Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

С 1 января 2025 года все государственные учреждения обязаны применять новую унифицированную форму инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов (ф. 0510466). Хотя форма реализована в 1С:БГУ 2.0, основной процесс сверки по-прежнему требует работы с бумажными носителями во время непосредственной проверки активов.
Ключевые особенности новой формы
Главное удобство нового документа — в объединении учета основных средств и материальных ценностей в рамках одной инвентаризационной описи. Теперь можно:
Работать с несколькими счетами учета одновременно
Проставлять статусы и целевые функции для активов
Проводить инвентаризацию комплексно, включая забалансовые счета
Важный нюанс для бухгалтера: Данные в описи формируются на конец дня, предшествующего дате инвентаризации. Если проверка назначена на 25 ноября, то остатки в описи будут сформированы по состоянию на конец дня 24 ноября. Все операции, проведенные 25-го числа, в инвентаризацию уже не попадут.
Новая законодательная активность
Новая форма позволяет не просто фиксировать наличие активов, но и анализировать их состояние через дополнительные параметры:
Статус объекта — теперь можно указывать реальное состояние имущества:
Для оборудования: «в эксплуатации», «сломан», «на консервации» и т.д.
Для материалов: «в запасе», «поврежден», «истек срок хранения» и т.д.
Целевая функция актива — определяет дальнейшие действия с объектом:
Основные средства: «ремонт», «реализовать», «списать» и т.д.
Материальные запасы: «использовать», «продолжить хранение» и т.д.
Для учреждения это означает возможность получить структурированную картину того, какая часть имущества простаивает, требует ремонта или не пригодна к использованию, что создает готовый план действий для оптимизации.
Цифровой документооборот: новые требования
Форма 0510466 разработана для электронного вида, что предполагает:
Неразрывность цепочки: Каждый этап заполнения и подписания фиксируется в системе
Обязательная расписка: До начала работы комиссии материально ответственное лицо должно дать электронную расписку о сдаче всех документов в бухгалтерию
Важный этап: Расписка — это отдельный электронный документ. Без его проведения и подписания через внутренний ЭДО блокируется возможность заполнения основных разделов описи (1, 2.1, 2.2, 3, 4).
Контроль кворума: Система автоматически проверяет наличие не менее 2/3 членов комиссии при подписании
Важно для интеграции: Процесс сбора данных "в поле" можно значительно ускорить. Решение «Учёт 15» от Клеверенс интегрировано с 1С:БГУ 2.0, что позволяет напрямую, без выгрузок и импортов, передавать в эту инвентаризационную опись результаты сканирования штрихкодов и RFID-меток, исключая ошибки ручного ввода и экономя время.
Практические рекомендации
Новая форма инвентаризационной описи, несомненно, добавляет бюрократической нагрузки учреждениям.
Чтобы минимизировать временные затраты и избежать ошибок при работе с новой формой, рекомендуется использовать специализированные инструменты для автоматизации сбора данных. Решение «Учёт 15» позволяет значительно ускорить процесс инвентаризации за счет использования мобильных терминалов сбора данных со штрихкодами или RFID-метками, что особенно актуально в свете новых требований к оформлению инвентаризационной описи.
Те учреждения, которые заранее автоматизируют процесс сбора данных при переходе на новую форму, смогут не только выполнить требования законодательства, но и получить качественные данные для управления своими активами.
