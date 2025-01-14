ЗДРАВСТВУЙ Ж... , Новый год!

Сегодня — Старый Новый Год 🎄
Про всё нехорошее (а не только Топ-3), что нас ждет в 2025 году
Уголовная ответственность за бумажный НДС.
За организацию картельных сговоров при торгах введены наказания в виде: лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере от 600 тыс. до 800 тыс. руб.
Уголовная ответственность за регистрацию в качестве ИП без цели ведения предпринимательской деятельности (Законопроект внесен в Госдуму).
Как схемы дробления приводят к уголовке - мы видим на примере блогеров- Блиновской и Лерчек.
У Вас не те обороты? Помним, что даже прекращение уголовного дела по ст. 199 не прекращает дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), ставшей универсальным способом обхода ограничений при возбуждении дел по ст. 199 УК.
📍 Подготовлен законопроект о внесудебном. Взыскании налогов с граждан.
📍 Активная борьба с миграцией в льготные регионы.
📍 Повышены фиксированные страховые взносы для ИП - 52568. руб.
📍 Прогрессивная шкала по НДФЛ - 13% с дохода до 2.4 млн, а дальше до 22%.
📍 Повышение налога на прибыль до 25%.
📍 Введение НДС на УСН.
📍 Введение туристического налога.
📍 Повышение госпошлин.
📍 Повышение штрафов за нарушение ПДД.
Ничего не забыла?
💃🏼«Все так делают»
🙅«По другому не выжить»
🤷♂️«Да кому я нужен?»
🦹♀️«А как узнают?»
🙅♀️Не надо больше делать так, как нельзя🙏
Цифровизация на таком уровне, что все данные про всех находятся мгновенно.
Я тут на выходных сбежавшего Хаски нашла меньше чем за сутки, хотя разбойник сделал ночью подкоп, уехал на электричке в другой район и попал к цыганам, которые закрыли его в железную клетку (кто смотрит строис мои личные — видели)))
А налоговой найти неплательщиков намного проще.
Здоровья Вам и Вашему бизнесу в этом году 🙏
Будут вопросы к аудитору или налоговому адвокату- обращайтесь)
Комментарии12
Это настоящая детективная история! На сериал тянет)))
К инфоциганам) И сразу же курс - Как за два часа научить Хаски находить дорогу домой! )))
Они хотели зарегистрировать его в качестве ИП с целью дробления бизнеса?
Ирина, это уже база для следующего курса! С вас идея, с меня, так и быть, продажи)) 50/50 сработаем, ок?)
По рукам!
Мне очень интересно, как он сел на электричку, чтобы доехать к инфоцыганам)))
Очевидно же, что он прошел курс "Как электричка помогает зарабатывать от 1'000 рублей в час"!
А расскажите в подробностях лучше ЭТУ историю! А не про ту ж... что сейчас.
Нет, про ж... уже написано - пусть будет.
Но следующая Ваша история должна быть про то как искали и как нашли!
Поддерживаю!
Меня это как-то напрягает - есть такие, кому нужен ИП без ведения деятельности?
Видимо, налоговикам обидно, что ИП есть, а налогов с него - нет.
Как это нет?
А фиксированные взносы?