Перетягивание замороженных активов с ЕС, а также космические дата-центры Илона Маска

Тема выпуска: не трогай активы в морозилке, это на Новый год!
🐌 Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов – теперь ее не нужно продлевать каждые полгода (и уговаривать Венгрию). При этом в ведомстве заявляют, что дальнейшая судьба активов еще не определена.
🐌 К слову, интересный нюанс: FT пишут, что Франция на данный момент скрывает у себя российские средства на €18 млрд, и чёт они там не спешат рассказывать, где конкретно они лежат (не говоря уже о том, чтобы отдавать набегающие проценты на помощь ��звестно кому, как делает Бельгия). Короче, не очень хотят французы этими деньгами в общую кубышку сбрасываться.
🐌 На фоне всех разговоров ЦБ РФ выпустили заявление, где пообещали оспорить любое решение Еврокомиссии об использовании этих самых активов. Вместе с этим Банк России подал иск на Euroclear в Московский арбитражный суд (ну, тут хотя бы сразу понятно, кто выиграет): назревает очевидное решение отобрать наконец у Евроклира все российские активы, которые у него есть в РФ – в отместку за отжимание западных резервов Банка России.
🐌 Euroclear отреагировал симметрично: дескать, будут если что компенсировать стоимость активов, отобранных в РФ, за счет средств России в ЕС. Вопрос только – хватит ли им на всё? Они же там хотели 200 млрд евро как залог для репарационных кредитов Украине использовать – в этом случае юзать те же самые активы для компенсации пострадавшим европейским инвесторам не получится же.
🐌 Кстати, во Франции внезапно арестовали активы Google France по иску от российской дочки того же Гугла. В России от нее требуют вернуть $112 млн долларов, которые она заплатила головному офису Google в качестве дивидендов незадолго до банкротства, ну и французы на всякий случай блокирнули активы, пока суд идет. Того и гляди, так и штраф в 2 ундециллиона у них получится вернуть (хотя, конечно, перспективы выигрыша России в западном суде весьма призрачны)…
🐌 «Инвестпалата» предлагает своим клиентам подать заявку на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг на российские бумаги по справедливой стоимости. Говорят, что процедура может занять до года. Александр Елисеев здесь приводит аргументы за участие в обмене (я считаю – с ним тут невозможно спорить).
Российский рынок: всем всё платится, твердо и четко!
🐌 На рынке высокодоходных облигаций в России началось веселье. Логистическая компания «Монополия» объявила о дефолте по своим облигациям на сумму 260 млн рублей. Инвесторы паникуют – в январе у компании запланировано погашение выпуска еще на 3 млрд. Ну и по ряду других так называемых junk bonds цены тоже подпросели, да.
🐌 Из Дубая экстрадировали в Россию сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Другой основатель, Кирилл Доронин, был арестован еще четыре года назад. Интересно, доживем ли до таких новостей про ICN Holding? 🤔
🐌 ЦБ РФ дропнул интересную аналитику по рынку так называемых структурных облигаций для массового инвестора. TLDR такой: Сбер, ВТБ и Альфа-банк привлекают сотни миллиардов рублей физлиц под смешную доходность около 3% годовых в рублях. Подробнее пишу про это вот здесь, там довольно весело!
🐌 Сервис аренды самокатов Whoosh запустился в Колумбии – уже третьей стране Латинской Америки после Чили и Бразилии. В компании особенно ценят регион за возможность отправить туда зимовать самокаты из России. Короче, если летом обнаружите, что ваш арендованный самокат запачкан в каком-то белом порошке – то всё ок, возможно, это он просто из Колумбии вернулся обратно!
Новости ларисодолинга
🐌 Юрист Максим Доценко заморочился и собрал детальную статистику по судебным делам, связанным с «бабушкиной схемой» отъема квартир. Реальных дел за три года нашлось всего 350, а шанс потерять квартиру по такой схеме – выходит около 0,004%. Пишу про результаты исследования вот здесь, там интересные выводы.
🐌 Светлые умы Госдумы продолжают придумывать, как бы им уберечь граждан от мошенничества с недвижимостью. Новая идейка – это нотариально заверять все сделки, а также записывать их на видео. Короче, если закон примут, будем ждать на, так сказать, специфических стриминговых платформах появление новых жанровых тегов: #granny, #harddoublerestitution, #uncannyvalley…
Бешеный принтер: Госдума против уехавших
🐌 В Госдуме предложили ввести ограничения против уехавших за границу граждан, которые находятся под следствием в России – причем не только по уголовным делам, но и по списку административных статей. Статьи эти политические – дискредитация армии, неисполнение обязанностей иноагента, участие в деятельности «нежелательной» организации и тому подобное.
Таким гражданам хотят ограничить доступ к консульским услугам, дистанционному обслуживанию в российских банках, использованию электронной подписи и многому другому – в общем, к довольно важным вещам для уехавших. При этом интересно, что такие меры будут вводиться не автоматически, а по запросу Генпрокуратуры. Если закон примут, он начнет действовать с 1 марта 2026-го.
🐌 Также Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через систему быстрых платежей. В принципе, доступ и раньше был по запросам – но сейчас он станет, э-э, удобнее и эффективнее, да.
🐌 Завершилось знаковое дело: российский суд в итоге выписал первый штраф за поиск экстремистского контента – 3 тыс. рублей. Вряд ли тут апелляция что-либо поправит.
🐌 Анонимные хакеры сообщили о взломе компании-разработчика единого реестра воинского учета и говорят, что уже якобы передали много данных правозащитникам и парализовали работу реестра. В Минобороны взлом отрицают.
Разоблачение недели
🐌 Никогда такого не было, и вот опять: супер-известный невролог Оливер Сакс (автор бестселлера «Человек, который принял свою жену за ш��япу» про удивительные загадки человеческого мозга) тупо придумывал из головы самые прикольные детали описываемых им «кейсов». См. статью в New Yorker.
Новости США: шрифтовые войны
🐌 Госдеп объявили о возвращении к Times New Roman в своей документации. При администрации Байдена в ведомстве перешли на шрифт Calibri в рамках политики инклюзивности – по словам чиновников, текст без засечек легче читать слабовидящим людям. Естественно, команда Трампа не смогла стерпеть такой utter woke nonsense и вернула старый шрифт.
🐌 ФРС последний раз в этом году снизили ставку до 3,50–3,75% годовых. Что будет в 2026-м – будем смотреть дальше, там что-то далеко не все в Федрезерве согласны, что ставку надо ронять еще ниже (доходности 10-летних US Treasury вообще чуть подросли обратно к 4,2%).
🐌 Всё больше СМИ пишут о будущем IPO SpaceX. Reuters сообщает, что компания планирует привлечь $25 млрд при оценке в $1 трлн, а Bloomberg вообще вангует оценку в $1,5 трлн (в таком случае это будет близкая заявочка на одно из крупнейших IPO в истории). Еще пишут про новый маркетинговый план Илона: сеть дата-центров прямо в космосе. Стильно, модно, хайпово, молодежно!
🐌 Как вы помните, на позапрошлой неделе Netflix объявили о покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд. Синефилам такая новость не понравилась, особенно учитывая позицию стриминга по кинопрокату (CEO Нетфликса часто говорит, что для него просмотр фильма в кинотеатре не отличается от просмотра на телефоне). При этом было известно, что за право купить Warner Bros. боролась и киностудия Paramount, но предложила меньшую сумму.
Так вот, теперь Paramount собрались с силами и объявили о новом предложении в $108 млрд. Кроме того, у сделки есть и политический аспект – Warner Bros. владеют нелюбимым Трампом CNN, и глава Paramount пообещал президенту изменить политику телеканала, если сделка состоится (по крайней мере, так пишет WSJ). Пока непонятно, что будет дальше – как говорится, stay tuned.
Искоренение спиногрызов в соцсетях
🐌 В Австралии вступил в силу запрет на соцсети для детей до 16-ти лет. Reddit уже подал иск на австралийское правительство – правда, компания не только заявила о нарушении свободы детей, но и заняла несколько хитрую позицию «вообще-то мы не соцсеть, а форум!!». То есть, вы хотите в суде победить и разблокировать только свой портал, но не все остальные фейсграммобуки??
AI: нейрослоп от Диснея
🐌 Disney проинвестировали в OpenAI $1 млрд, а также разрешили использовать своих персонажей в сервисе для генерации видео Sora. Подождите, разве это не OpenAI должны платить за лицензию на персонажей?
🐌 А еще OpenAI выкатили для платных пользователей семью моделей GPT-5.2 (есть версии Instant, Thinking и Pro). Обещают улучшение работы и меньше галлюцинаций. Пацаны, это и есть тот самый «Чеснок» Альтмана? (Ладно, ок, заглавная обложка для этого выпуска как раз сгенерирована в GPT-5.2 – а то Нанобанана упорно отказывается генерить мне что-либо внятное с загружаемыми фотками, фу такой быть!)
🐌 NVIDIA разработала технологию для отслеживания местонахождения чипов, чтобы бороться с экспортом таковых в Китай. Собственно, смотреть будут только за самыми дорогими ИИ-чипами, наших игровых видеокарт не касается, спим спокойно. Но вообще, идея Юдковского про «трекаем чипы и бомбим места, где их несанкционированно собралось слишком много», кажется, становится всё ближе к реальности.
Статистика недели
Крипта: доквонился
🐌 Создателя обнулившихся криптофантиков TerraUSD и Luna До Квона приговорили к 15 годам лишения свободы. Возможно, сможет теперь лично передать привет Бэнкману-Фриду за решеткой.
🐌 Тем временем Tether сделала предложение о покупке футбольного клуба «Ювентус» за ~1 млрд евро. Правда, владельцы команды вроде как отказались от сделки. Вообще, было бы смешно, если б сделка прошла и пацаны из Тезера стали бы считать эти акции в составе резервов, обеспечивающих выпущенные стейблкоины USDT. Можно было бы сделать слоган типа «покупай стейбл, за который ручается лично Роналду!» (ладно, окей, я знаю, что он уже не в этом клубе – просто я никого больше известного оттуда не знаю, сорян).
Хорошая новость недели
🐌 Котировки поставщика инфраструктуры для интернета Cisco наконец-то достигли уровня пузыря доткомов 2000-го года. 25 лет потребовалось, чтобы отрасти заново, мое почтение. Но это мы еще, конечно, инфляцию не учитываем (впрочем, и дивдоходность тоже).
