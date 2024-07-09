6 ошибок в маркетинговых стратегиях, при продвижении своих услуг

Незнание и непонимание базовых принципов маркетинга приводит к ошибкам при попытках самостоятельного продвижения. В этой статье рассказываю о 6 основных ошибках, которые совершают юристы при продвижении своих услуг.

1. Воспринимать маркетинг как расходы, а не инвестиции

Цель маркетинга — превращение затрат в новые клиентские обращения по разумной цене.

Ошибка многих юристов — сократить маркетинговый бюджет при первых признаках кризиса. Нужно понимать, что это инвестиции, которые расширяют возможности вашего бизнеса.

2. Не тестировать гипотезы в маркетинговом плане

Большие вложения на начальном этапе могут привлечь клиентов, но важна и стоимость обращения.

Без тестирования вы рискуете тратить крупные суммы впустую. Важно найти баланс: слишком малые затраты не дадут нужных результатов и данных для анализа, а чрезмерные — приведут к перерасходу.

Выделите бюджет для тестирования гипотез. Это поможет избежать ошибок и оптимизировать расходы.

3. Игнорировать маркетинговый план

Маркетинговый план — важный инструмент, подобный дорожной карте, ведущей к успеху. Недостаточно знать цель, нужно иметь четкие шаги и направления.

Четыре основные причины для создания маркетингового плана:

1) Анализ текущей ситуации компании.

План включает анализ состояния бизнеса, выявляя сильные и слабые стороны.

2) Определение направления развития.

Четкие цели задают курс и помогают оставаться на пути.

3) Конкретные инструкции для достижения целей.

Пошаговый план поясняет, что, когда, кому и зачем делать для успеха.

4) Планирование сроков и бюджета.

Без плана сложно оценить затраты времени и денег на привлечение новых клиентов. Проработка этапов процесса упрощает это понимание.

При создании плана учитывайте финансовые затраты на каждую стратегию. Небольшим компаниям рекомендуется выделять 10-12 % выручки на маркетинг. Для устоявшихся компаний могут потребоваться большие инвестиции для роста узнаваемости бренда.

4. Не собирать данные по маркетинговым кампаниям

Важно собирать и анализировать данные, чтобы понять, какие каналы привлечения клиентов работают лучше. Без этих данных вы можете неэффективно расходовать бюджет, вкладывая деньги в каналы, которые не приносят нужных результатов.

Собранные данные помогут вам ответить на важные вопросы:

Какой канал привлекает больше клиентов?

Сколько стоит один лид?

Какова ценность клиента?

Сколько стоят затраты на привлечение клиента?

Анализируя эти данные, вы сможете более рационально распределять бюджет: урезать финансирование неэффективных каналов и увеличивать вложения в те, которые приносят больше результатов для вашего юридического бизнеса.

5. Не анализировать маркетинговые действия конкурентов

Конкуренты — ценный источник информации и вдохновения, особенно в начале пути. Их опыт поможет избежать ошибок и сделать полезные выводы.

Следите за действиями конкурентов и анализируйте их маркетинговые стратегии. Это позволит узнать, что работает, а что нет.

Вот несколько вопросов, на которые стоит найти ответы:

Есть ли идеи, от которых конкуренты отказались?

Узнайте о неудачных попытках, чтобы не повторять их ошибки и экономить ресурсы.

Что конкуренты используют постоянно?

Понимание успешных стратегий поможет применить их в своем бизнесе.

Изучая успехи и неудачи конкурентов, вы сможете более эффективно распределять маркетинговые ресурсы и привлекать новых клиентов.

6. Думать только о привлечении новых клиентов, забывая о старых

Привлечение новых клиентов важно, но не забывайте о тех, кто уже с вами. Это выгодно, так как удержание текущих клиентов стоит гораздо дешевле. Исследования показывают, что привлечение нового клиента обходится в несколько раз дороже, чем перекрестные продажи или дополнительные продажи существующим клиентам.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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