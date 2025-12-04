Выросла ставка НДС: кто оплатит НДС (решение КС от 25.11.2025 г. № 41-П по длящимся договорам)

Ситуация: Поставщик оказывал услуги, которые не облагались НДС. В связи с изменением законодательства услуги с 1 января 20… года стали облагаться НДС.

Поставщик считает, что цена договора должна быть изменена на сумму подлежащего уплате НДС (которого раньше в силу освобождения, предоставленного законом, не было).

Покупатель не согласен: апеллирует к норме статьи 424 ГК РФ о твердой цене договора.

Что сказал суд

Конституционный суд в Постановлении от 25 ноября 2025 г. N 41-П указал, что:

по длящимся (более 1 налогового периода) договорам между коммерческими организациями,

в условиях, когда покупатель не имеет возможности на вычет предъявленного поставщиком НДС,

когда покупатель с поставщиком не договорились об изменении цены в связи с увеличением ставки НДС

Бремя уплаты НДС распределяется между сторонами поровну:

То есть “поставщик вправе обратиться в суд с требованием об увеличении цены в пределах половины приходящейся на соответствующую операцию суммы налога, которая уплачивается в бюджет, если дальнейшее исполнение длящегося договора лишает его того, на что он был вправе рассчитывать при заключении этого договора, в том числе влечет имущественные потери, а покупатель, не имеющий права воспользоваться налоговым вычетом, отказался изменить договор или расторгнуть его”.

Данный порядок не распространяется на случаи, когда покупателем является физическое лицо - в этом случае поставщик, по мнению КС РФ, не вправе увеличивать цену на НДС и не вправе рассчитывать на возмещение своих потерь в связи с изменением налогового закона (ставки НДС).

Следует обратить внимание, что поставщику для возмещения своих потерь нужно обратиться в суд - то есть автоматически такое возмещение покупатель производить не обязан.

Данное решение очень актуально в свете грядущих изменений законодательства в части налогообложения НДС с 1.01.2026 г.

Во избежание претензий со стороны контрагентов и финансовых потерь в 2026 году очень рекомендуем уже в декабре 2025 года проверить все договоры на предмет условия о ставке НДС и заключить с контрагентами соглашения об изменении цен в связи с изменением налогового закона.