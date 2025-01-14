ЗДРАВСТВУЙ Ж... , Новый год!

Не стала писать такой пост в Новый год, чтобы не портить настроение. Пост не в моём стиле. Я обычно ищу во всём плюсы. Но и жесткую реальность я тоже четко понимаю.

Сегодня — Старый Новый Год 🎄

Про всё нехорошее (а не только Топ-3), что нас ждет в 2025 году

Уголовная ответственность за бумажный НДС.

За организацию картельных сговоров при торгах введены наказания в виде: лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере от 600 тыс. до 800 тыс. руб.

Уголовная ответственность за регистрацию в качестве ИП без цели ведения предпринимательской деятельности (Законопроект внесен в Госдуму).

Как схемы дробления приводят к уголовке - мы видим на примере блогеров- Блиновской и Лерчек.

У Вас не те обороты? Помним, что даже прекращение уголовного дела по ст. 199 не прекращает дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), ставшей универсальным способом обхода ограничений при возбуждении дел по ст. 199 УК.

📍 Подготовлен законопроект о внесудебном. Взыскании налогов с граждан.

📍 Активная борьба с миграцией в льготные регионы.

📍 Повышены фиксированные страховые взносы для ИП - 52568. руб.

📍 Прогрессивная шкала по НДФЛ - 13% с дохода до 2.4 млн, а дальше до 22%.

📍 Повышение налога на прибыль до 25%.

📍 Введение НДС на УСН.

📍 Введение туристического налога.

📍 Повышение госпошлин.

📍 Повышение штрафов за нарушение ПДД.

Ничего не забыла?

💃🏼«Все так делают»

🙅«По другому не выжить»

🤷‍♂️«Да кому я нужен?»

🦹‍♀️«А как узнают?»

🙅‍♀️Не надо больше делать так, как нельзя🙏

Цифровизация на таком уровне, что все данные про всех находятся мгновенно.

Я тут на выходных сбежавшего Хаски нашла меньше чем за сутки, хотя разбойник сделал ночью подкоп, уехал на электричке в другой район и попал к цыганам, которые закрыли его в железную клетку (кто смотрит строис мои личные — видели)))

А налоговой найти неплательщиков намного проще.

Здоровья Вам и Вашему бизнесу в этом году 🙏

Будут вопросы к аудитору или налоговому адвокату- обращайтесь)