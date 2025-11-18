АУСН: удобный режим или «ловушка» для малого бизнеса? Разбираем нюансы, о которых молчат

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) звучит как мечта малого бизнеса: меньше отчётности, меньше бумаги, меньше взаимодействия с контролирующими органами. Кажется, что это простой и выгодный режим, который вот-вот станет массовым.

Но чем больше мы погружаемся в ключевые требования АУСН, тем яснее становится: здесь много «подводных камней». И если не знать нюансов — можно легко потерять право на применение режима буквально одним движением руки.

Давайте разберёмся честно: где риски и почему предпринимателю нужно быть особенно внимательным.