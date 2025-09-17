Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании до сих пор видят в управлении имуществом одну главную задачу — провести годовую инвентаризацию. Собрать комиссию, пересчитать активы, подписать акт и выдохнуть. Но это как пытаться понять сюжет фильма по одному случайному кадру. Вы видите картину на конкретный момент, но упускаете всё движение, которое и составляет суть.
Инвентаризация фиксирует результат, но не управляет процессом. Данные, полученные в декабре, устаревают уже в январе, когда ноутбук выдали новому сотруднику, старый монитор отправили на склад, а несколько стульев перевезли в другую переговорку. Реальная жизнь активов — это постоянный поток событий: выдачи, возвраты, перемещения, ремонты, передачи и списания. Если эти события не фиксировать в момент их совершения, годовая инвентаризация превращается из контрольной сверки в болезненный поиск пропажи и исправление накопленных за год ошибок.
Иллюзия контроля: что мы теряем между инвентаризациями
Думать, что учёт ограничивается годовой проверкой — значит игнорировать полный жизненный цикл имущества. Каждый актив постоянно находится в одном из состояний и непрерывно меняет его.
Какие процессы формируют реальную картину учёта?
Выдача и возврат. Ноутбуки, инструменты, смартфоны — всё это постоянно передаётся сотрудникам и возвращается обратно. Без быстрой фиксации этих событий невозможно понять, кто несёт ответственность за актив в данный момент.
Перемещение. Учитывает и смену локации (принтер переехал), и смену ответственного лица (ноутбук передан другому сотруднику). Без фиксации этих событий вы будете искать имущество не там и не у тех, рискуя потерять его при смене персонала, потому что операция передачи между МОЛ не была отражена в системе.
Отправка в ремонт и возврат. Оборудование вышло из строя и уехало в сервисный центр. В системе оно всё ещё числится на балансе, но физически его нет. Это нужно отражать, чтобы не искать его во время проверки.
Списание. Актив устарел, сломался или потерян. Его необходимо официально списать, чтобы он не висел «мёртвым грузом» в ведомостях, искажая финансовую отчётность и налогооблагаемую базу.
Если эти операции ведутся в бумажных журналах, Excel-таблицах или, что ещё хуже, «по памяти», компания неизбежно сталкивается с хаосом.
Цена хаоса: чем опасен «бумажный» учёт событий
Отсутствие системного учёта ежедневных операций с имуществом — это не просто беспорядок. Это прямые финансовые и операционные убытки.
«Мёртвые души» и «призраки». В учёте числится оборудование, которое давно списано или утеряно. На него может начисляться амортизация и налоги.
Потеря времени на поиск. Сотрудники тратят часы, чтобы найти нужный стул, проектор или инструмент, который по документам здесь, а по факту — в другом филиале.
Риски хищений и потерь. Когда ноутбук можно передать из рук в руки без какой-либо отметки, вероятность, что он в итоге «исчезнет», многократно возрастает.
Человеческий фактор как главная боль. Для сотрудников — МОЛ, кладовщиков, IT-специалистов — необходимость заполнять бумажные акты на каждое движение становится каторгой. Процесс саботируется, записи делаются постфактум, с ошибками или не делаются вовсе. Учёт превращается во врага, а не в помощника.
Чтобы система работала, она должна быть не просто точной, но и предельно простой для конечного пользователя.
Как превратить учёт из головной боли в рабочий инструмент
Переход от хаоса к порядку строится не на ужесточении контроля, а на упрощении процессов. Любая операция с имуществом должна быть такой же лёгкой, как сканирование товара на кассе.
Что для этого нужно?
Маркировка. Каждый актив должен иметь уникальный идентификатор — штрихкод или RFID-метку. Это его «паспорт».
Мобильность. У сотрудника должен быть под рукой инструмент (терминал сбора данных или смартфон), который позволяет считать этот «паспорт» и выбрать операцию: «выдать», «переместить», «списать».
Простые сценарии. Интерфейс программы должен быть интуитивно понятным. Сканировал актив, сканировал бейдж сотрудника — оформил выдачу. Сканировал актив, выбрал из списка новую локацию — оформил перемещение. Никаких сложных форм и ручного ввода.
Мгновенная синхронизация. Данные о событии должны моментально попадать в центральную учётную систему (например, 1С). Это исключает двойной ввод и ошибки.
Когда процесс занимает 10 секунд и не требует бумажной волокиты, сотрудники перестают его игнорировать. Учёт становится естественной частью их работы, а не обременительной обязанностью.
Как «Клеверенс» делает учёт простым и быстрым
Именно для решения этой задачи мы и разрабатываем наши программные продукты, такие как «Склад 15» или «Учёт 15». Они созданы, чтобы автоматизировать не только инвентаризацию, а весь жизненный цикл активов, и сделать это максимально безболезненно для пользователей.
С помощью наших решений можно:
Быстро маркировать имущество: печатать этикетки со штрихкодами или записывать RFID-метки прямо на месте.
Фиксировать любые операции в несколько кликов: выдача, возврат, перемещение или списание выполняются с помощью мобильного терминала за считанные секунды.
Исключить ошибки: сканирование вместо ручного ввода гарантирует, что в систему попадёт информация именно о том активе, который находится у вас в руках.
Работать онлайн и офлайн: даже если на складе или в удалённом офисе нет связи, все операции сохранятся на устройстве и автоматически выгрузятся в систему при появлении сети.
Интегрироваться с вашей учётной системой: готовые модули для 1С и других платформ обеспечивают бесшовный обмен данными без ручного дублирования.
Результат: вместо разрозненных бумажных записей и Excel-файлов вы получаете живую, актуальную картину состояния и местонахождения вашего имущества в любой момент времени.
Заключение
Годовая инвентаризация важна, но она лишь констатирует факт. Реальное управление активами лежит в плоскости ежедневных операций. Пока вы не наладите простой и быстрый учёт перемещений, выдач и списаний, любая инвентаризация будет выявлять всё новые и новые расхождения.
Современный подход — это переход от «разовой проверки» к «постоянному мониторингу». Технологии, которые предлагает «Клеверенс», снимают главную преграду на этом пути — человеческий фактор. Они делают правильный учёт настолько простым, что вести его по-старому становится просто невыгодно. В итоге инвентаризация действительно превращается в быструю контрольную сверку, которая лишь подтверждает, что в вашей системе царит полный порядок.
Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта.
