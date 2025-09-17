ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании ограничиваются ежегодной инвентаризацией, упуская из виду ежедневные перемещения и списания активов, что приводит к хаосу и финансовым потерям. Узнайте, почему непрерывный учет жизненного цикла имущества гораздо важнее, и как современные технологии могут упростить этот процесс.

Многие компании до сих пор видят в управлении имуществом одну главную задачу — провести годовую инвентаризацию. Собрать комиссию, пересчитать активы, подписать акт и выдохнуть. Но это как пытаться понять сюжет фильма по одному случайному кадру. Вы видите картину на конкретный момент, но упускаете всё движение, которое и составляет суть.

Инвентаризация фиксирует результат, но не управляет процессом. Данные, полученные в декабре, устаревают уже в январе, когда ноутбук выдали новому сотруднику, старый монитор отправили на склад, а несколько стульев перевезли в другую переговорку. Реальная жизнь активов — это постоянный поток событий: выдачи, возвраты, перемещения, ремонты, передачи и списания. Если эти события не фиксировать в момент их совершения, годовая инвентаризация превращается из контрольной сверки в болезненный поиск пропажи и исправление накопленных за год ошибок.

Иллюзия контроля: что мы теряем между инвентаризациями

Думать, что учёт ограничивается годовой проверкой — значит игнорировать полный жизненный цикл имущества. Каждый актив постоянно находится в одном из состояний и непрерывно меняет его.

Какие процессы формируют реальную картину учёта?

  • Выдача и возврат. Ноутбуки, инструменты, смартфоны — всё это постоянно передаётся сотрудникам и возвращается обратно. Без быстрой фиксации этих событий невозможно понять, кто несёт ответственность за актив в данный момент.

  • Перемещение. Учитывает и смену локации (принтер переехал), и смену ответственного лица (ноутбук передан другому сотруднику). Без фиксации этих событий вы будете искать имущество не там и не у тех, рискуя потерять его при смене персонала, потому что операция передачи между МОЛ не была отражена в системе.

  • Отправка в ремонт и возврат. Оборудование вышло из строя и уехало в сервисный центр. В системе оно всё ещё числится на балансе, но физически его нет. Это нужно отражать, чтобы не искать его во время проверки.

  • Списание. Актив устарел, сломался или потерян. Его необходимо официально списать, чтобы он не висел «мёртвым грузом» в ведомостях, искажая финансовую отчётность и налогооблагаемую базу.

Если эти операции ведутся в бумажных журналах, Excel-таблицах или, что ещё хуже, «по памяти», компания неизбежно сталкивается с хаосом.

Цена хаоса: чем опасен «бумажный» учёт событий

Отсутствие системного учёта ежедневных операций с имуществом — это не просто беспорядок. Это прямые финансовые и операционные убытки.

  1. «Мёртвые души» и «призраки». В учёте числится оборудование, которое давно списано или утеряно. На него может начисляться амортизация и налоги.

  2. Потеря времени на поиск. Сотрудники тратят часы, чтобы найти нужный стул, проектор или инструмент, который по документам здесь, а по факту — в другом филиале.

  3. Риски хищений и потерь. Когда ноутбук можно передать из рук в руки без какой-либо отметки, вероятность, что он в итоге «исчезнет», многократно возрастает.

  4. Человеческий фактор как главная боль. Для сотрудников — МОЛ, кладовщиков, IT-специалистов — необходимость заполнять бумажные акты на каждое движение становится каторгой. Процесс саботируется, записи делаются постфактум, с ошибками или не делаются вовсе. Учёт превращается во врага, а не в помощника.

Чтобы система работала, она должна быть не просто точной, но и предельно простой для конечного пользователя.

Как превратить учёт из головной боли в рабочий инструмент

Переход от хаоса к порядку строится не на ужесточении контроля, а на упрощении процессов. Любая операция с имуществом должна быть такой же лёгкой, как сканирование товара на кассе.

Что для этого нужно?

  • Маркировка. Каждый актив должен иметь уникальный идентификатор — штрихкод или RFID-метку. Это его «паспорт».

  • Мобильность. У сотрудника должен быть под рукой инструмент (терминал сбора данных или смартфон), который позволяет считать этот «паспорт» и выбрать операцию: «выдать», «переместить», «списать».

  • Простые сценарии. Интерфейс программы должен быть интуитивно понятным. Сканировал актив, сканировал бейдж сотрудника — оформил выдачу. Сканировал актив, выбрал из списка новую локацию — оформил перемещение. Никаких сложных форм и ручного ввода.

  • Мгновенная синхронизация. Данные о событии должны моментально попадать в центральную учётную систему (например, 1С). Это исключает двойной ввод и ошибки.

Когда процесс занимает 10 секунд и не требует бумажной волокиты, сотрудники перестают его игнорировать. Учёт становится естественной частью их работы, а не обременительной обязанностью.

Как «Клеверенс» делает учёт простым и быстрым

Именно для решения этой задачи мы и разрабатываем наши программные продукты, такие как «Склад 15» или «Учёт 15». Они созданы, чтобы автоматизировать не только инвентаризацию, а весь жизненный цикл активов, и сделать это максимально безболезненно для пользователей.

С помощью наших решений можно:

  • Быстро маркировать имущество: печатать этикетки со штрихкодами или записывать RFID-метки прямо на месте.

  • Фиксировать любые операции в несколько кликов: выдача, возврат, перемещение или списание выполняются с помощью мобильного терминала за считанные секунды.

  • Исключить ошибки: сканирование вместо ручного ввода гарантирует, что в систему попадёт информация именно о том активе, который находится у вас в руках.

  • Работать онлайн и офлайн: даже если на складе или в удалённом офисе нет связи, все операции сохранятся на устройстве и автоматически выгрузятся в систему при появлении сети.

  • Интегрироваться с вашей учётной системой: готовые модули для 1С и других платформ обеспечивают бесшовный обмен данными без ручного дублирования.

Результат: вместо разрозненных бумажных записей и Excel-файлов вы получаете живую, актуальную картину состояния и местонахождения вашего имущества в любой момент времени.

Заключение

Годовая инвентаризация важна, но она лишь констатирует факт. Реальное управление активами лежит в плоскости ежедневных операций. Пока вы не наладите простой и быстрый учёт перемещений, выдач и списаний, любая инвентаризация будет выявлять всё новые и новые расхождения.

Современный подход — это переход от «разовой проверки» к «постоянному мониторингу». Технологии, которые предлагает «Клеверенс», снимают главную преграду на этом пути — человеческий фактор. Они делают правильный учёт настолько простым, что вести его по-старому становится просто невыгодно. В итоге инвентаризация действительно превращается в быструю контрольную сверку, которая лишь подтверждает, что в вашей системе царит полный порядок.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта.

