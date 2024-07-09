6 ошибок в маркетинговых стратегиях, при продвижении своих услуг

1. Воспринимать маркетинг как расходы, а не инвестиции
Цель маркетинга — превращение затрат в новые клиентские обращения по разумной цене.
Ошибка многих юристов — сократить маркетинговый бюджет при первых признаках кризиса. Нужно понимать, что это инвестиции, которые расширяют возможности вашего бизнеса.
2. Не тестировать гипотезы в маркетинговом плане
Большие вложения на начальном этапе могут привлечь клиентов, но важна и стоимость обращения.
Без тестирования вы рискуете тратить крупные суммы впустую. Важно найти баланс: слишком малые затраты не дадут нужных результатов и данных для анализа, а чрезмерные — приведут к перерасходу.
Выделите бюджет для тестирования гипотез. Это поможет избежать ошибок и оптимизировать расходы.
3. Игнорировать маркетинговый план
Маркетинговый план — важный инструмент, подобный дорожной карте, ведущей к успеху. Недостаточно знать цель, нужно иметь четкие шаги и направления.
Четыре основные причины для создания маркетингового плана:
1) Анализ текущей ситуации компании.
План включает анализ состояния бизнеса, выявляя сильные и слабые стороны.
2) Определение направления развития.
Четкие цели задают курс и помогают оставаться на пути.
3) Конкретные инструкции для достижения целей.
Пошаговый план поясняет, что, когда, кому и зачем делать для успеха.
4) Планирование сроков и бюджета.
Без плана сложно оценить затраты времени и денег на привлечение новых клиентов. Проработка этапов процесса упрощает это понимание.
При создании плана учитывайте финансовые затраты на каждую стратегию. Небольшим компаниям рекомендуется выделять 10-12 % выручки на маркетинг. Для устоявшихся компаний могут потребоваться большие инвестиции для роста узнаваемости бренда.
4. Не собирать данные по маркетинговым кампаниям
Важно собирать и анализировать данные, чтобы понять, какие каналы привлечения клиентов работают лучше. Без этих данных вы можете неэффективно расходовать бюджет, вкладывая деньги в каналы, которые не приносят нужных результатов.
Собранные данные помогут вам ответить на важные вопросы:
Какой канал привлекает больше клиентов?
Сколько стоит один лид?
Какова ценность клиента?
Сколько стоят затраты на привлечение клиента?
Анализируя эти данные, вы сможете более рационально распределять бюджет: урезать финансирование неэффективных каналов и увеличивать вложения в те, которые приносят больше результатов для вашего юридического бизнеса.
5. Не анализировать маркетинговые действия конкурентов
Конкуренты — ценный источник информации и вдохновения, особенно в начале пути. Их опыт поможет избежать ошибок и сделать полезные выводы.
Следите за действиями конкурентов и анализируйте их маркетинговые стратегии. Это позволит узнать, что работает, а что нет.
Вот несколько вопросов, на которые стоит найти ответы:
Есть ли идеи, от которых конкуренты отказались?
Узнайте о неудачных попытках, чтобы не повторять их ошибки и экономить ресурсы.
Что конкуренты используют постоянно?
Понимание успешных стратегий поможет применить их в своем бизнесе.
Изучая успехи и неудачи конкурентов, вы сможете более эффективно распределять маркетинговые ресурсы и привлекать новых клиентов.
6. Думать только о привлечении новых клиентов, забывая о старых
Привлечение новых клиентов важно, но не забывайте о тех, кто уже с вами. Это выгодно, так как удержание текущих клиентов стоит гораздо дешевле. Исследования показывают, что привлечение нового клиента обходится в несколько раз дороже, чем перекрестные продажи или дополнительные продажи существующим клиентам.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
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