Учет основных средств в 2025 году: полный контроль и цифровые технологии

В статье узнаете, как современные технологии превращают многомесячную инвентаризацию основных средств в процесс на несколько часов. Разбираем полный жизненный цикл учета ОС — от поступления до списания — и показываем, как QR-коды и мобильные приложения заменяют бумажные описи и Excel-таблицы.

Учет основных средств —это система документирования, контроля и отслеживания имущества организации стоимостью свыше установленного лимита (в 2025 году — от 100 000 рублей), которое используется в деятельности более года.

Каждый объект должен быть учтен, промаркирован, регулярно проверяться и правильно отражаться в отчетности — именно здесь современная автоматизация экономит месяцы работы и исключает дорогостоящие ошибки.

Бизнес и госучреждения сталкиваются с одними и теми же проблемами: затянутая инвентаризация, потеря имущества, ошибки в отчетах. Причина проста — устаревшие методы учета, где данные фиксируются вручную, а передача информации занимает дни.

Почему учет ОС в 2025 году требует автоматизации

В условиях новых требований к отчетности и строгого контроля имущества предприятиям и организациям приходится:

  • быстро подтверждать наличие и состояние активов;

  • исключать ошибки в документации;

  • экономить время сотрудников.

В госучреждениях комиссии могут тратить 2–3 месяца на инвентаризацию по старинке. В коммерческих компаниях бухгалтеры тратят вечера на ручную сверку данных в 1С.
В 2025 году всё чаще выбирают автоматизацию — и это уже не тренд, а необходимость.

Жизненный цикл ОСП: от поступления до списания

Современный учет основных средств охватывает:

  1. Поступление — внесение объекта в базу с присвоением уникального инвентарного номера и генерацией штрихкода или QR-кода.

  2. Перемещение — смена ответственного лица или подразделения с фиксацией в системе.

  3. Ремонт — запись даты, ответственного и приложенных документов.

  4. Списание — оформление акта и сохранение полной истории объекта.

Главная особенность 2025 года — доступ к данным за секунды, без поиска в бумажных архивах.

Технологии учета ОС в 2025 году

  • QR-коды и штрихкоды — быстрый доступ к информации о каждом объекте.

  • RFID-метки — считывание сразу нескольких единиц имущества.

  • Мобильные приложения — работа с учетной системой прямо со смартфона или терминала сбора данных.

  • Интеграция с 1С — автоматическая синхронизация данных с бухгалтерией.

«Учёт 15» от Клеверенс — современный стандарт учета

Когда компания готова перейти на автоматизацию, важно, чтобы решение было простым, универсальным и доступным.
Таким инструментом стал «Учёт 15» от Клеверенс — мобильное приложение для учета основных средств и материалов.

Возможности:

  • полный жизненный цикл ОС: поступление, перемещение, ремонт, списание;

  • закрепление имущества за ответственными;

  • работа с QR-кодами, штрихкодами и RFID-метками;

  • печать этикеток прямо из приложения;

  • фотофиксация и история каждого объекта;

  • интеграция с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0, 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 и другими системами.

Почему «Учёт 15» выгодно внедрять

  • Скорость — инвентаризация одного объекта за 5 секунд вместо нескольких минут.

  • Прозрачность — всегда видно, кто отвечает за имущество.

  • Доступность — лицензия стоит как популярные складские решения, но заточена под ОС и ТМЦ.

  • Отсутствие конкуренции — на рынке почти нет сильных игроков в этом сегменте.

Как перестать терять оборудование?

Специально для IT- и АХО-отделов мы провели вебинар по автоматизации управленческого учёта. Получите ключевые материалы и узнайте, как организовать прозрачную выдачу и возврат техники, чтобы она перестала «пропадать».

Посмотреть вебинар и получить презентацию.

Вывод

В 2025 году автоматизация учета основных средств — это не роскошь, а рабочая необходимость для бизнеса и госсектора.
Клеверенс «Учёт 15» позволяет контролировать активы, сокращать время инвентаризации в десятки раз и избавляться от бумажной рутины.

Ключевые преимущества:

  • учет ОС без ошибок;

  • быстрый доступ к информации по QR-коду или штрихкоду;

  • интеграция с бухгалтерскими конфигурациями 1с;

  • экономия времени и денег.

«Учёт 15» — это решение, которое превращает учет основных средств из долгой головной боли в простой и прозрачный процесс.

