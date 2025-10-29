Принятие НДС к вычету по приобретенным объектам основных средств

Где логика, в чем смысл? Не могу понять.

В публикации от 25 октября (https://www.klerk.ru/user/209610/666549/) постарался рассмотреть вопрос о некотором, скажем так, несоответствии мнения чиновников требованиям действующего законодательства.

Речь там шла о необходимости восстановления налога на добавленную стоимость, принятого к вычету покупателем после уплаты им аванса в случае признания этой дебиторки безнадежной и списания ее на расходы.

Я в очередной раз пришел там к выводу (и надеюсь, что многие со мной согласились, но просто не догадались выразить свое согласие и одобрение донатами), что, по логике, восстановить налог нужно. Но вот в Налоговом нашем Кодексе (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ) про такую обязанность ничего не сказано.

Считаю, что это недоработка законодателей, которую вот уже много лет они почему-то не спешат исправить, однако делать за них ихнюю работу мы не обязаны.

Такой обязанности у нас нет, а есть право. И когда мы им воспользуемся, и воспользуемся ли вообще – решать нам, а не чиновникам.

Финансовое ведомство совершенно логично (с их точки зрения) требует от нас не выёживаться, и восстанавливать этот налог сразу же, как только полученный три года назад (или раньше) аванс списали на расходы.

Аргументы оставляют желать лучшего, но мотивы чиновников — бюджету нужны деньги — вызывают понимание.

Но вот в другой ситуации логику этих господ-товарищей я уже не первый десяток лет никак не могу понять. Хотим в бюджет отдать больше, а нас лупят по руками с воплями «Никак не можно!!! Законом запрещено!!!»

Речь идет о порядке принятия к вычету налога по приобретенным основным средствам (а также оборудованию к установке и нематериальным активам).

В пункте 1 статьи 172 (третий абзац) сказано, что вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов.

И (п. 1.1 той же ст. 172) этот вычет может быть перенесен и на три следующие года. Причем (хотя напрямую в Кодексе об этом нигде не сказано) по товарам, а также работам и услугам организация имеет право сумму предъявленного налога принимать к вычету в течение нескольких налоговых периодов (хоть всех двенадцати).

Это выгодно в первую очередь бюджету. Все мы знаем, что декларацию по НДС к возмещению налоговики очень не любят*.

*Такой личный неприязнь испытываю. Кушать не могу.

Такую декларацию камералят с особой тщательностью. Пытаются всеми силами, придравшись даже к незначительным погрешностям, хоть что-то, но убрать из вычетов, и преобразовать её в декларацию к уплате. Следовательно, недоимка по налогу, штраф и пеня.

Вот и (пусть и не выгоднее), но намного надежнее и спокойнее подавать декларацию, по которой пусть пять рублей, но заплатить в бюджет надо. Вот для этого и разделить предъявленный налог на три, пять, или все двенадцать частей.

Но, как уже сказал выше, чиновники наши, исходя только из того, что НДС по приобретенным ОС, оборудованию и НМА можно принимать к вычету в полном объеме, запрещают делить его на части.

Перенести на следующий квартал — можно. Разделить на несколько частей — nein, non, assolutamente no!!!

— Почему? — Потому что написано, что в полном объеме.

И они ни разу не поинтересовались, а откуда это «в полном объеме» взялось. А надо бы.

Я же заинтересовался и нашел.

Садитесь, молодежь, поудобнее, и дедушка расскажет, где тут собака порылась.

Все началось еще в прошлом тысячелетии, когда 1 января 1992 года вступил в силу Закон Российской Федерации от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».

Система начисления значительно отличалась от нынешней, скажу только, что по приобретенным товарам, принимался к вычету на дату их продажи, а, например, по материалам – на дату их отпуска в производство (вот тогда и ввели 19 счет для учета налога по тем активам, которые еще не израсходованы).

И хочу отметить, что по итогам налогового периода (а он одно время был вообще — месяц), налог к возмещению практически и не было.

Тем более, что при покупке основных средств и нематериальных активов НДС не выделялся, а включался в стоимость их приобретения и учитывался при начислении амортизации*.

*Почему-то в те времена законодательство не очень поощряло техническое перевооружение в промышленности. То же самое касалось и Закона о налоге на прибыль (точнее — Постановления № 552), по которому проценты по инвестиционным кредитам (взятым на покупку или строительство основных средств) не уменьшали налогооблагаемую прибыль. То есть взять кредит на покупку обуви или там куриных окорочков было выгоднее, чем построить обувной завод или птицефабрику.

С 1993 года разрешили НДС по таким внеоборотным активам принимать равными долями в течение двух лет с даты ввода в эксплуатацию этих объектов, то есть не единовременно (то бишь в полном объеме), а по 1/24 каждый месяц.

И уже в 1996 году изменили эту норму и написали, что суммы налога, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, в полном объеме вычитаются из сумм налога, подлежащих взносу в бюджет, в момент принятия на учет основных средств и нематериальных активов.

То есть единовременно, как и по товарам, и по работам, и по услугам.

Дальше это словосочетание перекочевало и в 21 главу Налогового Кодекса.

Вот и всё. Никакого скрытого и непонятного для непосвященных тут нет.

Вот и развлекается (или извращается) нынешнее (равно как и предыдущее) поколение минфиновских сотрудников, обращая внимание на не совсем удачную формулировку в законодательстве.

Такое впечатление, что есть у них такой вид спорта: а как еще осложнить жизнь налогоплательщиков, даже в ущерб интересам бюджета.