экономических условий и эволюции мошеннических тактик. Что в основном?
1. Крипта. «Более 99% действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Многие из них предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы — более 1 000 проектов», — говорит ЦБ.
2. Металлы, сырьё и инновации. Второй тип псевдоинвестиционных пирамид предлагает инвестировать в металлы, сырьё либо инновационные бизнесы. Не акции МММ, но смысл тот же. Там пусто.
3. Инфоцыгане и псевдоброкеры. Актуальными остаются схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, по завершении которых клиентам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Кроме того, выросло число проектов, предлагавших возможность торговать на криптовалютных биржах.
Заносишь деньги через USDT, например, и прощаешься с ними навсегда. Изи катка.
По сути, неважно, что там предлагают. Если они знают, как заработать 100500% доходности за секунду, зачем им кого-то привлекать? У них и так денег должно быть полно.
⁉️ Почему люди ведутся?
Психология + низкая финансовая грамотность + уверенность, что можно успеть выскочить.
1. Желание заработать быстро и много. Мошенники используют соблазн мгновенного успеха, предлагая высокие и лёгкие доходы в короткие сроки.
2. Недостаточная финансовая грамотность. Жертвы часто не имеют образования и трудятся на низкооплачиваемой работе. Возможность заработать, сделав небольшое вложение, не вызывает подозрений. 74% россиян не понимают базовых экономических понятий (данные ЦБ).
3. Психологическая обработка. Обработчики умеют внедриться в доверие к человеку, используя различные манипуляции или социальную инженерию.
4. Иллюзия контроля. Некоторые люди считают, что могут контролировать своё участие в пирамиде и при первой возможности снимут вложенные деньги. Зачастую пирамиды выплачивают доходы, чтобы клиенты приводили друзей и несли больше денег.
5. Адаптивность мошенников. Пирамиды уходят в телеграм или даркнет. Используются новые схемы, социальная инженерия.
⛔️ Как не вляпаться?
Кроме использования здравого смысла, можно распознать пирамиду легко и просто.
1. Отсутствие лицензии на финансовую деятельность и записи в реестре Банка России. Компания может маскироваться под различные фонды, паи, кооперативы, брать взносы под предлогом займа.
2. Фантастические источники прибыли. Если вам пытаются впарить умными словами то, чего не может быть, либо вообще не могут объяснить, откуда будет прибыль, ну точно развод.
3. Чрезмерно высокие доходы. Мошенники обещают нереалистичные размеры доходов, которые в несколько раз превышают среднерыночные ставки по вкладам. Зачем им тогда ваши деньги? За пару лет станут миллиардерами. В МММ обещали 9000%, что физически невозможно без схемы Понци.
4. Обработчики пытаются втереться в доверие, показывают, как сами заработали, говорят, что и сами раньше не верили, но всё это оказалось правдой. Фразы «Успеешь — разбогатеешь!», «Только для избранных» или истории «бывших скептиков» — элементы НЛП.
Короче говоря, если обещают халяву, значит будет кидок.
👻 Вывод
Дело Мавроди живо, потому что пирамиды — не просто мошенничество, а симптом системных проблем: неравенства, недоверия к институтам и вечной человеческой жажды чуда. Как сказал основатель МММ: «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки!» Главная защита — критическое мышление и принцип: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть.
