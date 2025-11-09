🚀 Что будет с рублем? Обвал рынка на паузе. Много новых дивидендов, облигации, замедление инфляции. Воскресный инвестдайджест

Очередная неделя позади, которая принесла замедление инфляции, рост облигаций и много новых дивидендов на радость всем фанатам пассивного дохода. Пока акции плотно обосновались на дне в ожидании новых драйверов падения (а может быть и роста), рубль выглядит красавчиком. Вы тоже красавчики! Ловите свежий дайджест.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.

🏆 Рубль не укрепился

И даже немного ослабел! Изменение за неделю: 80,80 → 80,95 ₽ за доллар (курс ЦБ 80,88 → 81,22). Юань 11,29 → 11,31 (ЦБ 11,24 → 11,35). Про падение говорить нельзя, продолжает быть наикрепчайшим.

Минфин РФ объявил, что с 10 ноября по 4 декабря уменьшит продажу валюты и золота до 0,1 млрд рублей в день.

Что говорят эксперты?

В Альфа-Форексе ждут ₽78–85 за бакс в ноябре

В ВИМ видят ₽80–82 за доллар до конца года

В ПСБ ждут юань по ₽11,5–12

🎢 Акции остаются на дне

Немного, конечно, выросли, обвал пока на паузе, но всё равно индекс внизу. Итоговое изменение IMOEX с 2 530 до 2 566. Про Томагавки Трамп сказал, что их не будет, но сделка с продажей зарубежных активов Лукойла компании Gunvor может не состояться. Лукойл упал и тормознул индекс.

РТС: 985→ 995. Продолжаем оставаться ниже 1 000!

Зато власти решили смягчить условия по НДС для МСБ. Но по геополитическим нюансам позитива нет. Трампу сейчас больше нравится чилить на дне с Губкой Бобом и играть в геополитические игры, а не летать в космосе на ракете.

🫰 Новые дивиденды

Объявились: Европлан (10%), Акрон (1%), Полюс (1,7%), Озон (3,5%), Авангард (2,3%), Диасофт (1%). Европлан хорош, а все остальные могли бы и побольше.

Ozon заплатит впервые. Ну и от Лукойла пока тишина, и сделка сорвалась. ЭЛ5 Энерго сказал, что продолжит выплачивать дивиденды, есть потенциал для этого.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Разместились/собрали заявки: Росинтер — не участвовал.

На очереди: СтройДорСервис, СФО ТБ-5, Томская обл., МТС, Динтег, Полипласт USD, Новосибирская обл., Яндекс, Инарктика, ДельтаЛизинг, Автобан-Финанс, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг. Областные и Инарктика вроде бы норм, наверно поучаствую.

RGBI опять вверх: 115,61 → 116,16. Потихоньку доходности падают.

🏙 Коррекция в недвижке

Коррекция от максимума продолжается. Индекс MREDC 322,0к → 321,8к за м². Будет дальше снижаться? Возможно, нужно дождаться ужесточения льгот.

🎠 Новости-айпиовости

В Дом РФ не исключили возможность переноса IPO в связи с геополитикой. Ну и правильно, хватит разорять инвесторов. Никакого win-win для банка и желающих поучаствовать в IPO не светит.

ЦБ планирует сделать так, чтобы инвестор смог подать в суд, если будет введён в заблуждение при IPO. Предполагается, что эмитент должен представить два обзора от аналитиков, и если в них будут содержаться завышенные прогнозы, инвестор сможет обратиться в суд. Суды встанут от количества обращений.

📈 Инфляция замедляется

Рост цен за неделю составил 0,11% после 0,16% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,23%. Годовая инфляция снизилась с 8,1% до 7,9% — ну и славно.

Почти перестал дорожать бензин, а вот овощи и яйца продолжают дорожать. Зато водка подешевела на 0,1%!

🗞 Что ещё?

Акции IT-компаний выросли на новостях о сохранении льготы по НДС

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,37%

SFI отлично отчитался

GTA VI через год

Вы красавчики

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.