Перетягивание замороженных активов с ЕС, а также космические дата-центры Илона Маска

Тема выпуска: не трогай активы в морозилке, это на Новый год!

🐌 Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов – теперь ее не нужно продлевать каждые полгода (и уговаривать Венгрию). При этом в ведомстве заявляют, что дальнейшая судьба активов еще не определена.

🐌 К слову, интересный нюанс: FT пишут, что Франция на данный момент скрывает у себя российские средства на €18 млрд, и чёт они там не спешат рассказывать, где конкретно они лежат (не говоря уже о том, чтобы отдавать набегающие проценты на помощь ��звестно кому, как делает Бельгия). Короче, не очень хотят французы этими деньгами в общую кубышку сбрасываться.

🐌 На фоне всех разговоров ЦБ РФ выпустили заявление, где пообещали оспорить любое решение Еврокомиссии об использовании этих самых активов. Вместе с этим Банк России подал иск на Euroclear в Московский арбитражный суд (ну, тут хотя бы сразу понятно, кто выиграет): назревает очевидное решение отобрать наконец у Евроклира все российские активы, которые у него есть в РФ – в отместку за отжимание западных резервов Банка России.

🐌 Euroclear отреагировал симметрично: дескать, будут если что компенсировать стоимость активов, отобранных в РФ, за счет средств России в ЕС. Вопрос только – хватит ли им на всё? Они же там хотели 200 млрд евро как залог для репарационных кредитов Украине использовать – в этом случае юзать те же самые активы для компенсации пострадавшим европейским инвесторам не получится же.

🐌 Кстати, во Франции внезапно арестовали активы Google France по иску от российской дочки того же Гугла. В России от нее требуют вернуть $112 млн долларов, которые она заплатила головному офису Google в качестве дивидендов незадолго до банкротства, ну и французы на всякий случай блокирнули активы, пока суд идет. Того и гляди, так и штраф в 2 ундециллиона у них получится вернуть (хотя, конечно, перспективы выигрыша России в западном суде весьма призрачны)…

🐌 «Инвестпалата» предлагает своим клиентам подать заявку на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг на российские бумаги по справедливой стоимости. Говорят, что процедура может занять до года. Александр Елисеев здесь приводит аргументы за участие в обмене (я считаю – с ним тут невозможно спорить).