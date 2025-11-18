ЦОК ОК Общ ДБ 18.11 Мобильная
АУСН: удобный режим или «ловушка» для малого бизнеса? Разбираем нюансы, о которых молчат

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) звучит как мечта малого бизнеса: меньше отчётности, меньше бумаги, меньше взаимодействия с контролирующими органами. Кажется, что это простой и выгодный режим, который вот-вот станет массовым.

Но чем больше мы погружаемся в ключевые требования АУСН, тем яснее становится: здесь много «подводных камней». И если не знать нюансов — можно легко потерять право на применение режима буквально одним движением руки.

Давайте разберёмся честно: где риски и почему предпринимателю нужно быть особенно внимательным.

Ограничение по штату

АУСН разрешён только для компаний с численностью работников до 5 человек включительно.

И представьте ситуацию: вы расширились, наняли шестого сотрудника, забыли учесть формальный критерий — всё. С этого момента компания автоматом слетает с режима.

И перейти обратно в АУСН уже не получится: режим строго ограничен и работает только для соблюдающих условия.

Выплата зарплаты наличными — прямой путь к утрате АУСН

Режим требует полной прозрачности и безналичных расчётов с сотрудниками.

Если вы:

  • задержали выплату,

  • выдали зарплату наличными «в обход» банка,

  • оформили выплату с ошибками.

Это считается нарушением условий режима. И компания сразу утрачивает право на АУСН.

Счёт в «не том» банке

АУСН работает через уполномоченные банки. Они выполняют часть функций ФНС: собирают данные, формируют расчёты и передают информацию в налоговую.

Но сегодня бизнес часто попадает в ситуацию, когда:

  • открывает расчётный счёт через акцию,

  • получает предложение «выгодного тарифа»,

  • экспериментирует с банками ради бонусов,

и даже не замечает, что новый счёт — в банке, который не уполномочен работать с АУСН.

Результат всё тот же: компания слетает с режима автоматически.

Неподходящий вид деятельности

Режим допускает далеко не все виды бизнеса. Есть чёткий перечень, который регулярно вызывает вопросы у предпринимателей.

Если компания выбирает вид деятельности, не входящий в разрешённый список:

  • даже если это временно,

  • даже если это «только для одного договора»,

  • даже если это ошибка при регистрации ОКВЭД,

— право на применение АУСН теряется. Здесь система работает жёстко и без исключений.

Вывод

АУСН действительно удобен — но только если идеально соблюдать правила.

Этот режим может быть выгодным, но подойдёт далеко не всем. Для бизнеса, где есть рост, динамика, расширение штата, работа с подрядчиками и меняющиеся процессы — АУСН порой становится слишком ограничивающим.

Важно понимать: АУСН — не универсальное решение, а инструмент для очень конкретных сценариев.

Если хотите рассчитать, выгоден ли режим в вашем случае, — лучше сделать это заранее. Ошибка может стоить дорого: после утраты АУСН вернуться к нему уже не получится.

Информации об авторе

Наталья Малкова

Руководитель в КонсалтПрофиГрупп

