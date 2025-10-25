7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Сергей Верещагин
НДС

Восстановление НДС при списании дебиторки

Право или обязанность? Надо подумать.

При перечислении предоплаты за будущую поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) покупатель (заказчик) имеет право, получив авансовый счет-фактуру, принять указанный там НДС к вычету (п. 12 ст. 171 НК РФ).

Перечисление предоплаты (не будем пока рассматривать предоплату неденежными средствами — там 100500 вариантов) ну, пусть, в сумме 840 тыс. руб., это запись:

  • Дебет счета 60.02  Кредит счета 51 – 840 тыс. руб.

После получения «авансового» счета-фактуры, где была указана и сумма налога, которую начислил поставщик (подрядчик, исполнитель) — 140 тыс. руб., возникает возможность (то есть не обязанность, а право) принять этот НДС к вычету:

  • Дебет счета 68.02  Кредит счета 76 (ВА) — 140 тыс. руб.

Если покупатель (или заказчик) этим правом воспользовался, то в том налоговом периоде, в котором товар будет получен (результат работ принят, услуга оказана), он уже будет обязан восстановить эту сумму налога (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Двойного налогообложения тут не возникает. Ведь одновременно с обязательным восстановлением налога (Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02 — 140 тыс. руб.), наш покупатель получает право на вычет той же самой суммы (ну, или меньшей) согласно п. 2 ст. 172 НК РФ  — в размере налога, предъявленного продавцом (подрядчиком, исполнителем) при продаже товара (передаче результата работ, оказания услуги):

  • Дебет счета 19  Кредит счета 60 — 140 тыс. руб.;

Дебет счета 68.02  Кредит счета 19 — 140 тыс. руб. (или только часть этой суммы, а остальную – потом).

Кроме того, обязан наш покупатель (заказчик) восстановить НДС со счета 76 (ВА) и в случае расторжения (или изменения условий договора) и возврата аванса (или его части) продавцу (подрядчику, исполнителю) (по тому же подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Но зачастую (хотелось бы, чтобы пореже, но, увы), продавец (или подрядчик) получает деньги и выставляет счет-фактуру, но потом начинает ссылаться на какие-то форс-мажорные обстоятельства, но вот как только, так сразу. А потом и вовсе перестает отвечать на письма и звонки.

И дебиторка эта переходит в состав сомнительной задолженности, по которой (но только в регистрах бухгалтерского учета) следует начислять резерв на 63 счете.

И через три года после последнего официального признания этими … (нехорошими людьми, если прилично выражаться) своего долга сомнительная задолженность признается безнадежной.

В регистрах бухгалтерского учета она подлежит списанию за счет начисленного резерва (Дебет счета 63  Кредит счета 60.02).

В налоговом учете (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ) – признается внереализационными расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

Списать эти 840 тыс. дебиторки можно и раньше, если выяснится, что фирмёшку эту ликвидировали.

А вот что делать со 140 тысячами НДС, которые висят по кредиту счета 76 (ВА)?

Большинство ответят, что восстановить.

Я же спрошу: — А где это написано?

Еще раз внимательно перечитав тот самый подп. 3 п. 3 ст. 170, и даже несколько раз, и можно даже вслух, вновь удостоверимся, что обязанности такой (восстановить ранее принятый к вычету НДС) у налогоплательщика, списавшего безнадежную задолженность на внереализационные расходы — Н Е  В О З Н И К А Е Т.  

Перечень случаев, указанных в п. 3 ст. 170 НК РФ, в которых налогоплательщик обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

Есть достаточно много (начиная с года 2005) судебных решений (еще и Пленума ВАС РФ), подтверждающих этот тезис (там правда, не о списании авансов, а о других случаях, когда чиновники требовали необоснованного восстановления налога, но тем не менее).    

Хотя у финансового ведомства (равно как и у некоторых судов) мнение прямо противоположное.

Письма эти из серии бла-бла-бла, типа: в то время, как весь советский многонациональный российский народ в едином порыве выполняет решения, озвученные…., ну, и так далее, но, тем не менее, находятся некоторые нехорошие, злостно не желающие пополнить закрома.

И дальше выводы: надо восстановить, и лучше в большей сумме, чем к вычету приняли.

Согласен, что тут дырка в законодательстве.

Я об этом, если что, и писал раз несколько, и неоднократно обращал внимание на своих семинарах, начиная с 2009 года (когда как раз и ввели этот самый п. 12 ст. 171 НК РФ – до этого, года два или три, получатель аванса должен был начислять НДС, а плательщик принять его к вычету не мог).

Дырку эту до сих пор (не знаю, почему), так и не зашили.

Но это не значит, что мы не имеем право использовать противоречия в законодательстве в свою пользу (почему им можно, а нам нет?).

Так куда все-таки деть эти самые 140 тысяч кредитового сальдо по счету 76 (ВА)? Ведь у хорошего бухгалтера сальдо по этому счету вызывает идиосинкразию (это как аллергия, только еще хуже).

У меня два варианта.

Первый. Если сумма для организации не является существенной, и нет большого смысла идти на обострение с налоговиками, то проще будет одновременно со списанием дебиторки и восстановить эту сумму записью:

  • Дебет счета 76 (ВА)  Кредит счета 68.02.

Второй. Когда сумму налога, висящего по кредиту счета 76, восстановить в данный момент невыгодно, то, может быть есть смысл пойти с налоговиками на конфликт. Висит себе сальдо, и пусть висит, пить и есть не просит. Но бесконечно держать его там тоже нет смысла. А вот когда по результатам квартала пойдут большие суммы к возмещению (а камералки не хочется), то и восстановить.

То есть признаем в этом случае, аналогично принятию НДС к вычету, такое восстановление своим правом. Возражения со стороны налоговиков, тут, безусловно, будут. Но…

Выбор, как всегда, за руководством.

Информации об авторе

самозанятый

