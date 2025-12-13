Об убытках прошлых лет, выявленных в текущем году

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в учете либо отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

В публикации от 29 ноября (https://www.klerk.ru/user/209610/670643/) рассмотрел изменения, внесенные в Налоговый наш Кодекс, по которым расходы 2024 года (и предыдущих лет), учесть в декларации по налогу на прибыль за 2025 год, увы, не выйдет.

То есть в 2025 году в Декларации по налогу на прибыль Строка 400 Приложения № 2 к Листу 02, которая называется «Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога» заполнению не подлежит.

В этой ситуации, как я там писал, есть только два выхода, и оба плохие:

— подать уточненную декларацию в сторону уменьшения, чем будут весьма недовольны налоговики;

— признать эти расходы не уменьшающими налогооблагаемую прибыль, что может вызвать неодобрение собственников.

Но здесь речь идет о выявленных ошибках.

Ошибками (также и для целей налогообложения) (п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности») признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в учете либо в отчетности.

Они могут возникнуть, в частности, в связи с:

— неправильным применением действующего законодательства либо нормативных правовых актов;

— неправильным применением учетной политики организации;

— неточностями в вычислениях;

— неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;

— неправильным использованием имеющейся информации;

— недобросовестными действиями должностных лиц организации.

Как обозвать расходы, которые мы тогда решили не показывать (в 2024 году, или раньше) — неправильной их классификацией, или недобросовестными действиями должностных лиц (не бухгалтера, а других) – большого значения не имеет.

Расходы были, и мы о них знали, ну, или могли знать — значит, это ошибка.

Но по тому же п. 2 ПБУ 22/2010 не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в учете либо отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Такие расходы, которые и не могли быть известны организации в 2024 году (и даже в I квартале 2025 года), но непосредственно связаны со сделками, которые были осуществлены в 2024 (или там в 2023 году) уменьшают прибыль текущего года.

Узок круг таких расходов, да и возникают они далеко не всегда, и далеко не у всех, но кое-где у кое-кого порой возникнуть могут.

Был там какой-то весьма недешевый косметический салон. И ко всему прочему они стали торговать каким-то чудо-средством, применение которого позволяет клиентке выглядеть (уж не знаю, в каких именно местах) лет на …дцать моложе. Плюс к этому она получала право в течение следующих после приобретения этого волшебного зелья двух (или там трех) месяцев на две (или также три) дополнительные (бесплатные, разумеется) процедуры.

Вопрос был в том, на куда списать израсходованные в процессе проведения этих бесплатных процедур расходные материалы — гели, кремы, лосьоны и так далее. И это в ситуации, когда чудо-средство продали в декабре (в последних числах), а премиальные процедуры проводили в феврале-марте.

Как раз наш случай.

О том, когда клиентка пожалует за бонусом в декабре ни салон, ни она сама еще не знают, и знать не могут.

И доходы от реализации, равно как и расходы (стоимость этого средства) отражены были в бухгалтерском и налоговом учете за декабрь, и повлияли (в плюс, вероятнее всего) на финансовый результат и налогооблагаемую прибыль этого года.

Прошел январь, потом февраль, а потом в первых числах марта она все-таки припёрлась.

Но раз пожаловала, то процедуру провели, материалы использовали, доврльная, или не очень, клиентка ушла, в кассу ничего не попало.

Расходы, экономически обоснованные и документально подтвержденные (уже этого года) есть, доходов — ноль.

Можно их показать (задним числом) прошлым годом (он еще не закрыт и отчетность не сдана)?

Нет. Это расходы года текущего. И фин. результат и прибыль должны уменьшить уже в текущем году.

Тем более, что и использованные ингредиенты приобретены были не в декабре, а неделю-две назад*.

*И типичный вопрос января-февраля следующего года: — бюджетный покупатель требует подписать накладную на передачу ему товара не позднее 30.12.2025. И как отразить это в учете, если сам этот товар мы приобрели только 19.01.2026**?

Но вернемся к рассматриваемой проблеме.

Возникшие уже в текущем году расходы напрямую связаны с полученным в прошлом году доходом (и были включены в цену договора).

Но о том, что они возникнут (кода конкретно, и в каком конкретно размере) ни сам исполнитель (подрядчик) ни, тем боле заказчик не знали, и знать не могли.

Следовательно, финансовый результат и прибыль прошлого года наш салон посчитал правильно, на основании имеющейся у него достоверной информации.

Возникшие расходы в полном соответствии со всеми действующими законодательными и нормативными актами в этом случае, еще раз повторю, признаются расходами периода, в котором они возникли (хотя и без получения дохода).

Поэтому переплаты налога за 2024 год не возникло, и , следовательно, недоимки за 2025 год — тоже не будет.

На куда списать?

Если по логике, то:

Дебет счета 20 (или 26) Кредит счетов 10, 70, 69, 60 и пр.:

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 (26).

Но в декларации для таких расходов в Приложении № 2 к Листу 02 (в составе внереализационных расходов) предусмотрена строка 301, название которой «Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде».

Поэтому (возможно) вернее (или удобнее, не знаю) будет, что вторая запись:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 20 (26).

