Восстановление НДС при списании дебиторки

При перечислении предоплаты за будущую поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) покупатель (заказчик) имеет право, получив авансовый счет-фактуру, принять указанный там НДС к вычету (п. 12 ст. 171 НК РФ).

Перечисление предоплаты (не будем пока рассматривать предоплату неденежными средствами — там 100500 вариантов) ну, пусть, в сумме 840 тыс. руб., это запись:

Дебет счета 60.02 Кредит счета 51 – 840 тыс. руб.

После получения «авансового» счета-фактуры, где была указана и сумма налога, которую начислил поставщик (подрядчик, исполнитель) — 140 тыс. руб., возникает возможность (то есть не обязанность, а право) принять этот НДС к вычету:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА) — 140 тыс. руб.

Если покупатель (или заказчик) этим правом воспользовался, то в том налоговом периоде, в котором товар будет получен (результат работ принят, услуга оказана), он уже будет обязан восстановить эту сумму налога (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Двойного налогообложения тут не возникает. Ведь одновременно с обязательным восстановлением налога (Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02 — 140 тыс. руб.), наш покупатель получает право на вычет той же самой суммы (ну, или меньшей) согласно п. 2 ст. 172 НК РФ — в размере налога, предъявленного продавцом (подрядчиком, исполнителем) при продаже товара (передаче результата работ, оказания услуги):

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 140 тыс. руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 140 тыс. руб. (или только часть этой суммы, а остальную – потом).

Кроме того, обязан наш покупатель (заказчик) восстановить НДС со счета 76 (ВА) и в случае расторжения (или изменения условий договора) и возврата аванса (или его части) продавцу (подрядчику, исполнителю) (по тому же подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Но зачастую (хотелось бы, чтобы пореже, но, увы), продавец (или подрядчик) получает деньги и выставляет счет-фактуру, но потом начинает ссылаться на какие-то форс-мажорные обстоятельства, но вот как только, так сразу. А потом и вовсе перестает отвечать на письма и звонки.

И дебиторка эта переходит в состав сомнительной задолженности, по которой (но только в регистрах бухгалтерского учета) следует начислять резерв на 63 счете.

И через три года после последнего официального признания этими … (нехорошими людьми, если прилично выражаться) своего долга сомнительная задолженность признается безнадежной.

В регистрах бухгалтерского учета она подлежит списанию за счет начисленного резерва (Дебет счета 63 Кредит счета 60.02).

В налоговом учете (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ) – признается внереализационными расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

Списать эти 840 тыс. дебиторки можно и раньше, если выяснится, что фирмёшку эту ликвидировали.

А вот что делать со 140 тысячами НДС, которые висят по кредиту счета 76 (ВА)?

Большинство ответят, что восстановить.

Я же спрошу: — А где это написано?

Еще раз внимательно перечитав тот самый подп. 3 п. 3 ст. 170, и даже несколько раз, и можно даже вслух, вновь удостоверимся, что обязанности такой (восстановить ранее принятый к вычету НДС) у налогоплательщика, списавшего безнадежную задолженность на внереализационные расходы — Н Е В О З Н И К А Е Т.

Перечень случаев, указанных в п. 3 ст. 170 НК РФ, в которых налогоплательщик обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

Есть достаточно много (начиная с года 2005) судебных решений (еще и Пленума ВАС РФ), подтверждающих этот тезис (там правда, не о списании авансов, а о других случаях, когда чиновники требовали необоснованного восстановления налога, но тем не менее).

Хотя у финансового ведомства (равно как и у некоторых судов) мнение прямо противоположное.

Письма эти из серии бла-бла-бла, типа: в то время, как весь советский многонациональный российский народ в едином порыве выполняет решения, озвученные…., ну, и так далее, но, тем не менее, находятся некоторые нехорошие, злостно не желающие пополнить закрома.

И дальше выводы: надо восстановить, и лучше в большей сумме, чем к вычету приняли.

Согласен, что тут дырка в законодательстве.

Я об этом, если что, и писал раз несколько, и неоднократно обращал внимание на своих семинарах, начиная с 2009 года (когда как раз и ввели этот самый п. 12 ст. 171 НК РФ – до этого, года два или три, получатель аванса должен был начислять НДС, а плательщик принять его к вычету не мог).

Дырку эту до сих пор (не знаю, почему), так и не зашили.

Но это не значит, что мы не имеем право использовать противоречия в законодательстве в свою пользу (почему им можно, а нам нет?).

Так куда все-таки деть эти самые 140 тысяч кредитового сальдо по счету 76 (ВА)? Ведь у хорошего бухгалтера сальдо по этому счету вызывает идиосинкразию (это как аллергия, только еще хуже).

У меня два варианта.

Первый. Если сумма для организации не является существенной, и нет большого смысла идти на обострение с налоговиками, то проще будет одновременно со списанием дебиторки и восстановить эту сумму записью:

Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02.

Второй. Когда сумму налога, висящего по кредиту счета 76, восстановить в данный момент невыгодно, то, может быть есть смысл пойти с налоговиками на конфликт. Висит себе сальдо, и пусть висит, пить и есть не просит. Но бесконечно держать его там тоже нет смысла. А вот когда по результатам квартала пойдут большие суммы к возмещению (а камералки не хочется), то и восстановить.

То есть признаем в этом случае, аналогично принятию НДС к вычету, такое восстановление своим правом. Возражения со стороны налоговиков, тут, безусловно, будут. Но…

Выбор, как всегда, за руководством.