Календарь бухгалтера на октябрь 2024 года

3 октября

⏳НДФЛ: подача уведомления об исчисленном налоге за период 23.09.24-30.09.24

7 октября

💸НДФЛ: уплата налога за период 23.09.24-30.09.24

15 октября

💸Страховые взносы: уплата взносов на травматизм за сентябрь 2024

21 октября

📃НДС: подача в электронной форме журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 кв. 2024 г.

📃УСН: подача единой налоговой декларации за 9 мес. 2024 г.

25 октября

⏳УСН: подача уведомления об исчисленном авансе за 3 кв. 2024 г.

📃НДФЛ: подача 6-НДФЛ за 9 мес. 2024 г.

💸уплата авансового платежа НДФЛ за 9 мес. 2024 г. (ИП, адвокаты, нотариусы и др. лица, которые занимаются частной практикой)

⏳подача уведомления об исчисленном налоге за период 01.10.24-22.10.24

📃Налог на прибыль: подача декларации (налогового расчета) за сентябрь 2024 г. (налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли)

📃подача декларации (налогового расчета) за 3 кв. 2024 г. (налогоплательщики, для которых отчетный период – 1 кв., полугодие, 9 мес.)

📃НДС: подача декларации за 3 кв. 2024 г.

📃Имущество: подача уведомления об исчисленном авансе за 3 кв. 2024 г.

📃Страховые взносы: подача расчета за 9 мес. 2024 г.

📃подача подразделов 1.1, 3, раздела 2 формы N ЕФС-1 за сентябрь 2024 г, за 3 кв. 2024 г.

📃подача персонифицированных сведений о физ. лицах за сентябрь 2024 г.

⏳Транспортный налог: подача уведомления об исчисленном авансе за 3 кв. 2024 г.

⏳Земельный налог: подача уведомления об исчисленном авансе за 3 кв.

28 октября

📃УСН: уплата авансового платежа по УСН за 3 кв. 2024 г.

💸НДФЛ: перечисление удержанного налога за период 01.10.24-22.10.24

💸Налог на прибыль: уплата авансового платежа за сентябрь 2024 г.

💸уплата авансового платежа за 3 кв. 2024 г.

💸уплата первого ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в 4 кв. 2024 г.

💸НДС: уплата полной суммы по НДС за 3 кв. 2024 г.

💸уплата 1/3 от суммы НДС за 3 кв. 2024 г.

💸Имущество: уплата авансового платежа за 3 кв. 2024 г.

💸Страховые взносы: уплата доп. взносов на накопительную пенсию в ПФР за сентябрь 2024 г.

💸уплата взносов за сентябрь 2024 г.

💸Земельный налог: уплата авансового платежа за 3 кв. 2024 г.

💸Торговый сбор: уплата сбора за 3 кв. 2024 г.

30 октября

💸Транспортный налог: уплата авансового платежа за 3 кв. 2024 г.