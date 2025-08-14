Учет основных средств в 2025 году: полный контроль и цифровые технологии

Учет основных средств —это система документирования, контроля и отслеживания имущества организации стоимостью свыше установленного лимита (в 2025 году — от 100 000 рублей), которое используется в деятельности более года.

Каждый объект должен быть учтен, промаркирован, регулярно проверяться и правильно отражаться в отчетности — именно здесь современная автоматизация экономит месяцы работы и исключает дорогостоящие ошибки.

Бизнес и госучреждения сталкиваются с одними и теми же проблемами: затянутая инвентаризация, потеря имущества, ошибки в отчетах. Причина проста — устаревшие методы учета, где данные фиксируются вручную, а передача информации занимает дни.