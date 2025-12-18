Инвентаризация ОС в 1С: как закрыть вопрос за один день с помощью штрихкодов

Штрихкодирование: магия цифр, которая экономит недели

Представьте, что на каждом объекте, будь то дорогостоящий станок, офисное кресло или ноутбук красуется небольшая наклейка. Один «пик» сканером и система сама мгновенно находит объект в базе, проверяет его местоположение и материально-ответственное лицо (МОЛ). Это не фантастика, это обычное штрихкодирование.

Что такое штрихкод в контексте ОС?

Для бухгалтерии штрихкод — это не просто полоски, как на пачке молока. Это уникальный цифровой паспорт вашего имущества.

Линейные коды (1D): Те самые классические «зебры». В них зашит инвентарный номер. Просто, надёжно, понятно любой программе.

QR-коды (2D): В них можно зашить гораздо больше данных — например, ссылку на паспорт оборудования, дату ввода в эксплуатацию или ФИО сотрудника, за которым закреплён объект.

Линейные коды (1D) vs QR-коды (2D): что выбрать?

Если ваша задача — просто быстро опознать вещь, хватит и обычного 1D-кода. Но если вы хотите прямо на месте, считав код терминалом сбора данных, увидеть всю историю ремонтов или техобслуживания станка, QR-код будет гораздо эффективнее.