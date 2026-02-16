Отсрочка по налогам в 2026 году: как не попасть в ловушку

Если у вас в конце квартала «деньги ушли, а дедлайн пришёл», то у нас для вас хорошая новость: закон разрешает просить отсрочку или рассрочку по налогам, сборам и взносам, даже если вы уже получили требование из ФНС. Разбираем, кто может претендовать на отсрочку в 2026 году, как это оформить, и почему многие отказываются от этой возможности из-за мифов.

Когда ФНС точно даст отсрочку?

Закон (ст. 64 НК РФ) прямо указывает ситуации, когда отсрочка — ваше право:

Убытки или резкое падение доходов

Если за последние 6 месяцев ваша выручка упала более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Природные катаклизмы, ЧС, аварии

Пожар, наводнение, авария на производстве - всё, что подтверждено официальными документами.

Банкротство ключевого контрагента

Если ваш основной клиент обанкротился и не вернул долг, который составлял значительную часть вашего оборота.

Исполнение госконтракта с отсрочкой оплаты

Вы выполнили работу по госзакупке, но деньги задерживают, и из-за этого не хватает на налоги.

В этих случаях ФНС обязана дать отсрочку до 1 года по налогам и до 6 месяцев по страховым взносам.

Как подать заявление

Подготовьте документы: Бухгалтерскую отчётность (форма №1 и №2);

Расчёт падения выручки;

Подтверждение ЧС/банкротства/госконтракта (если применимо). Напишите заявление по форме из Приказа ФНС № ЕД-7-8/895@.

Укажите: сумму долга, срок, причину, график погашения. Подайте в ИФНС лично, через ЭЦП или в личном кабинете. Ждите решения до 30 дней.

Если одобрят - вы получите официальное уведомление и освобождение от пеней на весь срок отсрочки.

Важно: подавать нужно ДО окончания срока уплаты или в течение 3 месяцев после получения требования.

