Учет основных средств в 2025 году: полный контроль и цифровые технологии

Учет основных средств —это система документирования, контроля и отслеживания имущества организации стоимостью свыше установленного лимита (в 2025 году — от 100 000 рублей), которое используется в деятельности более года.
Каждый объект должен быть учтен, промаркирован, регулярно проверяться и правильно отражаться в отчетности — именно здесь современная автоматизация экономит месяцы работы и исключает дорогостоящие ошибки.
Бизнес и госучреждения сталкиваются с одними и теми же проблемами: затянутая инвентаризация, потеря имущества, ошибки в отчетах. Причина проста — устаревшие методы учета, где данные фиксируются вручную, а передача информации занимает дни.
Почему учет ОС в 2025 году требует автоматизации
В условиях новых требований к отчетности и строгого контроля имущества предприятиям и организациям приходится:
быстро подтверждать наличие и состояние активов;
исключать ошибки в документации;
экономить время сотрудников.
В госучреждениях комиссии могут тратить 2–3 месяца на инвентаризацию по старинке. В коммерческих компаниях бухгалтеры тратят вечера на ручную сверку данных в 1С.
В 2025 году всё чаще выбирают автоматизацию — и это уже не тренд, а необходимость.
Жизненный цикл ОСП: от поступления до списания
Современный учет основных средств охватывает:
Поступление — внесение объекта в базу с присвоением уникального инвентарного номера и генерацией штрихкода или QR-кода.
Перемещение — смена ответственного лица или подразделения с фиксацией в системе.
Ремонт — запись даты, ответственного и приложенных документов.
Списание — оформление акта и сохранение полной истории объекта.
Главная особенность 2025 года — доступ к данным за секунды, без поиска в бумажных архивах.
Технологии учета ОС в 2025 году
QR-коды и штрихкоды — быстрый доступ к информации о каждом объекте.
RFID-метки — считывание сразу нескольких единиц имущества.
Мобильные приложения — работа с учетной системой прямо со смартфона или терминала сбора данных.
Интеграция с 1С — автоматическая синхронизация данных с бухгалтерией.
«Учёт 15» от Клеверенс — современный стандарт учета
Когда компания готова перейти на автоматизацию, важно, чтобы решение было простым, универсальным и доступным.
Таким инструментом стал «Учёт 15» от Клеверенс — мобильное приложение для учета основных средств и материалов.
Возможности:
полный жизненный цикл ОС: поступление, перемещение, ремонт, списание;
закрепление имущества за ответственными;
работа с QR-кодами, штрихкодами и RFID-метками;
печать этикеток прямо из приложения;
фотофиксация и история каждого объекта;
интеграция с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0, 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 и другими системами.
Почему «Учёт 15» выгодно внедрять
Скорость — инвентаризация одного объекта за 5 секунд вместо нескольких минут.
Прозрачность — всегда видно, кто отвечает за имущество.
Доступность — лицензия стоит как популярные складские решения, но заточена под ОС и ТМЦ.
Отсутствие конкуренции — на рынке почти нет сильных игроков в этом сегменте.
Как перестать терять оборудование?
Специально для IT- и АХО-отделов мы провели вебинар по автоматизации управленческого учёта. Получите ключевые материалы и узнайте, как организовать прозрачную выдачу и возврат техники, чтобы она перестала «пропадать».
Вывод
В 2025 году автоматизация учета основных средств — это не роскошь, а рабочая необходимость для бизнеса и госсектора.
Клеверенс «Учёт 15» позволяет контролировать активы, сокращать время инвентаризации в десятки раз и избавляться от бумажной рутины.
Ключевые преимущества:
учет ОС без ошибок;
быстрый доступ к информации по QR-коду или штрихкоду;
интеграция с бухгалтерскими конфигурациями 1с;
экономия времени и денег.
«Учёт 15» — это решение, которое превращает учет основных средств из долгой головной боли в простой и прозрачный процесс.
