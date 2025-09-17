Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании до сих пор видят в управлении имуществом одну главную задачу — провести годовую инвентаризацию. Собрать комиссию, пересчитать активы, подписать акт и выдохнуть. Но это как пытаться понять сюжет фильма по одному случайному кадру. Вы видите картину на конкретный момент, но упускаете всё движение, которое и составляет суть.

Инвентаризация фиксирует результат, но не управляет процессом. Данные, полученные в декабре, устаревают уже в январе, когда ноутбук выдали новому сотруднику, старый монитор отправили на склад, а несколько стульев перевезли в другую переговорку. Реальная жизнь активов — это постоянный поток событий: выдачи, возвраты, перемещения, ремонты, передачи и списания. Если эти события не фиксировать в момент их совершения, годовая инвентаризация превращается из контрольной сверки в болезненный поиск пропажи и исправление накопленных за год ошибок.