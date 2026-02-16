КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Наталья Малкова

Отсрочка по налогам в 2026 году: как не попасть в ловушку

Если у вас в конце квартала «деньги ушли, а дедлайн пришёл», то у нас для вас хорошая новость: закон разрешает просить отсрочку или рассрочку по налогам, сборам и взносам, даже если вы уже получили требование из ФНС. Разбираем, кто может претендовать на отсрочку в 2026 году, как это оформить, и почему многие отказываются от этой возможности из-за мифов.

Когда ФНС точно даст отсрочку?

Закон (ст. 64 НК РФ) прямо указывает ситуации, когда отсрочка — ваше право:

  • Убытки или резкое падение доходов

Если за последние 6 месяцев ваша выручка упала более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Природные катаклизмы, ЧС, аварии

Пожар, наводнение, авария на производстве - всё, что подтверждено официальными документами.

  • Банкротство ключевого контрагента

Если ваш основной клиент обанкротился и не вернул долг, который составлял значительную часть вашего оборота.

  • Исполнение госконтракта с отсрочкой оплаты

Вы выполнили работу по госзакупке, но деньги задерживают, и из-за этого не хватает на налоги.

В этих случаях ФНС обязана дать отсрочку до 1 года по налогам и до 6 месяцев по страховым взносам.

Как подать заявление

  1. Подготовьте документы: Бухгалтерскую отчётность (форма №1 и №2);
    Расчёт падения выручки;
    Подтверждение ЧС/банкротства/госконтракта (если применимо).

  2. Напишите заявление по форме из Приказа ФНС № ЕД-7-8/895@.
    Укажите: сумму долга, срок, причину, график погашения.

  3. Подайте в ИФНС лично, через ЭЦП или в личном кабинете.

  4. Ждите решения до 30 дней.
    Если одобрят - вы получите официальное уведомление и освобождение от пеней на весь срок отсрочки.

Важно: подавать нужно ДО окончания срока уплаты или в течение 3 месяцев после получения требования.

А когда могут отказать? А что мне делать прямо сейчас? Ответы на все эти вопросы и совет от нас в полной статье в нашем телеграм канале:
👉 https://t.me/finans_proff_ya

Дата публикации: 16.02.2026, 12:24

Информации об авторе

Наталья Малкова

Наталья Малкова

Руководитель в КонсалтПрофиГрупп

2 подписчика10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!