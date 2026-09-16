Баллы от маркетплейса - как их учитывать? ФНС наконец ответила

Продавец дал скидку покупателю, а маркетплейс вместо денег начислил продавцу баллы -на них можно уменьшить будущую комиссию площадки. Возникает вопрос: с чего в этой цепочке считать налог- с полной цены товара или с уменьшенной, и что делать с самими баллами. ФНС разложила это по полочкам в письме от 02.09.2026 № СД-35−3/11 693@.

Схема типична для маркетплейсов: продавец работает через агента (торговую площадку), агент от имени и за счёт продавца устанавливает скидки на товары. За это продавцу начисляются условные баллы, но потратить их можно только на одно: оплатить услуги самого маркетплейса. Деньгами баллы становятся лишь в остатке, если что-то не использовано, и это никак не меняет стоимость уже оказанных услуг.

Дальше — принципиальный момент. ФНС указывает: раз скидку продавец сам поручил применить, то и доход у него — на УСН, по налогу на прибыль и для целей НДС- считается по цене, за которую товар реально ушёл покупателю, то есть уже за вычетом скидки. Это касается и той части скидки, за которую начислены баллы.

А сами баллы при этом доходом продавца не признаются. ФНС прямо называет их «внутренним механизмом калькуляции вознаграждения» агента — то есть технической частью расчёта комиссии маркетплейса, а не имуществом, полученным продавцом в натуральной форме. Симметрично и агент (сама площадка) считает свою выручку по налогу на прибыль и НДС уже с учётом скидки на баллы — то есть по фактической, сниженной стоимости услуг.