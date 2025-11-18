АУСН: удобный режим или «ловушка» для малого бизнеса? Разбираем нюансы, о которых молчат

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) звучит как мечта малого бизнеса: меньше отчётности, меньше бумаги, меньше взаимодействия с контролирующими органами. Кажется, что это простой и выгодный режим, который вот-вот станет массовым.
Но чем больше мы погружаемся в ключевые требования АУСН, тем яснее становится: здесь много «подводных камней». И если не знать нюансов — можно легко потерять право на применение режима буквально одним движением руки.
Давайте разберёмся честно: где риски и почему предпринимателю нужно быть особенно внимательным.
Ограничение по штату
АУСН разрешён только для компаний с численностью работников до 5 человек включительно.
И представьте ситуацию: вы расширились, наняли шестого сотрудника, забыли учесть формальный критерий — всё. С этого момента компания автоматом слетает с режима.
И перейти обратно в АУСН уже не получится: режим строго ограничен и работает только для соблюдающих условия.
Выплата зарплаты наличными — прямой путь к утрате АУСН
Режим требует полной прозрачности и безналичных расчётов с сотрудниками.
Если вы:
задержали выплату,
выдали зарплату наличными «в обход» банка,
оформили выплату с ошибками.
Это считается нарушением условий режима. И компания сразу утрачивает право на АУСН.
Счёт в «не том» банке
АУСН работает через уполномоченные банки. Они выполняют часть функций ФНС: собирают данные, формируют расчёты и передают информацию в налоговую.
Но сегодня бизнес часто попадает в ситуацию, когда:
открывает расчётный счёт через акцию,
получает предложение «выгодного тарифа»,
экспериментирует с банками ради бонусов,
и даже не замечает, что новый счёт — в банке, который не уполномочен работать с АУСН.
Результат всё тот же: компания слетает с режима автоматически.
Неподходящий вид деятельности
Режим допускает далеко не все виды бизнеса. Есть чёткий перечень, который регулярно вызывает вопросы у предпринимателей.
Если компания выбирает вид деятельности, не входящий в разрешённый список:
даже если это временно,
даже если это «только для одного договора»,
даже если это ошибка при регистрации ОКВЭД,
— право на применение АУСН теряется. Здесь система работает жёстко и без исключений.
Вывод
АУСН действительно удобен — но только если идеально соблюдать правила.
Этот режим может быть выгодным, но подойдёт далеко не всем. Для бизнеса, где есть рост, динамика, расширение штата, работа с подрядчиками и меняющиеся процессы — АУСН порой становится слишком ограничивающим.
Важно понимать: АУСН — не универсальное решение, а инструмент для очень конкретных сценариев.
Если хотите рассчитать, выгоден ли режим в вашем случае, — лучше сделать это заранее. Ошибка может стоить дорого: после утраты АУСН вернуться к нему уже не получится.
Переходите в наш Telegram-канал и забирайте ее себе: https://t.me/finans_proff_ya
Разбирайтесь в налогах спокойно и осознанно, а мы поможем!
Начать дискуссию