Восстановление НДС по статье 170 НК: как не создать себе дополнительные трудности

Не стоит создавать себе дополнительные трудности, дабы потом их героически преодолевать.

В публикации от 8 июня 2024 года (https://www.klerk.ru/user/209610/610401/) мы рассмотрели ситуацию, когда в уставный капитал дочерней организации выносится хозяйственный инвентарь, уже бывший в употреблении.

Пришли к выводу, с которым согласились и коллеги, что принятый ранее к вычету НДС восстанавливать нет необходимости. Ведь стоимость этого инвентаря списана на затраты (или расходы) при начале его использования.

Но вносить в УК можно и основные средства, причем как полностью самортизированные, так и те, у которых срок полезного использования еще не истек.

В этом случае НДС должен быть восстановлен пропорционально остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки (подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Точно так же, если организация планирует перейти (с января следующего года) на УСН, то принятый к вычету НДС по имеющимся основным средствам в декабре должен быть восстановлен (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). Формулировка полностью идентичная вышеупомянутой — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Не знаю как у других, а у меня уже не первый год возникает вопрос: — а остаточную (балансовую) стоимость таких объектов надо считать по данным бухгалтерского учета или по данным учета налогового?

И буквально на днях такой вопрос был задан на Консультациях. Мне его, правда, не распределили, но проблема интересная.

Тем более, что с даты вступления в силу ФСБУ 6/2020 (01.01.2022) разница между что первоначальной, что остаточной стоимостью основных средств в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли может быть весьма и весьма существенной.

По мнению Минфина (письма от 02.08.2011 № 03-07-11/208, от 21.06.2024 № 03-07-11/57563) исчисление суммы НДС, подлежащей восстановлению по указанным основным средствам, производится исходя из их остаточной (балансовой) стоимости, сформированной по данным бухгалтерского учета.

К такому же выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в своем Постановлении от 06.03.2019 № Ф07-16455/2018 по делу № А42-1102/2018.

Ладно. Чиновники и суд высказали свое мнение, не вдаваясь в подробности.

Нам же нужна конкретная методика, с учетом требований ФСБУ 6/2020.

И попробуем посчитать остаточную стоимость объекта (точнее, сумму НДС, подлежащую восстановлению) на некотором, достаточно условном примере, но с учетом того, что организация начала применять требования этого самого ФСБУ, порой не задумываясь о последствиях.

Весной 2018 года (в апреле) был приобретен объект основных средств стоимостью 12 млн. руб., плюс 2,4 млн. руб. налога на добавленную стоимость, и в этом же месяце введен в эксплуатацию. Срок полезного использования для него был установлен равным 96 месяцам (8 годам — V-я группа), причем как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Приобретение объекта в апреле 2018 года было отражено записями:

Дебет счета 08.03 Кредит счета 60 — 12 000 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 2 400 000 руб.;

Дебет счета 01 Кредит счета 08.03 — 12 000 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 2 400 000 руб.

Начиная с мая 2018 года по объекту начала начисляться амортизация по 125 тыс. руб. ежемесячно (как в БУ, так и в НУ) и отражаться записями:

Дебет счета 25 (23, 20) Кредит счета 02 — 125 000 руб.

И с мая 2018 по декабрь 2024 года (за 80 месяцев) амортизация была начислена в размере 10 млн. руб.

Остаточная стоимость объекта, следовательно, 2 млн. руб.

Организация с 2025 года приняла решение перейти на УСН. Следовательно, в декабре 2024 года необходимо восстановить 2/12 (16,66667%) принятого в апреле 2018 году НДС, то есть 400 тыс. руб.

Запись будет:

Дебет счета 19 Кредит счета 68.02 – 400 000 руб.

Суммы восстановленного налога учитываются в составе прочих расходов (согласно ст. 264 НК РФ) (п. 3 ст. 170 НК РФ).

Значит:

Дебет счета 25 (23, 20) Кредит счета 19 – 400 000 руб.

Но это самый простейший вариант, который ни у кого затруднений не вызывает.

Далее допустим, что в декабре 2022 года по группе, в состав которой включен данный объект, была произведена переоценка.

С мая 2018 по декабрь 2022 года (56 мес.) амортизация была начислена на 7 млн. руб. Остаточная стоимость, следовательно, 5 млн. руб. Справедливая стоимость объекта на эту дату — 8 млн. руб. Коэффициент переоценки — 1,6 (8 млн. руб. : 5 млн. руб.).

Первоначальная стоимость объекта после переоценки должна быть равна 19,2 млн. руб. (12 млн. х 1,6), а накопленная амортизация — 11,2 млн. руб. (7 млн. х 1,6).

Следовательно:

Дебет счета 01 Кредит счета 83 — 7 200 000 руб.;

Дебет счета 83 Кредит счета 02 — 4 200 000 руб.

И с января 2023 года амортизация в регистрах бухгалтерского учета будет начисляться по 200 тыс. руб. в месяц (19,2 млн. руб. : 96 мес.). И за январь 2023 года – декабрь 2024 она будет начислена на 4,8 млн. руб., а всего — на 16 млн. руб. Остаточная стоимость будет равна 3,2 млн. руб., те же самые 16,66667%, как и без проведения переоценки.

В налоговом учете переоценка отражению не подлежит. Амортизация начисляется, как и до ее проведения, по 125 тыс. ежемесячно.

Поэтому в данной ситуации, считать пропорцию что по данным бухгалтерского учета, что налогового, разницы, получается, нет. Восстановить надо НДС в размере 400 тыс. руб.

Но так тоже достаточно просто и не так интересно.

Слишком буквально поняв требования ФСБУ 6/6220 (п. 37) и начитавших всяких бредней мнящих себя крутыми специалистами в бухгалтерском учете (а читать надо в первую очередь вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/591924/) руководство приняло в 2023 году, как им показалось, мудрое решение – увеличить срок полезного использования этого объекта на, допустим, полтора года* (то есть на 18 месяцев).

*Почему на этот срок, а не больший или меньший, тайна великая есть.

И с января 2024 года остаточная стоимость объекта (5,6 млн. руб.) в регистрах бухгалтерского учета должна быть перенесена не за оставшиеся 28 мес. (по апрель 2026 года, по 200 тыс. ежемесячно), а за 46 (по октябрь 2027), то есть по 121 739 (с учетом округления) рубля в месяц.

Но это с учетом произведенной в 2022 году (точнее в межотчетный между 2022 и 2023 годами) переоценки.

Значит, надо посчитать амортизацию без учета переоценки (как в налоговом учете на 31.12.2023), а затем пересчитать ее за 2024 год, исходя из увеличения СПИ.

Остаточная стоимость без учета переоценки на 01.01.2024 — 3,5 млн. руб.

Сумма амортизации за месяц, значит 76 087 руб. (3,5 млн. руб. : 46 мес.), а за 2024 год — 913 043 руб.

На 31.12.2024 остаточная стоимость — 2 586 957 руб.

Это составит 21,558% (2 586 957 руб. : 12 000 000 руб. х 100) первоначальной стоимости объекта (также без учета переоценки).

И восстановить НДС надо будет где-то на 517 390 руб. (2 400 000 руб. х 21,558%).

Это на 117 390 руб. больше, чем без увеличения СПИ в регистрах бухгалтерского учета (там надо восстановить, как помним, 400 тыс. руб.).

Как я писал в упомянутой ранее публикации от 29.12.2023, экономического смысла в увеличении СПИ в большинстве случаев нет.

Точно также нет ничего страшного в том, чтобы продолжать эксплуатировать объект, срок которого (и в БУ, и в НУ) истек, и его балансовая стоимость равна нулю.

Могу только посоветовать обратиться к классике:

— Выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей (с).

А то, что сумму подлежащего восстановлении НДС придется увеличить, это, как говорил другой классик — медицинский факт.

А вот если по этому объекту вы отразили еще и обесценение…

Но тут уже сами, сами, сами.

У меня, если честно, энтузиазма на это не хватит.