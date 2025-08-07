⚠️ Будьте осторожны! Они работают под видом инвестиционных проектов

Финансовые пирамиды, наследующие схему Сергея Мавроди, продолжают процветать из-за сочетания вечных психологических уязвимостей, экономических условий и эволюции мошеннических тактик. Что в основном?

1. Крипта. «Более 99% действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Многие из них предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы — более 1 000 проектов», — говорит ЦБ.

2. Металлы, сырьё и инновации. Второй тип псевдоинвестиционных пирамид предлагает инвестировать в металлы, сырьё либо инновационные бизнесы. Не акции МММ, но смысл тот же. Там пусто.

3. Инфоцыгане и псевдоброкеры. Актуальными остаются схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, по завершении которых клиентам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Кроме того, выросло число проектов, предлагавших возможность торговать на криптовалютных биржах.

Заносишь деньги через USDT, например, и прощаешься с ними навсегда. Изи катка.

По сути, неважно, что там предлагают. Если они знают, как заработать 100500% доходности за секунду, зачем им кого-то привлекать? У них и так денег должно быть полно.