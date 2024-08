Дурова арестовали в Париже, а Минцифры придумал налог на бизнес за иностранный софт

Личная новость: я вернулся из отпуска

Провели почти две недели в Японии – отлично отдохнули, страну к посещению всячески рекомендую (подробнее о том, чем мы там занимались, можно почитать вот здесь). Надеюсь, вы тут не сильно скучали без традиционных новостных дайджестов, пока я отсутствовал!

«А сфоткай, типа я самурай со своей тян»

Получается, предыдущие две недели подборки новостей выходили в укороченном формате только у меня в ТГ-канале. И по итогу голосования под прошлым новостным выпуском внезапно выяснилось, что моим подписчикам, оказывается, короткие дайджесты прямо в Телеграме читать удобнее всего. Решил, что в порядке эксперимента буду публиковать именно такие заметки как базовый формат (а насчет того, надо ли продолжать делать отдельные тексты здесь и на других площадках – решу чуть позже).

Новость недели: Павла Дурова задержали во Франции

Собственно, сабж.

Пока непонятно примерно ничего (хотя неподтвержденных «фактов» уже настрочить успели от души) – ждем официального обвинения от прокуратуры. Лично я считаю, что по умолчанию происходящее правильнее считать беспределом, ну а дальше уже на государстве висит бремя доказательства обоснованности своих действий – в том числе и перед широкой общественностью.

Лучший мем пока – вот этот

Новости российских рынков

🐌 Индекс Мосбиржи упал за три месяца (с пика мая 2024-го) более чем на 20% – «по понятиям» среди инвесторов считается, что это уже территория так называемого «медвежьего рынка».

Как думаете, какая подпорка там надломилась? 🤔

🐌 Тем временем, российский Минфин пытается придумать, как ему обеспечить выполнение наказа президента по достижению капитализации фондового рынка в размере 66% от ВВП к 2030 году (для этого она должна вырасти в 2–3 раза): в плане проведение по 20 IPO каждый год. Кстати, лайфхак: даже если компания в ходе первичного размещения выпустит на рынок всего 5% акций, то в расчет капитализации фондового рынка попадут все 100% акций целиком! =)

🐌 Тайные источники Коммерсанта говорят, что в России по следам недавно принятых криптозаконов будут создавать две криптобиржи: на базе СПБ Биржи (та всё отрицает) и еще одну в Москве. На этих площадках экспортеры-импортеры якобы будут торговать друг с другом юаневыми стейблкоинами, которые еще предстоит изготовить (или они CNHT от Tether будут юзать?).

🐌 Брокер Финам вводит комиссию в 5% за вывод юаней с брокерского счета.

Новости российского законотворчества: повышение эффективности сборов и посадок

🐌 Минцифры обещает в сентябре запилить законопроект о дополнительных налогах с российского бизнеса, который использует иностранный софт. Вы всё еще фотошопите? Тогда мы идем к вам (за баблом)!

Вижу так

🐌 И еще одна идейка на будущее: правительство РФ предлагает начать штрафовать уехавших россиян по административным статьям за распространение «фейков», дискредитацию армии, и другие интересные правонарушения. Сейчас заочно российских граждан можно привлекать только по уголовным статьям и по административной статье за участие в нежелательных организациях.

Чё там у америкосов: новости ДЫРЫ

🐌 США ввели новые санкции против 400 юрлиц и физлиц. Из интересного: туда попали пара российских институтов искусственного интеллекта, а также разработчик софта для популярной платежной системы «Золотая Корона». (В официальных пояснениях к санкциям там также есть интересные истории про то, как пацаны из Швейцарии и Лихтенштейна помогают другим подсанкционным ребятам инвестировать на международных рынках.)

🐌 ФРС США ежегодно устраивают в «Дыре Джексона» (что? да!!) большую тусовку для представителей центробанков разных стран. На прошлонедельной конфе в Jackson Hole Джером Пауэлл заявил, что мерзкая инфляция уже почти побеждена, и наконец наступило время приключений [зачеркнуто] снижения процентных ставок. S&P500 на радостях лишь чуть-чуть не дорос до нового рекорда.

Вообще, я тут загуглил этот самый «дырчатый» курорт – ну и ничего так, в целом весьма некисло выглядит! Не удивлен, что Пауэлл там каждый год вечеринку собирает

Криптокринж недели

🐹 Я знаю, вы соскучились по рубрике НОВОСТИ ХОМЯКА! Так вот, вокруг Hamster Kombat разразился новый скандал (см. здесь и здесь): пишут, что заведующие игрой хомяководы произвели изящный кидок – но не многомиллионной армии тапальщиков (пока, по крайней мере), а инвесторов в проект. Привлечение бабок в криптостартап be like: «Убытки если что будут ваши, а если проект стрельнет – то прибыль будет наша!».

Минфин предупреждает: к сожалению, не все даже самые удачные инвестиции в Хомяка принесут прибыль...

Полезная ссылка недели

🐌 Артур Дулкарнаев рассказывает о том, какие обязательства по декларированию активов, счетов и ВНЖ/гражданств возникают у тех, кто возвращается жить в РФ после эмиграции.

Хорошая новость недели

🐌 Астрологи предсказали выход в 2025 году новой части культовой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era. Делает, кстати, геймдев-команда с Кипра. Лично я, правда, после стремной 4-й части серии уже в другие не играл – но первые три HoMM все были в школе затерты буквально до дыр.

Бонусные посты

🐌 Британские ученые безуспешно пытались нас обмануть, но правда наконец выползла наружу: бухать всё-таки полезно для здоровья! (Правда, если только по чуть-чуть.)

🐌 В Твиттере айтишники агитируют людей «надежно вкладывать стейблкоины USDT на криптобирже под 7% годовых». Рассказал, почему лично я не трогаю такое даже трехметровой палкой.

🐌 В цикле с ликбезом по облигациям вышло две новых части: про роль бондов в портфеле и про то, как относиться к таким инструментам пассивным инвесторам.