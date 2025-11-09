🚀 Что будет с рублем? Обвал рынка на паузе. Много новых дивидендов, облигации, замедление инфляции. Воскресный инвестдайджест
🏆 Рубль не укрепился
И даже немного ослабел! Изменение за неделю: 80,80 → 80,95 ₽ за доллар (курс ЦБ 80,88 → 81,22). Юань 11,29 → 11,31 (ЦБ 11,24 → 11,35). Про падение говорить нельзя, продолжает быть наикрепчайшим.
Минфин РФ объявил, что с 10 ноября по 4 декабря уменьшит продажу валюты и золота до 0,1 млрд рублей в день.
Что говорят эксперты?
В Альфа-Форексе ждут ₽78–85 за бакс в ноябре
В ВИМ видят ₽80–82 за доллар до конца года
В ПСБ ждут юань по ₽11,5–12
🎢 Акции остаются на дне
Немного, конечно, выросли, обвал пока на паузе, но всё равно индекс внизу. Итоговое изменение IMOEX с 2 530 до 2 566. Про Томагавки Трамп сказал, что их не будет, но сделка с продажей зарубежных активов Лукойла компании Gunvor может не состояться. Лукойл упал и тормознул индекс.
РТС: 985→ 995. Продолжаем оставаться ниже 1 000!
Зато власти решили смягчить условия по НДС для МСБ. Но по геополитическим нюансам позитива нет. Трампу сейчас больше нравится чилить на дне с Губкой Бобом и играть в геополитические игры, а не летать в космосе на ракете.
🫰 Новые дивиденды
Объявились: Европлан (10%), Акрон (1%), Полюс (1,7%), Озон (3,5%), Авангард (2,3%), Диасофт (1%). Европлан хорош, а все остальные могли бы и побольше.
Ozon заплатит впервые. Ну и от Лукойла пока тишина, и сделка сорвалась. ЭЛ5 Энерго сказал, что продолжит выплачивать дивиденды, есть потенциал для этого.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Разместились/собрали заявки: Росинтер — не участвовал.
На очереди: СтройДорСервис, СФО ТБ-5, Томская обл., МТС, Динтег, Полипласт USD, Новосибирская обл., Яндекс, Инарктика, ДельтаЛизинг, Автобан-Финанс, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг. Областные и Инарктика вроде бы норм, наверно поучаствую.
RGBI опять вверх: 115,61 → 116,16. Потихоньку доходности падают.
🏙 Коррекция в недвижке
Коррекция от максимума продолжается. Индекс MREDC 322,0к → 321,8к за м². Будет дальше снижаться? Возможно, нужно дождаться ужесточения льгот.
🎠 Новости-айпиовости
В Дом РФ не исключили возможность переноса IPO в связи с геополитикой. Ну и правильно, хватит разорять инвесторов. Никакого win-win для банка и желающих поучаствовать в IPO не светит.
ЦБ планирует сделать так, чтобы инвестор смог подать в суд, если будет введён в заблуждение при IPO. Предполагается, что эмитент должен представить два обзора от аналитиков, и если в них будут содержаться завышенные прогнозы, инвестор сможет обратиться в суд. Суды встанут от количества обращений.
📈 Инфляция замедляется
Рост цен за неделю составил 0,11% после 0,16% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,23%. Годовая инфляция снизилась с 8,1% до 7,9% — ну и славно.
Почти перестал дорожать бензин, а вот овощи и яйца продолжают дорожать. Зато водка подешевела на 0,1%!
🗞 Что ещё?
Акции IT-компаний выросли на новостях о сохранении льготы по НДС
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,37%
SFI отлично отчитался
GTA VI через год
Вы красавчики
