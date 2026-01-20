Первичные документы на АУСН: что, как и зачем хранить

АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения) максимально упрощает налоговый учет для микробизнеса: налог считает сама налоговая, а от предпринимателя не требуется сдавать декларации. Однако это не отменяет базовой обязанности хранить документы, подтверждающие финансовую деятельность компании. В этой статье разберем, как организовать документооборот на АУСН, чтобы избежать штрафов и проблем при проверках.
📄 Почему на АУСН все равно нужно хранить «первичку»
Распространенное заблуждение: если налоговая сама получает данные из банка и от онлайн-касс, то бумаги можно не хранить. Это не так.
Хранение первичных документов — прямая обязанность, установленная Налоговым кодексом РФ и ФЗ “О бухгалтерском учете”, и она распространяется на всех налогоплательщиков, включая плательщиков АУСН. Без правильно оформленных документов вы не сможете:
Подтвердить расходы, если перейдете на другой налоговый режим (например, при утрате права на АУСН) или выберете объект «доходы минус расходы».
Обосновать происхождение имущества и товаров в случае вопросов от налоговой. Сейчас такие запросы стали часто прилетать селлерам на маркетплэйсах в целях выявления товаров, ввезенных в РФ по серым схемам
Защитить свои интересы в суде при возникновении споров. Представьте ВЫ отгрузили товар, а Ваш контрагент решил, что не получал его и обратился в суд. Без подписанной товарной накладной доказать реальность отгрузки товара будет сложно
📦 Какие документы нужно хранить на АУСН
Перечень документов зависит от объекта налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы».
Для всех плательщиков АУСН
Документы, подтверждающие доходы: закрывающие документы от покупателей (акты, накладные, УПД), отчеты агента (с маркетплейсов), банковские выписки.
Документы по всем осуществленным расходам, даже если вы на объекте «доходы» хранить крайне желательно даже для ИП. Они могут понадобиться для подтверждения добросовестности и обоснования происхождения активов.
Документы по кадрам и оплате труда (трудовые договоры, платежные ведомости), если есть сотрудники.
Документы, связанные с налоговым учетом:
Уведомление о переходе на АУСН, справки из личного кабинета.
Дополнительно для объекта «доходы минус расходы»
Полный комплект первичных документов, обосновывающих каждый учтенный расход: договоры, счета, акты, накладные,счета-фактуры, УПД, кассовые чеки (для наличных расчетов), платежные поручения, банковские выписки..
📅 Сроки хранения: универсальные и специальные правила
Срок хранения первичных документов для целей налогового учета по общему правилу составляет не менее пяти лет. В соответствии с пп 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ Налогоплательщики обязаны : “в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом”
Отсчет срока начинается не с даты создания документа, а с 1 января года, следующего за годом, в котором документ использовался для составления налоговой отчетности в последний раз.
В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, организация обязана обеспечивать сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Минимальный срок их хранения составляет пять лет, начиная с года, следующего за отчетным. Если действующие правила архивного дела устанавливают более длительный период, то следует руководствоваться ими.
Особые правила для основных средств (ОС)
Для документов на амортизируемое имущество (ОС и НМА) срок хранения составляет 5 лет, но начинает течь с момента завершения начисления амортизации по этому объекту, его продажи или иного выбытия. То есть, если техника амортизируется 3 года, хранить документы на нее нужно еще 5 лет после завершения амортизации.
Для наглядности, основные сроки хранения можно представить в таблице:
Тип документов
Общий срок хранения
Особые условия и отсчет срока
Общая «первичка» (накладные, акты, счета)
5 лет
С 1 января года, следующего за годом последнего использования для налогового учета
Документы по основным средствам
5 лет после завершения амортизации/выбытия
Срок начинается после полного списания стоимости объекта
Документы за период с убытком
5 лет после полного признания убытка
Убыток можно переносить на будущее, поэтому срок продлевается
Кадровые документы
Не менее 5 лет, а часто и 50/75 лет
Требуется сверяться с Перечнем Росархива. Для некоторых документов (например, лицевых счетов) срок 50 лет
🚨 Последствия утери или отсутствия документов
Если налоговая запросит документы в рамках камеральной проверки (которые для АУСН проводятся), а вы не сможете их предоставить, это грозит:
Снятие расходов при расчете налога, если вы применяете объект «доходы минус расходы», и, как следствие, доначисление налога и пеней
Отказ в признании убытка для его переноса на будущие периоды
Штраф по ст. 126 НК РФ в размере 200 рублей за каждый непредоставленный документ
Риск потери права на применение АУСН, если инспекция на основе косвенных данных сделает вывод о несоответствии критериям режима (например, о превышении лимита доходов)
💡 Практические рекомендации
1. Храните всё. Даже на объекте «доходы» сохраняйте документы по закупкам товаров, сырья и услуг. Они доказывают реальность вашей хозяйственной деятельности.
2. Регулярно проверяйте разметку операций в личном кабинете налогоплательщика или клиента уполномоченного банка. У вас есть время до 7-го числа следующего месяца, чтобы исправить ошибки банка в классификации доходов и расходов.
3. Вносите данные вручную. Если доходы или расходы не прошли через расчетный счет или онлайн-кассу (например, взаимозачет, натуральная оплата), вы обязаны самостоятельно внести их в личный кабинет налогоплательщика до 5-го числа следующего месяца.
4. Организуйте хранение. Используйте облачные сервисы для сканирования и хранения электронных копий или надежные архивные службы для бумажных документов. Это защитит от потери и облегчит поиск.
Выводы
АУСН избавляет бизнес от бумажной волокиты с отчетностью, но не от ответственности за ведение и хранение первичных документов. Дисциплинированный подход к документообороту — это страховка от финансовых и налоговых рисков. Потратив время на организацию учета сегодня, вы сэкономите нервы и деньги в будущем, если возникнут вопросы со стороны контролирующих органов.
