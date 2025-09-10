Денежные средства индивидуального предпринимателя

Как уже не раз замечал, что темы вопросов на Консультациях идут, так сказать «косяками». И причем это не всегда зависит от периода. Понятно, что в январе-апреле превалируют вопросы по составлению отчетности, в мае-июне — по исправлению выявленных в этой самой отчетности ошибок.

Но порой сезонностью однотипность вопросов не объяснить.

И вот последние недели две-три (я как раз вернулся после почти двухмесячного летнего деревенского расслабона к чуть более насыщенному рабочему графику*) увидел где-то с десяток вопросов о порядке распоряжения денежными средствами индивидуальными предпринимателями.

*Я на пенсии, я имею право.

Может ли ИП оплатить со своего расчетного счета свои личные покупки?

Кроме того, предпринимателей интересовало:

— может ли ИП получить заём от себя же, но как от физического лица?

— может ли ИП учредить организацию?

— и т. д., и т. д., и пр.

Как я понял, что задающие такие вопросы не полностью понимают правовой статус индивидуального предпринимателя, или, как сказано в п. 1 ст. 23 ГК РФ — гражданина (то бишь физического лица), занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Ранее, кажется, года до 2004 (или до 2005?), он так и именовался: предприниматель без образования юридического лица — ПБЮЛ.

Зарегистрировавшийся в установленном порядке в налоговых органах индивидуальный предприниматель имеет право заниматься любой (не запрещенной для него законодательством) предпринимательской деятельностью.

При этом он отвечает по своим обязательствам (в том числе возникшим в связи с ведением им предпринимательской деятельности) всем своим имуществом (ст. 24 ГК РФ).

Для ведения предпринимательской деятельности ИП чаще всего открывает в выбранном им банке расчетный (именно расчетный, а не текущий)* счет, на которой зачисляются полученные им средства (доходы), и с которого он оплачивает необходимые расходы, налоги, сборы и пр.

*Согласно п. 2.1 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или с частной практикой.

Двадцатизначный номер текущего счета начинается с 40817.

По п. 2.2 той же Инструкции расчетные счета открываются юридическим лицам, в том числе для совершения операций их филиалами (представительствами), не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или с частной практикой.

Двадцатизначный номер расчетного счета индивидуального предпринимателя начинается с 40802.

Можно ли ИП не открывать расчетный счет, а, по аналогии с плательщиком НПД, использовать для совершения предпринимательских операций свой текущий счет?

Ведь иногда это несколько дешевле?

Однозначного ответа дать не могу.

Тут все зависит и от внутреннего регламента конкретного банка, и от еще стопитсот других факторов.

На мой личный взгляд, открытие предпринимателем расчетного счета для учета операций от предпринимательской деятельности удобнее — для ведения учета, и надежнее — для уменьшения количества претензий со стороны налоговиков, тех же самых банков, партнеров и пр.

Но сразу же хочу обратить внимание, что все средства на расчетном счете ИП — это его личная собственность, которой он волен распоряжаться так, как подсказывают ему логика или здравый смысл, или как то желает его левая пятка (но не нарушая при этом требований действующего законодательства).

Вот в этом и главное отличие денег на расчетном счете индивидуального предпринимателя от денег на расчетном счете организации (юридического лица).

Вот сразу такой пример.

Есть ИП, который нанял по трудовым договорам ну, пусть, 10 человек.

И есть ООО, единственный учредитель которого (сосед или одноклассник нашего ИП) является его же генеральным директором, и в штате у которого также 10 сотрудников.

Виды деятельности у них одинаковые, обороты тоже примерно совпадают, и финансовое состояние — практически аналогичное.

Деньги на расчетном счете предпринимателя — его собственность. Он, например, может, ничтоже сумняшеся, вручить своей супруге, карту, привязанную к этому расчетному счету, для посещения торгового центра*. Нарушений действующего законодательства, ни гражданского, ни налогового, наблюдаться в этом случае не будет.

*Супруге его, естественно, этих денег для полного удовлетворения своих хотелок, пусть и немного, но не хватит. Но это уже психология, влезать в это нет смысла.

А вот так поступить гендиректор (он же единственный учредитель) ООО уже не имеет права, несмотря на то, что жена его уже не раз мягко ставила ему в пример того самого соседа (или одноклассника).

Деньги ИП на расчетном счете, еще раз повторю, его собственность. И, по Семейному Кодексу, они являются совместно нажитым имуществом, то есть ими может распоряжаться и его законная вторая половина.

А вот деньги ООО — это уже не совместно нажитое имущество, и даже не собственность владельца организации. Они принадлежат другому лицу, и даже не физическому, а юридическому — Обществу с ограниченной ответственностью.

Распоряжаться ими его единственный владелец может только в рамках действующего законодательства.

Какая-то часть их в конечном итоге может (но не обязана) стать его собственными (следовательно, и супруги) только по итогам года, если (если, а не когда!!!) заработанная прибыль позволит начислить и выплатить дивиденды*.

*О порядке начисления и выплаты дивидендов желающие могут глянуть вот здесь:

https://www.klerk.ru/user/209610/634949/

и вот здесь:

https://www.klerk.ru/user/209610/649274/.

Также хочу заметить, что индивидуальный предприниматель не обязан вести бухгалтерский учет операций по своей предпринимательской деятельности (подп. 2 п. 1 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете).

Учет доходов и расходов для исчисления налогов и взносов — обязан (статьи 346.5, 346.24, 346.53 и др. НК РФ), бухгалтерский — нет.

Безусловно согласен с тем, что учет всех своих операций, а не только влияющих на налоги и сборы, предпринимателю вести необходимо, иначе потом и концов не найти.

Но вот в какой форме — это уже как он для себя посчитает нужным.

Кому-то достаточно будет амбарной книги на 98 листов, кому-то (как мне в своё время) — таблиц в Exel`е, а кому-то понадобится и бухгалтерская программа.

При нехватке денежных средств никто не может запретить предпринимателю кинуть на свой расчетный счет деньги, которые супруга не смогла (или еще не успела) потратить.

Никаких дополнительных документов при этом оформлять не требуется. Это всё равно, что переложить наличные из одного бумажника в другой. Или когда организация, допустим, переводит деньги со своего расчетного счета в одном банке на свой же расчетный счет в другом банке.

— Зачем?

— Согласно решению руководства.

Вот и был как-то вопрос о том, что нужно ли оформлять договор займа при переводе денег с текущего счета физического лица на его расчетный счет предпринимателя.

Зачем? Достаточно в назначении платежа указать «Перевод средств», и этого будет достаточно.

Доходом предпринимателя (при любой системе налогообложения) поступившие от себя же деньги признаны быть не могут. Точно так же, как не является расходом (также при любой системе налогообложения) перечисление средств с расчетного счета предпринимателя на свой текущий счет, или счет супруги или, допустим, кого-то из родителей.

На этом пока буду заканчивать.

Если затронутая в публикации тема вызовет интерес (а, может, и пару-другую донатов), то продолжу.

Ежели нет, не обессудьте.