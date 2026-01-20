Первичные документы на АУСН: что, как и зачем хранить

📅 Сроки хранения: универсальные и специальные правила

Срок хранения первичных документов для целей налогового учета по общему правилу составляет не менее пяти лет. В соответствии с пп 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ Налогоплательщики обязаны : “в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом”

Отсчет срока начинается не с даты создания документа, а с 1 января года, следующего за годом, в котором документ использовался для составления налоговой отчетности в последний раз.

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, организация обязана обеспечивать сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Минимальный срок их хранения составляет пять лет, начиная с года, следующего за отчетным. Если действующие правила архивного дела устанавливают более длительный период, то следует руководствоваться ими.