Отсрочка по налогам в 2026 году: как не попасть в ловушку
Когда ФНС точно даст отсрочку?
Закон (ст. 64 НК РФ) прямо указывает ситуации, когда отсрочка — ваше право:
Убытки или резкое падение доходов
Если за последние 6 месяцев ваша выручка упала более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Природные катаклизмы, ЧС, аварии
Пожар, наводнение, авария на производстве - всё, что подтверждено официальными документами.
Банкротство ключевого контрагента
Если ваш основной клиент обанкротился и не вернул долг, который составлял значительную часть вашего оборота.
Исполнение госконтракта с отсрочкой оплаты
Вы выполнили работу по госзакупке, но деньги задерживают, и из-за этого не хватает на налоги.
В этих случаях ФНС обязана дать отсрочку до 1 года по налогам и до 6 месяцев по страховым взносам.
Как подать заявление
Подготовьте документы: Бухгалтерскую отчётность (форма №1 и №2);
Расчёт падения выручки;
Подтверждение ЧС/банкротства/госконтракта (если применимо).
Напишите заявление по форме из Приказа ФНС № ЕД-7-8/895@.
Укажите: сумму долга, срок, причину, график погашения.
Подайте в ИФНС лично, через ЭЦП или в личном кабинете.
Ждите решения до 30 дней.
Если одобрят - вы получите официальное уведомление и освобождение от пеней на весь срок отсрочки.
Важно: подавать нужно ДО окончания срока уплаты или в течение 3 месяцев после получения требования.
