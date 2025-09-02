Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

Ключевые особенности новой формы

Главное удобство нового документа — в объединении учета основных средств и материальных ценностей в рамках одной инвентаризационной описи. Теперь можно:

Работать с несколькими счетами учета одновременно

Проставлять статусы и целевые функции для активов

Проводить инвентаризацию комплексно, включая забалансовые счета

Важный нюанс для бухгалтера: Данные в описи формируются на конец дня, предшествующего дате инвентаризации. Если проверка назначена на 25 ноября, то остатки в описи будут сформированы по состоянию на конец дня 24 ноября. Все операции, проведенные 25-го числа, в инвентаризацию уже не попадут.