Баллы от маркетплейса - как их учитывать? ФНС наконец ответила

Продавец дал скидку покупателю, а маркетплейс вместо денег начислил продавцу баллы -на них можно уменьшить будущую комиссию площадки. Возникает вопрос: с чего в этой цепочке считать налог- с полной цены товара или с уменьшенной, и что делать с самими баллами. ФНС разложила это по полочкам в письме от 02.09.2026 № СД-35−3/11 693@.
Схема типична для маркетплейсов: продавец работает через агента (торговую площадку), агент от имени и за счёт продавца устанавливает скидки на товары. За это продавцу начисляются условные баллы, но потратить их можно только на одно: оплатить услуги самого маркетплейса. Деньгами баллы становятся лишь в остатке, если что-то не использовано, и это никак не меняет стоимость уже оказанных услуг.
Дальше — принципиальный момент. ФНС указывает: раз скидку продавец сам поручил применить, то и доход у него — на УСН, по налогу на прибыль и для целей НДС- считается по цене, за которую товар реально ушёл покупателю, то есть уже за вычетом скидки. Это касается и той части скидки, за которую начислены баллы.
А сами баллы при этом доходом продавца не признаются. ФНС прямо называет их «внутренним механизмом калькуляции вознаграждения» агента — то есть технической частью расчёта комиссии маркетплейса, а не имуществом, полученным продавцом в натуральной форме. Симметрично и агент (сама площадка) считает свою выручку по налогу на прибыль и НДС уже с учётом скидки на баллы — то есть по фактической, сниженной стоимости услуг.
Практика: как это выглядит в цифрах
Продавец продал товар за 10 000 ₽, но покупателю дали скидку 1 000 ₽ - товар ушёл за 9 000 ₽. За эту скидку продавцу начислили 1 000 баллов, которыми он позже оплатил часть комиссии маркетплейса.
Доход продавца (УСН, налог на прибыль, НДС) — 9 000 ₽, а не 10 000 ₽. Баллы отдельно в доход не включаются.Если комиссия маркетплейса по тарифу -1 500 ₽, а 1 000 ₽ из них закрыто баллами, то агент признаёт выручку от услуг в размере фактически полученных 500 ₽, а не полной суммы по тарифу.
Что делать?
Пересчитайте доход по УСН/налогу на прибыль по товарам со скидками через баллы: в базу
идёт цена продажи покупателю, а не изначальная (до скидки).
Не включайте начисленные баллы в доход -ни в момент начисления, ни в момент их использования на оплату услуг площадки.
Если бухгалтерия уже отражала полную цену без учёта таких скидок- проверьте, не завышена ли налоговая база за прошлые периоды.
Для НДС применяйте ту же логику: налоговая база-исходя из фактических поступлений за товар с учётом скидки.
Ганичева Людмила Анатольевна, аудитор, налоговый адвокат